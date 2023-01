80'lerde kadınlara dehşeti yaşatmıştı... Market arabasındaki DNA izi sayesinde yakalandı, savunması pes dedirtti! Ve davada sona ulaşıldı...

Haberin Devamı

ABD'nin Florida eyaletinin güneyinde yaşayan kadınlar, yıllar boyunca bir gözleri açık uyudu; evlerinin kapılarını bir kere değil üç kere kilitleme ihtiyacı hissetti.

Hepsinin korkusu ortaktı: Kimliği belirsiz bir kişi, kadınların evlerine giriyor, elindeki bıçakla onlara saldırıyor ve tecavüz ediyordu. Bu esnada ya kendi yüzünü ya da kurbanının yüzünü bir kumaşla örten saldırgan, kamuoyunda "Yastık Kılıflı Tecavüzcü" olarak adlandırılır olmuştu.

1980'lerde en az 45 kadına tecavüz ettiğinden şüphelenilen saldırgan için çok kapsamlı insan avları düzenlendi. Yetkililer olayı araştırması için 50 polis dedektifini görevlendirdi.

Saldırıya uğrayan kadınların tarifleriyle çizilen robot resimler, Florida'nın dört bir yanında sokaklara asıldı. Hatta saldırganın bir büstünün yapılması için bir heykeltıraşla bile anlaşıldı.

Soruşturma yıllarca devam etti, polis 1000'den fazla ihbarı değerlendirdi. Ancak bütün çabalar sonuçsuz kaldı ve saldırganı yakalamak amacıyla kurulan görev gücü 1987 yılında çalışmalarına son verdi.

30 YILI AŞKIN ZAMAN SONRA YAKALANDI

Ardından 22 Ocak 2020 günü, hiç kimsenin beklemediği bir şey oldu. Polis yetkilileri, 1980'lerdeki saldırılarla ilgili olarak bir şüphelinin izinin bulunduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada şüphelinin cinsel saldırı suçlarından sabıkalı Robert Eugene Koehler olduğu bildirildi. Polis, Koehler'in bir önceki hafta sonu Palm Bay'deki evinde gözaltına alındığını duyurdu.

Bugün 63 yaşında olan Koehler hakkında 28 Aralık 1983 tarihinde 25 yaşındaki bir kadını Miami-Dade'de bulunan evinde bıçaklayıp tecavüz ettiği gerekçesiyle iki ayrı cinsel darp suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Miami-Dade Başsavcısı Katherine Fernandez Rundle, polisin açıklamasının ardından düzenlediği basın toplantısında, aldıkları DNA örneği sayesinde Koehler'i aynı dönemde yaşanmış 24 ayrı cinsel saldırıyla da ilişkilendirmeyi başardıklarını belirtti.



Miami-Dade Emniyet Müdürü Alfredo Ramirez ve Katherine Fernandez Rundle



OĞUL TUTUKLANDI, DNA'SI BABAYI ELE VERDİ

Savcının dediğine göre, kolluk güçlerini 30 yıldan fazla zaman sonra Koehler'e ulaştıran kilit olay, 2019 yılında yaşandı.

O tarihte Koehler'in oğlu, ev içi şiddet suçlamasıyla tutuklandı.

Bu süreçte oğul Koehler'den alınan DNA örneğini, suçluların genetik verilerinin tutulduğu veri tabanına yükleyen polisler, ufak bir şaşkınlık yaşadı. Zira zanlı ile 1980'li yıllarda yaşanmış tecavüz olaylarının kimliği belirsiz şüphelisi arasında çok yakın bir akrabalık bağı olduğu ortaya çıktı.

Rundle, "Bu aile bağı bizim için kırılma noktası oldu. Yapbozun eksik parçası buydu" dedi.

EVİNDE ZİNDAN İNŞA EDİYORMUŞ

Rundle'la birlikte basının karşısına çıkan savcı Laura Adams ise polisin Baba Koehler'in evinde yaptığı incelemede içinde kadın takıları bulunan çeşitli kasalar ve koruyucu kılıfa yerleştirilmiş bir metal tırnak törpüsü tespit ettiğini açıkladı.

Adams, bu eşyaları kurbanlarından bir hatıra olsun diye aldığı tahmin edilen Koehler'in evinin bodrumunda bir zindan inşa etmekte olduğunu da sözlerine ekledi.

Adams, "Bunu görünce 'Bu adamı şimdi gözaltına almazsak başka kadınlara çok daha kötü şeyler yapabilir' diye çok endişelendik" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, Koehler'in Mayıs 1981 ile Şubat 1986 arasındaki dönemde kurbanlarını planlı bir biçimde takip ettiğini belirtti. Saldırıya uğrayanların çoğu genç kadınlardı ancak aralarında 82 yaşında bir kişi de vardı.

