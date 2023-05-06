Alman gazeteden itiraf gibi sözler! Türkiye'deki seçime müdahale etmeye çalışıyorlar

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14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım başlarken dünyada tüm gözler Türkiye'ye çevrildi.



Dünya basını '2023 yılının en önemli olayı' olarak tanımlanan Türkiye seçimlerinde kilit seçmen grubununAvrupa'daki Türkler olduğunu öne sürüyor.



TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLER İÇİN KAMPANYA YÜRÜTÜYORLAR



Yurtdışında oy kullanma işlemi devam ederken yaklaşık 1.5 milyon Türk seçmene ev sahipliği yapan Almanya peş peşe büyük skandallara imza attı.



Berlin yönetimi Ankara'nın resmi talebine rağmen bazı bölgelerde seçim sandığı kurulmasına izin vermezken, terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen Yeşil Sol Parti, Almanya'nın Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletleri ile başkent Berlin'de seçim büroları açtı ve buralardan Türkiye’deki seçimler için kampanyalar yürütüyor.

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Gözden Kaçmasın Almanya'dan skandal seçim kararı Haberi görüntüle

ALMAN GAZETEDEN İTİRAF: TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLERE KARIŞIYORLAR



Alman Frankfurter Rundschau gazetesi bugün yayınladığı bir haberde Yeşiller Partisi'nin Türkiye'deki seçimlere müdahale etmeye çalıştığını itiraf ederek Yeşiller partisi eşbaşkanı Ricarda Lang'in Erdoğan karşıtları için oy istediğini belirtti.



Yeşiller Partisi, sosyal medyadan yaptıkları açıklamada cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'Erdoğan'a oy vermeyin' 'parlamento seçimlerinde Yeşil Sol Parti'ye (YSP) oy verin' çağrısında bulundu.

Gazete, Almanya'da seçime katılımın 2018 yılından çok daha yüksek olduğunu vurgulayarak Almanya'daki seçmenlerin önemli bir kitle olduğunu vurguladı.Yeşiller Partisi'nin oy istediğiNisan ayında Düsseldorf'ta düzenlenen bir yürüyüşte terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istemiş ve yürüyüşte terörist Cemil Bayık'ın ses kaydını dinletmişlerdi.Bayık skandal mitingde 14 Mayıs seçimlerinin önemini vurgulayarak Kılıçdaroğlu'na oy istemişti.



