Düğününe günler kala hunharca katledilmişti! 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

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Mahkeme kâtibi Nancy Bennallack'in düğününe sadece birkaç hafta kalmıştı. Genç kadın, işinden arta kalan tüm zamanını baş kamu avukatı olan nişanlısı Farris Salamy ile geçiriyordu.

25 Ekim 1970 gecesi de çok farklı değildi. Akşam yemeğini birlikte yemişler, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sohbet edip evlilik planlarından bahsetmişlerdi.

Salamy, kendi evine gitmek için saat 23.30 gibi Bennallack'in Bell Caddesi'nde bulunan apartman dairesinden çıktı. Bu, genç adamın nişanlısını son görüşü oldu.

Ertesi gün Bennallack işe gitmeyince arkadaşlarından biri meraklandı ve 28 yaşındaki kadının dairesine uğramaya karar verdi.

Kapıyı uzun uzun çalsa da açan yoktu. Bunun üzerine apartmanın yöneticisinden yardım istedi. Yöneticinin yedek anahtarıyla kapıyı açmasıyla kâbuslarında bile göremeyecekleri bir manzarayla karşı karşıya kaldılar.

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Bennallack, kanlar içinde yatağında yatıyordu. Vücudunun her yeri kesiklerle doluydu. Kendisine saldıran kişi boğazını o kadar derinden kesmişti ki neredeyse kafası gövdesinden ayrılacak hale gelmişti.

Peki hayatının baharındaki bu kadını akla gelebilecek en korkunç şekilde öldüren kişi kim olabilirdi?

Bu soru cinayetten yaklaşık 52 yıl sonra geçtiğimiz günlerde yanıt buldu. Sacramento'nun en eski faili meçhulü kabul edilen Nancy Bennallack dosyası nihayet kapandı.

"BÖYLE SUÇLARI ASLA UNUTMAYIZ"

Sacramento Şerif Yardımcısı Jim Barnes, 10 Ağustos günü yaptığı açıklamayı "tarihi" diye nitelendirdi ve "Böyle suçlar işlendiğinde, biz asla unutmayız" ifadelerini kullandı.

Gerçekten de Bennallack dosyası 52 yıl boyunca defalarca yeniden gözden geçirilmiş ancak polis her seferinde katili bulmakta başarısız olmuştu.

Nihayet birkaç yıl önce geliştirilen genetik geneoloji teknolojisi sayesinde Bennallack cinayeti de aydınlığa kavuştu. Sacramento Bölge Savcısı Anne Marie Schubert, basına yaptığı açıklamada, "Bu araç olmasa bugün burada karşınıza çıkamazdık" ifadelerini kullandı.

Bu teknoloji sayesinde 2018 yılında ABD'nin en tanınmış seri katillerinden biri olan Golden State Katili Joseph James Deangelo yakalanmıştı. O günden bu yana DNA teknolojisi sayesinde 150'den fazla dava çözüme ulaştırıldı. Deangelo bu fotoğrafta mahkeme salonunda mecazen değil gerçekten ayakta uyurken görüntülenmiş. Bu teknoloji sayesinde 2018 yılında ABD'nin en tanınmış seri katillerinden biri olan Golden State Katili Joseph James Deangelo yakalanmıştı. O günden bu yana DNA teknolojisi sayesinde 150'den fazla dava çözüme ulaştırıldı. Deangelo bu fotoğrafta mahkeme salonunda mecazen değil gerçekten ayakta uyurken görüntülenmiş.

PARMAK İZLERİNİ GİZLEMEK İÇİN BANT YAPIŞTIRMIŞ

1970 yılından günümüze uzanan deliller oldukça sınırlıydı. Sacramento Şerif Bürosu'nda gönüllü olarak çalışan emekli Yüzbaşı Micki Links, Bennallack'in 25 Ekim gecesi saat 23.30 ile 26 Ekim sabahının erken saatleri arasında bir noktada öldürüldüğünü tespit ettiklerini açıkladı.

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Şüpheli ikinci kattaki dairenin balkonuna tırmanmış ve sürgülü kapıdan içeri girmişti. Deliller adamın parmaklarına bantlar yapıştırdığını ve balkona tırmanmak için epey zorlandığını gösteriyordu.

Nişanlısı Salamy polise verdiği ifadede, kendisi evden çıkarken Bennallack'in yatağında olduğunu sürgülü kapının ise evdeki kedinin girip çıkmasına yetecek kadar aralık olduğunu söylemişti.

Bennallack'in vücudunda 30'dan fazla bıçak yarası vardı. Ellerindeki ve kollarındaki bazı yaralar saldırganıyla boğuştuğuna işaret ediyordu.

Dedektiflerin elindeki en önemli delillerden biri kan izleriydi. Balkonda başlayan bu izler, aşağıdaki kaldırımda devam ediyor, apartmanların arasından dolanıyor ve otoparkta sona eriyordu. Polislerin vardığı sonuç, boğuşma sırasında bir yerleri kesilen saldırganın olay yerini bir araçla terk ettiği yönündeydi.

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90'ların sonunda DNA teknolojisinin gelişmesinin ardından 2004 yılında kan örneklerinden bir DNA profili elde edildi. Bu profil ABD'de gözaltına alınan, tutuklanan ya da hapse giren kişilerin DNA'larının bulunduğu CODIS veri tabanlarına yüklendi ancak bir sonuç elde edilemedi.

