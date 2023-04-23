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Forbes'tan dikkat çeken TB2 yorumu: Türk drone endüstrisi onunla yükselişe geçti

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#TB2#Türkiye#Mısır
Forbestan dikkat çeken TB2 yorumu: Türk drone endüstrisi onunla yükselişe geçti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 09:59

Dünyanın birçok ülkesine ihracatı yapılan, savaşta ve barışta görev alabilen Türk İHA ve SİHA’ları bu sefer ABD basının gündeminde. Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden Baykar'ın ürettiği drone'ları mercek altına alan Forbes dikkat çeken bir analiz yayınladı.

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Dünyanın birçok kriz bölgesinde Bayraktar TB2'nin başarısı öne çıktı.

Türk İHA ve SİHA'larının bu başarısı sonrası pek çok ülke bu silahları satın almak için adeta sıraya girerken ABD basınından dikkat çeken bir analiz geldi.

ABD merkezli Forbes dergisi Türkiye - Mısır ilişkilerini ele aldı ve iki ülke arasındaki sorunların çözülmeye başlaması ile Mısır'ın TB2 satın alabileceğini yazdı.

Türkiye'nin drone endüstrisini mercek altına alan Forbes şu değerlendirmede bulundu;

'Türk drone endüstrisi aradan geçen yıllarda dünya çapında onlarca ülke tarafından istenen Bayraktar TB2 drone ile yükselişe geçti.'

Forbestan dikkat çeken TB2 yorumu: Türk drone endüstrisi onunla yükselişe geçti

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Türkiye'nin TB2'yi Mısır'a satmasının önünde engel kalmadığını belirten Forbes, 'Artık Türkiye ve Mısır yakınlaşma konusunda anlaşan birkaç bölgesel rakibin ayak izlerini takip ederek yakın zamanda ilişkileri düzeltebileceklerine göre, Kahire TB2'yi satın alabilir' dedi.

BAYRAKTAR TB2'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır.

Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir.

Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır.

Forbestan dikkat çeken TB2 yorumu: Türk drone endüstrisi onunla yükselişe geçti

Bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı unvanını da taşıyan Bayraktar TB2'nin temel uçuş performansı şöyle;

  • 18,000 Feet Operasyonel İrtifa
  • 27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi
  • Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
  • Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
  • GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği
  • 25.000 Feet Maksimum İrtifa

Forbestan dikkat çeken TB2 yorumu: Türk drone endüstrisi onunla yükselişe geçti

Bayraktar TB2'nin gelişmiş özellikleri ise şöyle;

  • Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
  • Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
  • Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
  • Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
  • Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
  • Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
  • Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
  • Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri
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#TB2#Türkiye#Mısır

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