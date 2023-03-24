Akrep Kız'ın kimliği 30 yılın ardından belli oldu! Polis iki önemli soruya cevap arıyor... 'Katili onu iyi tanıyan biriydi'

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Genç kadın neredeyse 30 yıl boyunca hep "Scorpion Girl" yani Akrep Kız olarak anıldı.

Cansız bedeni 20 Eylül 1991 günü sabah saatlerinde New York'a bağlı Staten Island'da yol kenarındaki bir hendeğe terk edilmiş halde bulundu. Yolun diğer tarafındaki psikiyatri hastanesinin iki çalışanı işe giderken fark ettikleri cansız bedeni başta bir vitrin mankeni zannetmişti.

Kadın elleri kelepçeli vaziyette sırt üstü yatıyordu. Üzerinde pembe işli siyah bir elbise vardı. Boynunda iki altın zincir, sağ elinde ise bir saatli yüzük takılıydı.

En ayırt edici özelliği ise sağ kalçasındaki akrep dövmesiydi. O kadar kaba saba bir çizimdi ki başlangıçta polis bir amatörün elinden çıktığını düşünmüştü.

Kadının cesedinin altında bir çekiç bulundu. Otomobil tamircilerinin kaportadaki çökükleri düzeltmek için kullandığı türden bir çekiçti bu ve sapına "Loyd L" yazısı kazınmıştı.

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1993 yılında soruşturmayı üstlenen Staten Island Emniyet Müdürlüğü dedektiflerinden Pat Savage ve meslektaşlarının elinde kadının kimliğine dair de katiline dair de başka bir delil yoktu. Bu durum Nisan 2021'e kadar böyle devam etti.

KİMLİĞİ NİHAYET BELLİ OLDU

Neyse ki otopsi sırasında kadının kan ve doku örnekleri alınmış ve adli tıp bürosunun depolarından birinde korumaya alınmıştı.

Bu örnekler sayesinde New York Polisi, FBI dedektifleri ve Richmond Vilayeti Savcılığı nihayet genç kadının kimliğini tespit etmeyi başardı.

Akrep Kız olarak bilinen kişi, 30 yaşındaki Christine Belusko'ydu. Bir kız çocuğu annesi olan Belusko, Rainbow Shops isimli bir süpermarket zincirinde reyon görevlisi olarak çalışıyor ve evladını tek başına büyütüyordu.



Polis duyuruyu bu fotoğraflarla yaptı

Staten Island Savcısı Michael McMahon, salı günü düzenlediği basın toplantısında, "Bugün sizinle akrep dövmeli kız vakasıyla ilgili konuşmak istiyoruz. Bu hunharca ve insanlık dışı bir cinayetle ilgili bir hikâye. Bu genç kadını hayatının baharında öldüren insanlık dışı şiddet eylemlerinden ve cansız bedeninin tam 31,5 yıl önce Staten Island'ın doğu sahilinde boş bir araziye atılmasından bahsedeceğiz. Bu vaka kamuoyunda yıllarca büyük bir üzüntü ve merak uyandırdı" diye konuştu.

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Savcılık bünyesindeki soruşturma ekibinin şefi David Nilsen, Belusko'nun önce boğulduğunu ardından kafasına 17 darbe aldığını cinayet silahının muhtemelen cesedinin yanında bulunan çekiç olduğunu söyledi. Nilsen bütün bunların üzerine Belusko'nun bedeninin yakılmaya çalışıldığını da belirtti.

KIZI DA ORTADAN KAYBOLDU

Kadının kimliğinin bulunması, 30 yıldır bu davayı çözmek için uğraşan polislerin kararlılığını tazeledi. Zira Akrep Kız'ın kimliği belirlense de dosya henüz kapanmış değil.

Dedektiflerin halen cevap aradığı iki önemli soru bulunuyor. Birincisi Belusko'yu kim öldürdü? İkincisi de Belusko'nun Eylül 1991'de aşağı yukarı 2 yaşında olan kızı Christa Nicole'un akıbeti ne oldu?

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Annesi öldüğü günden beri Christa Belusko'dan haber alınamadığını söyleyen Dedektif Savage, "Yaşıyor mu? Durumu iyi mi? Bunları öğrenmek istiyoruz" dedi.

Anne kız Belusko'ların fotoğrafları da kamuoyuyla paylaşıldı. Paylaşılan kareler arasında şu an 33 yaşında olması gereken Christa'nın bilgisayarla yaşlandırma tekniği uygulanmış bir fotoğrafı da yer aldı. McMahon bu sayede Belusko'ları tanıyan birilerini bulmayı ve akrep dövmeli kadının başına ne geldiğini aydınlatmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Savcılık açıklamasında adaletin yerine gelmesi ve bu cinayetin 30 yılı aşkın zaman sonra aydınlatılabilmesi için en ufak bir ipucunun bile kıymetli olduğu vurgulandı.