VE SONUNDA KATİL BULUNDU

Aradan 15 yıl daha geçti. Kasım 2019'da Sacramento Şerif Bürosu faili meçhul olaylar birimi ve Sacramento Savcılığı bir adli bilimler genetik geneoloji soruşturması başlattı.

Soruşturma aşağı yukarı 2 yıl sonra, 21 Temmuz 2022'de meyve verdi. Polisler şüphelinin Richard John Davis olduğunu tespit etmeyi başardı. Davis cinayet işlendiği sırada 27 yaşındaydı ve Bennallack'le aynı sitede yaşıyordu.

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Savcı Schubert, şüphelinin kimliğini açıkladıktan sonra şöyle devam etti:

"Derler ki adalet yıllarca uyuyup en beklenmediği zamanda uyanabilirmiş. Mucize denen şey, bambaşka bir zamana ait uyuyan adaletin, gaddarca terk edilenlerin kayıplarını telafi etmeye gelmesinden başka bir şey değildir.

"Uyuyan adaletten ve mucizelerden bahsettiğimiz noktada, bu vakada adaletin 50 yıldır uyuduğuna şüphe yok. Yıllar boyunca adliyede karşılaştığımız kâtipler bize sık sık 'Nancy'nin davasında neler oluyor?' diye sordu. Nancy asla unutulmadı, her zaman listemizin ilk sırasındaydı."





Bennallack cinayeti o yıllarda bir başka genç kadının öldürülmesiyle de ilişkilendirilmişti. 23 yaşındaki hemşire Judith Hakari, Bennallack'ten sadece yedi ay önce öldürülmüştü. İki kadın da Arden bölgesinde oturuyordu. Bennallack'in yaşadığı apartmanla Hakari'nin yaşadığı apartmanın arası sadece 250 metreydi. Hakari 7 Mart gecesi hastanedeki nöbetinden dönerken apartmanın otoparkından kaçırılmıştı. Erkek arkadaşı tarafından tespit edilen otomobilinin içi boğuşma izleriyle doluydu. Genç kadının cansız bedeni 7 hafta sonra şehir dışında bir arazide bir çamaşır torbasının içinde gömülü halde bulundu. Hakari yüzüne ağır darbeler almış, boğulmuş ve tecavüze uğramıştı.

"ÖNCEDEN PLANLAMIŞ OLDUĞU AÇIK"

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Katilin kimliği bulunsa da cezasını çekeceğini söylemek mümkün değil. Çünkü Davis'in 2 Kasım 1997 tarihinde Sacramento'da öldüğü belirlendi. Davis'in sabıka kayıtlarında bir kez alkollü araç kullanmak dışında işlenmiş bir suç olmadığı belirtildi.

Davis'in Bennallack'i öldürme nedeni net değil ancak sitedeki dairesinin pencerelerinin genç kadının dairesine baktığı biliniyor. Dedektifler Davis'in Bennallack'e ilgi duyuyor olabileceğini öne sürdü ancak Links, bunun sadece bir tahmin olduğunun altını çizdi.

Links, "Ama bu saldırıyı önceden planlamış olduğu açık. Parmak izlerini gizlemek için tüm parmaklarına bantlar sarmıştı. Eğer hayatta olsaydı bugün muhtemelen taammüden cinayetten bahsediyor olacaktık" dedi.

Bennallack'in basın toplantısında hazır bulunan ailesine de seslenen Links, "Richard Davis ölmüş olduğu için ne yazık ki adalet mahkemeler yoluyla yerini bulamayacak. Ama, Linda ve Tom, umarım bu size, Nancy'e ve ailenize bir parça olsun huzur getirir" ifadelerini kullandı.

Bennallack'in kız kardeşi Linda Cox ise yaptığı yazılı açıklamada, cinayeti çözen yetkililere teşekkür ederken "Doğrusu, Nancy'nin dosyasının kapanabileceğine dair umudumu yitirmek üzereydim" diye konuştu.

Dedektif Micki Links'in Sacramento Şerif Bürosu'nda 30 yıl çalışıp emekli olduktan 10 yıl kadar sonra yeniden iş başı yapmasının nedeni, Faili Meçhul Cinayet Soruşturmaları biriminin kurulması. Links 2020'de ABD'ye verdiği röportajda "Geri dönüp bu dosyalar üzerinde yeniden çalışmak istedim. Çünkü bu vakalarla gönül bağım vardı" diyordu. Örneğin Bennallack davası üzerinde çalışmaya başlamaya 2005 yılında başladığını belirten Links, "Bunca yıldan sonra olayla ilgili bilgi sahibi olan birileri varsa belki bizimle konuşmak isterler" ifadelerini kullanıyordu. Links'in röportajında vurgu yaptığı bir diğer faili meçhul de 11 Ekim 2001'de evinde öldürülen Allan Olvera'nın davasıydı. Links'in ekibi geçtiğimiz yıllarda 1980'de öldürülen Robin Brooks'un katili Phillip Lee Wilson'ı da genetik geneoloji testi yoluyla bulmuştu.



Micki Links Robin Brooks'un katilinin yakalandığını duyurduğu basın toplantısında