Rundle, "Güney Florida'nın kadınlarına kelimenin tam anlamıyla dehşeti yaşattı" ifadelerini kullandı.



Laura Adams

İLK SEFERİNDE PAÇAYI SIYIRMIŞ

Aslına bakılırsa Koehler daha önce de yakalanmış olabilirdi. Zira 1991 yılında yaşanan bir olaydan dolayı Palm Beach ilçesinde cinsel darptan hüküm giymiş ve bu tür suçluların kayıtlarının tutulduğu bir listeye dahil edilmişti.

Ancak o yıllarda suçlulardan DNA alınması uygulaması olmadığından Koehler'in verileri sisteme eklenmemişti. Rundle, "Bu sayede bunca yıl gizlenmeyi başardı" diye konuştu.

Senelerini tecavüzlerle ilgili haberleri adayan Pulitzer ödüllü The Miami Herald muhabiri Edna Buchanan, Koehler'in yakalanmasının ardından yaptığı açıklamada, yaşadıklarını polise bildirmemiş kurbanlar da olabileceğini belirterek, "Keşke bu tutuklama yıllar yıllar önce yapılabilseydi. O zamanlar birçok kadın gördükleri muamele nedeniyle tecavüz olaylarını polise bildirmezdi" diye konuştu.

MARKETİN KAPI KOLUNDAKİ DNA YAKALATTI

Oğlunun 2019'da tutuklanmasıyla aile bağı ortaya çıkınca polis Koehler'i izlemeye aldı.

Koehler'in bir gün market alışverişine gitmesi, dedektiflere aradıkları fırsatı sundu. Marketin kapı kolundan ve alışveriş arabasından alınan DNA örneklerinin ilk analizinde 1983 yılındaki olay yerinden alınan örnekler kısmen eşleşti. Bu sayede polis Koehler'i gözaltına almak için gerekli izinleri çıkardı.

Gözaltı sürecinde alınan büyük miktardaki DNA örneği sayesinde de Koehler'in 1980'lerdeki 24 başka saldırının da faili olduğu kesinleşmiş oldu.

Rundle, Koehler'in bunca yıl sonra yakalanmasının polisin 80'lerdeki saldırıları asla unutmadığının ve asla vazgeçmediğinin göstergesi olduğunu belirterek, "Umuyorum bu korkunç suçların kurbanları nihayet bir nebze olsun adalete ve huzura kavuşacak" dedi.

JÜRİ "SUÇLU" DEDİ

Rundle'ın bu dileği geçtiğimiz çarşamba günü gerçek oldu. Miami-Dade'deki yargı süreci sonunda tamamlanan Koehler, 1983 yılındaki saldırıyla ilgili suçlu bulundu.

The New York Times'ın Miami'nin yerel televizyon kanallarından WPLG'den aktardığına göre, Koehler duruşmalar sırasında yaptığı savunmada, yolsuzluğa bulaşmış polislerin kendisini tehdit edip komplo kurduğunu ve suç işlemeye zorladığını söyledi.

Koehler, bir polisin şakağına silah dayayıp, "Bunları hiç kimseye anlatmayacaksın" diye kendisini tehdit ettiğini de öne sürdü.

Savcı Rundle, jürinin 3 saatlik müzakerelerin sonunda aldığı "suçlu" kararının ardından yaptığı açıklamada, "Sonunda Güney Florida'daki kadınların çok ama çok uzun zamandır yaşamakta olduğu dehşet sayfası kapanıyor" dedi.

DAVALAR DEVAM EDECEK

Ömür boyu hapis ihtimaliyle karşı karşıya olan Koehler, komşu ilçe olan Broward'da da benzer bir davada yargılanıyor. Broward Eyalet Savcılığı Sözcüsü Paula McMahon, Koehler'in burada da 6 olayla ilgili suçlandığını ve Miami-Dade'deki yargı süreci tamamlandıktan sonra mahkûmun transferini talep edeceklerini söyledi.

Broward'daki kurbanlardan biri, 23 Haziran 1984 tarihinde gece yarısından biraz sonra saldırıya uğradığını, kendisine arkadan yaklaşıp boğazına bıçak dayayan Koehler'in "Yüzümü görürsen her şey biter" dediğini belirtti.

Mahkeme belgelerine göre bir diğer kurban da saldırı sırasında 5 yaşındaki kızıyla aynı yatakta uyumakta olduğunu belirterek, "Beni yatağımdan çıkardı, saldırdı ve tecavüz etti" diye konuştu.

The New York Times'ın "‘Pillowcase Rapist,’ Who Terrorized Florida in the 1980s, Has Been Caught, Officials Say

The authorities say DNA evidence has tie" ve "Suspect in ‘Pillowcase Rapist’ Attacks Is Convicted in 1983 Cold Case" başlıklı haberlerinden derlenmiştir.