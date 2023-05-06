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ABD'nin notu mu düşecek! Almanlar incelemeye başladı...

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#ABD#Scope#Not
ABDnin notu mu düşecek Almanlar incelemeye başladı...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 10:31

Dünyanın en büyük ekonomilerinden ABD'nin başı enflasyon ve resesyon sarmalıyla dertte. Almanya merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Scope Ratings, ABD'nin notunu düşürmek için incelemeye başladı.

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Enflasyon sarmalından bir türlü kurtulamayan ABD, faiz artırsa da enflasyonun önünü alamıyor. İstihdam konusunda zayıflık yaşamasa da ekonomisi durgunlaşmaya başlayan ABD, enflasyonu yüzde 2 hedefine geriletmek için faiz artırımlarına devam ediyor. En son faizi 25 baz puan artıran Fed, veriler ışığında faiz artırımlarının devam edebileceğinin sinyalini de verdi.

Almanya merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Scope Rating de ABD'nin kredi notunu olası bir indirim için incelemeye aldı.

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Kuruluş, ABD'nin yabancı ve yerel para cinsinden "AA" olan uzun vadeli notu ile "S-1" olan kısa vadeli notu olası indirim için inceliyor.
Not incelemesine sebep olarak ise siyasi kutuplaşmanın yükselmesi, Kasım 2022 Kongre seçimlerinden bu yana bölünmüş hükümet ve önümüzdeki yıllarda daha yüksek federal açıkların ortasında, borç tavanı aracının kötüye kullanılmasını ilişkin artan riski yansıttığı ifade edildi.

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BORÇ TAVANI KRİZLERİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

ABD'de hemen hemen her yıl ortaya çıkan borç tavanı krizleri de notu olumsuz etkileyen gelişmeler arasında yer aldı.

FED'E DE GÖNDERMEDE BULUNDULAR

Kuruluş bunların yanında Fed'in enflasyonu düşürmek için sıkılaştırma döngüsünü tamamlarken ekonomik ve bankacılık sisteminin riskler, yüksek ve artan borç stoku ve Covid-19 krizi öncesi seviyelerin üzerinde yıllık bütçe açıkları göz önüne alındığında, nispeten zayıf devlet maliyesi, yaşlanan bir nüfusun ve yavaşlayan nüfus artışının ekonomik ve mali sonuçları ve dış sektör güvenlik açıklarını diğer riskler olarak sıraladı.

ŞARTLI Not VEREBİLİR

Scope, risklerin artması durumunda notun düşebileceğini, teknik temerrüt önlenir, borç limiti tavanı sorunları ortadan kaldırılırsa AA olan notun teyit edilebileceği belirtildi.

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