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Dünyanın gözü Türkiye'de... NPR'den dikkat çeken analiz! Yunan gazeteden skandal manşet

Güncelleme Tarihi:

#Seçim#Türkiye#Dünya
Dünyanın gözü Türkiyede... NPRden dikkat çeken analiz Yunan gazeteden skandal manşet
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 07:51

Dünyanın dört bir yanından pek çok gazete ve televizyon bu süreçte gözünü Türkiye'ye çevirmiş durumda. Seçim için geri sayım sürerken ABD merkezli NPR'den dikkat çeken bir analiz geldi. Yunan basını ise skandal bir manşet ile okurlarının karşısına çıktı.

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Dünya Ankara'daki gelişmeleri yakından takip ediyor.

2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimin nabzını tutan pek çok televizyon ve gazete gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.

Türkiye'yi mercek altına alan NPR, dikkat çeken bir analiz yayınladı.

Washington, D.C. merkezli NPR 'Türkiye'deki muhalefet partileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenmek için bir araya geldi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

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Muhalefet ittifakını oluşturan partilerin ortak noktalarının az olduğuna dikkat çeken NPR şu değerlendirmede bulundu;

'Önümüzdeki ay yapılacak seçimlerde Türkiye'nin güçlü cumhurbaşkanını devirmek için koalisyon oluşturan partilerin pek az ortak noktası var, ancak ortak bir hedef etrafında toplanmaya çalışıyorlar.'

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'Muhalefetin Rusya politikası nedir?' sorusuna yanıt arayan Middle East Eye (MEE), 'Türk muhalif kaynaklar MEE'ye Kılıçdaroğlu hükümetinin Moskova ile ilişkilerini koparmayacağını ve Ukrayna'da dengeli tavrı sürdüreceğini söyledi' dedi.

Haberde 'ABD Başkanı Joe Biden ne kadar isterse istesin, muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığını kazanması durumunda Türkiye'nin Rusya'ya yönelik politikasının ana hatlarını değiştirmesi pek olası değil' ifadelerine yer verildi.

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YUNAN BASININDAN SKANDAL MANŞET

Yunan basını ise seçimlere kısa bir süre kala Ankara'nın Ege'deki tansiyonu artırdığı iddiasını sayfalarına taşıdı.

'Çavuşoğlu kışkırtıyor' başlığını atan In.gr, Çavuşoğlu'nun Ege'de mülkiyeti belirsiz adaların ve adacıkların olduğunu söylediğini aktardı.

Haberde 'Türkiye'deki ölümcül depremlerin ardından Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler önemli ölçüde düzelmiş olabilir, ancak görünen o ki Türk yetkililer provokasyonları yavaş yavaş yeniden başlattı' ifadelerine yer verildi.

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'Mevlüt Çavuşoğlu: Ege'de mülkiyeti belirsiz adacıklar ve kayalık adacıklar var' başlığını atan Proto Thema, 'Görünüşe göre Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'nın statüsü tartışmalı adalar tartışmasını sürdürerek, son aylardaki dostluk saldırısından önceki üsluba geri döndü' dedi.

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Ethnos da Çavuşoğlu'nun açıklamalarına geniş yer verdi. 'Çavuşoğlu Ege'de mülkiyeti belirsiz adalarda ısrar ediyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Ta Nea ise şu değerlendirmede bulundu;

'Türk Dışişleri Bakanı, sahibi belirsiz küçük adalar ve adacıklar konusuna ısrarla geri dönüyor.'

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#Seçim#Türkiye#Dünya

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