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1 Ağustos 1989'da dünyaya gelen Christa Belusko'ya ne olmuş olabileceğine dair yorumlar spekülasyondan öteye geçmiyor. Kayıpların izlerini süren Charley Projesi verilerine göre, küçük kız en son annesinin cesedi bulunmadan 1 hafta önce Pennsylvania eyaletinin Philadelphia şehrinin Mount Airy kasabasında görülmüştü.

ÖNCE BİYOLOJİK AİLESİNE ULAŞILDI

Belusko'nun kimliği adli geneoloji teknikleri kullanılarak tespit edildi. Son yıllarda bu metotlarla yüzlerce faili meçhul dava nihayete erdirilirken pek çok isimsiz kurbanın da kimliği tespit edildi.

Belusko'yla ilgili soruşturmada polise Texas eyaletinin Houston şehrinde bulunan Othram Laboratuvarı uzmanları destek verdi. 2019 yılında Houston'a gönderilen kan ve doku örneklerinden elde edilen DNA çeşitli veri tabanlarıyla karşılaştırıldı.

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Uzmanlar özellikle New York ve New Jersey civarındaki olası eşleşmelere odaklandı. Nihayetinde Belusko'nun biyolojik erkek kardeşine ulaşıldı. Bu kişiden alınan DNA örneğinin karşılaştırılmasıyla Akrep Kız'ın kimliği kesinleştirildi.

Bu süreçte bazı önemli gerçekler de ortaya çıktı. Christine Belusko'nun biyolojik annesinin New Jersey'de yaşayan bir kadın olduğu anlaşıldı. 8 çocuğu daha olan kadın, kızını henüz bir bebekken evlatlık vermişti.

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EVLATLIK OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE…

Bu noktada dedektifler bebeği evlat edinen Belusko ailesine ulaştı. Baba Frank Belusko, New Jersey'nin Montville şehrinde yaşayan bir cam eşya üreticisiydi. Eşi Dorothy ise Boonton'da bulunan bir otomobil galerisinde sekreterlik yapıyordu. Çiftin bir de evlatlık erkek çocukları vardı. Belusko ailesinin kızlarının öldürülmüş olduğunu bile bilmediği ifade edildi.

Dedektif Savage, Christine Belusko'nun evlatlık olduğunu öğrendikten sonra ailesinden uzaklaştığını, kızıyla birlikte New Jersey'nin Clifton şehrinden ayrılıp Florida'ya taşınmaya karar verdiğini söyledi.

Temmuz 1991'de Clifton'dan ayrılan Belusko, kısa süre Mount Airy'de kaldı.

Polis, genç kadının hayatının son günlerinde neler yaşadığı ya da neden Staten Island'a gittiği konusunda bir yorum yapmadı.

SERİ KATİL İHTİMALİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Daha önce Akrep Kız'ın bir dönem Long Island'da terör estiren seri katil Joel Rifkin'in kurbanlarından biri olabileceği ihtimali de değerlendirilmişti. The Staten Island Advance gazetesine göre Rifkin, 1989-1993 yılları arasında 17 kadını öldürdüğünü itiraf etmişti.

Ancak McMahon, Belusko cinayetinin işlenişindeki gaddarlığın, katilin kurbanını iyi tanıdığı ve acımasızca dövecek kadar öfkelendiği anlamına geldiğini söyledi.

McMahon, "Vakayla ilgili ayrıntılar, yaşananlar ve cinayetin işleniş şekli bize bunun rastgele bir öldürme olmadığını gösteriyor. Katili onu iyi tanıyan biriydi. Bu maktulü yakından tanıyan birinin işleyeceği bir cinayet. Ama bir seri katilin ağına düştüğüne dair hiçbir işaret yok" diye konuştu.

Christine Belusko şu an Bronx yakınlarındaki Hart Island'da isimsiz bir mezarda yatıyor.

Belusko öldüğünde 20'li yaşlarında olan erkek kardeşi, ablasının ve yeğeninin bunca yıldır Florida'da yaşamakta olduğunu ve kendisiyle iletişim kurmamayı seçtiğini düşündüğünü belirtti.

Dorothy Belusko 2000'de eşi Frank ise 2002'de öldü. Her ikisinin ölüm ilanlarında da Christine ve Christa'nın hayatta olduğu ifade ediliyordu.