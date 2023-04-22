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Dünyanın gözü Türkiye'de... Euronews seçimin kaderini belirleyebilecek seçmen grubunu açıkladı: Anketlerde hesaba katılmıyorlar!

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#Türkiye#Seçim#Dünya
Dünyanın gözü Türkiyede... Euronews seçimin kaderini belirleyebilecek seçmen grubunu açıkladı: Anketlerde hesaba katılmıyorlar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 10:14

Dünyanın dört bir yanından pek çok gazete ve televizyon bu süreçte gözünü Türkiye'ye çevirmiş durumda. Seçim için geri sayım sürerken Euronews'ten dikkat çeken bir analiz geldi. Euronews seçimin kaderini belirleyebilecek seçmen grubunu açıkladı. Karadeniz gazının karaya ulaşmasını mercek altına alan dünya basını ise Erdoğan'ın son hamlesini manşetlerine taşıdı.

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Dünya Ankara'daki gelişmeleri yakından takip ediyor.

2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimin nabzını tutan pek çok televizyon ve gazete gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.

Türkiye'yi mercek altına alan Euronews dikkat çeken bir analiz yayınladı.

Geçmiş Cumhurbaşkanlığı seçimini de mercek altına alan Euronews, seçimin kaderini belirleyebilecek seçmen grubunu açıkladı.

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'Avrupa'daki Türk seçmenler Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl bir rol oynayabilir?' başlığı ile okurlarının karşısını çıkan Euronews şu değerlendirmede bulundu;

'Türk vatandaşları, 14 Mayıs'ta yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanacak. Seçmenlerin tahmini yüzde 5,3'ünün yurt dışında oy kullanmak için kayıtlı olması nedeniyle, görevdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki sıkı yarışın sonucunun belirlenmesinde Türk gurbetçilerin rolü çok önemli olabilir.'

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Anketlerin iki adayı neredeyse başa baş gösterdiğini yazan Euronews, söz konusu anketlerin ağırlıklı olarak Avrupa'da ve özellikle Almanya'da bulunan Türk seçmenlerin olası niyetlerini hesaba katmadığına dikkat çekti.

'Avrupa'daki Türk seçmenler yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son sözü söyleyebilir mi?' sorusunu soran Euronews bir önceki seçimi mercek altına aldı.

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2018 seçimlerinde 3.04 milyon Türk vatandaşının yurt dışında oy kullanmak üzere kayıt yaptırdığını hatırlaran Euronews bu kişişerin yarısının oy kullandığını belirtti.

Seçim sonucunu inceleyen Euronews 'Avrupa'daki Türk seçmenler, 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ezici bir çoğunlukla Erdoğan'ı destekledi' dedi.

Haberde Edoğan'ın Almanya'da %64, Fransa'da %63, Hollanda'da %72, Belçika'da %74 ve Avusturya'da %71 oy aldığına vurgu yapıldı.

Euronews ayrıca anket sonuçlarının seçimin ikinci tura kalacağını işaret ettiğini yazdı.

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ERDOĞAN'IN HAMLESİ DÜNYADA MANŞET

Öte yandan Karadeniz gazı Dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Birinci müjdemiz, vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su üretimi için gereken doğalgaz ücreti faturalardan düşürülecektir. İkinci müjdemiz ise 1 ay boyunca tüm konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız' dedi. 

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Erdoğan'ın bu hamlesini mercek altına alan Middle East Eye 'Türkiye seçimleri: Erdoğan yerleşim bölgelerine ücretsiz Karadeniz gazı sunuyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

The National 'Erdoğan Seçim öncesi bedava gaz sözü verdi' dedi. Yunan Etnos ise 'Erdoğan bu oyunu oynamayı biliyor' değerlendirmesinde bulundu. Haberde 'seçim oyununu nasıl oynayacağını hâlâ bildiğini gösterdiği için bir mat hamlesi olarak tanımlanıyor' denildi.

Bloomberg, Erdoğan'ın törende hane halkı için bir yıllığına doğal gaz faturalarında indirim sözü verdiğine dikkat çekti ve 'Türkiye gelecekte doğalgazın bir kısmını Avrupa'ya ihraç edebilir ancak önceliğin iç piyasaya verileceği söyleniyor' dedi. 

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#Türkiye#Seçim#Dünya

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