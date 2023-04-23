Forbes'tan dikkat çeken TB2 yorumu: Türk drone endüstrisi onunla yükselişe geçti

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Dünyanın birçok kriz bölgesinde Bayraktar TB2'nin başarısı öne çıktı.

Türk İHA ve SİHA'larının bu başarısı sonrası pek çok ülke bu silahları satın almak için adeta sıraya girerken ABD basınından dikkat çeken bir analiz geldi.

ABD merkezli Forbes dergisi Türkiye - Mısır ilişkilerini ele aldı ve iki ülke arasındaki sorunların çözülmeye başlaması ile Mısır'ın TB2 satın alabileceğini yazdı.

Türkiye'nin drone endüstrisini mercek altına alan Forbes şu değerlendirmede bulundu;

'Türk drone endüstrisi aradan geçen yıllarda dünya çapında onlarca ülke tarafından istenen Bayraktar TB2 drone ile yükselişe geçti.'

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Türkiye'nin TB2'yi Mısır'a satmasının önünde engel kalmadığını belirten Forbes, 'Artık Türkiye ve Mısır yakınlaşma konusunda anlaşan birkaç bölgesel rakibin ayak izlerini takip ederek yakın zamanda ilişkileri düzeltebileceklerine göre, Kahire TB2'yi satın alabilir' dedi.

BAYRAKTAR TB2'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır.

Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir.

Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır.

Bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı unvanını da taşıyan Bayraktar TB2'nin temel uçuş performansı şöyle;

18,000 Feet Operasyonel İrtifa

27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

25.000 Feet Maksimum İrtifa

Bayraktar TB2'nin gelişmiş özellikleri ise şöyle;