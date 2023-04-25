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Alman medyası Erdoğan'ın popülaritesinin sırrını açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye#Almanya#Seçim
Alman medyası Erdoğanın popülaritesinin sırrını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 11:03

Dünya basının '2023'ün en önemli olayı' diye yorumladıkları Türkiye seçimlerinde yurtdışında yaşayan Türklerin kritik bir rol oynayacağını öne sürerken, Alman basını Erdoğan'ın Almanya'daki popülaritesinin nedenini araştırdı. Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'ye göre gurbetçi seçmenlerin kararında Türkiye'nin Erdoğan liderliğindeki gelişimi önemli bir rol oynuyor.

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14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım başlarken dünyada tüm gözler Türkiye'ye çevrildi.

Dünya basını Türkiye'deki seçimleri '2023 yılının en önemli olayı' olarak tanımlarken seçimin kaderini belirleyebilecek seçmen grubunun Avrupa'daki Türk seçmenler olduğunu öne sürüyor...

ERDOĞAN GURBETÇİ TÜRKLER ARASINDA EZİCİ BİR DESTEK ORANINA SAHİP

Euronews geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir analizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gurbetçi Türkler arasında ezici bir destek oranına sahip olduğuna dikkat çekti ve bir önceki seçimlerde Erdoğan'ın Almanya'da %64, Fransa'da %63, Hollanda'da %72, Belçika'da %74 ve Avusturya'da %71 oy aldığına vurgu yaptı.

Türkiye'deki seçim sürecini yakından takip eden Alman basını, 14 Mayıs'ta Almanya'da yaşayan yaklaşık 1,5 milyon kişinin oy kullanabileceğine dikkat çekerken, Türk seçmenlerin ağırlıklı olarak Erdoğan'a destek verdiklerini yazdı.

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"ERDOĞAN ALMANYA'DA KESİN OLARAK KAZANACAK"

Almanya'nın en büyük yayın kuruluşlarından biri olan Deutsche Welle ise 'Erdoğan'ın Almanya'daki popülaritesinin arkasında ne var?' sorusunu orada yaşayan Türk vatandaşlarına sordu.

"Erdoğan için Türkiye'de işler zorlaşsa da Almanya'da kesin olarak kazanacaktır." ifadesini kullanan gazete, haberinde 43 yıldır Köln'de yaşayan Metin Şirin isimli bir Türk vatandaşının sözlerine yer verdi.

Alman medyası Erdoğanın popülaritesinin sırrını açıkladı


"HASTANELERİMİZ OTOYOLLARIMIZ DÜNYA STANDARTLARINDA"

Önceki seçimlerde Erdoğan'a oy verdiğini bu sene de aynısını yapmayı planladığını söyleyen Şirin "Son 20 yılda AK Parti'ye sempatim arttı. Buraya ilk geldiğimizde Almanya'ya hayran kalmıştık, hastaneleri, otoyolları muhteşemdi. Türkiye'de benzerlerini göremediğimiz için hep üzüldük ama son 20 yılda hastanelerimizin ve otoyollarımızın dünya standartlarına geldiğini gördük" ifadelerini kullandı.

"YURTDIŞINDA HİZMETLERİMİZ VE HAKLARIMIZ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE GELİŞTİ"

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Yurtdışında yaşayan Türklerin konsolosluk hizmetlerinin ve haklarının Erdoğan döneminde önemli ölçüde geliştiğini anlatan Şirin bunun kendileri için çok şey ifade ettiğini belirtti ve “43 yıldır Almanya'da yaşamama rağmen burada yerel seçimlerde oy kullanmama izin verilmiyor. Bu dışlama beni çok üzüyor. Ama Türkiye bize oy hakkı veriyor, söz sahibi olabildiğim için gurur duyuyorum.” dedi.

Alman medyası Erdoğanın popülaritesinin sırrını açıkladı


"MEMLEKETLERİNİN GELİŞMESİ TÜRKLERİ MUTLU EDİYOR"

Deutsche Welle Almanya'daki seçmenlerin kararında Türkiye'nin Erdoğan liderliğindeki gelişiminin önemli bir rol oynadığına dikkat çekerek "Sağlık, ulaşım ve savunma gibi alanlarda, memleketlerinin gelişmesi Türkleri mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

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Sosyolog Dr. Sabrina Mayer de Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada Alman-Rus gibi diğer göçmen gruplarının aksine Türk kökenlilerin vatandaşlığa alınmasının uzun süre basitleştirilmediğine dikkat çekerek "Federal hükümetin politikası nedeniyle, Alman-Türkler buraya ait olma duygusu geliştiremediler. Erdoğan, gurbetçilerin Türk kökenleri nedeniyle değer görmeyi özleyen taraflarına hitap etti" dedi.

Alman medyası Erdoğanın popülaritesinin sırrını açıkladı


74 ÜLKEDE 177 TEMSİLCİLİKTE OY KULLANACAKLAR

Resmi Gazete'de yayınlanan YSK kararlarına göre 14 Mayıs seçimlerinde yurt dışında 4 bin 969 sandık kurulacak. Seçime katılımın tam olması halinde 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek. Yurt dışı seçmenler 74 ülkedeki 177 temsilcilikte 9 Mayıs'a kadar oy kullanma işlemini gerçekleştirebilecek.

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Seçmenlerin oy kullanma işlemi için randevu alınmasına gerek olmayacak.

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#Türkiye#Almanya#Seçim

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