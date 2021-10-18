Akılalmaz görüntü... Yüzlercesi çırılçıplak poz verdi!

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Üzerlerinde sadece beyaz boyalar olan yüzlerce çırılçıplak insan... İsrail'deki Lut Gölü'nün etrafında giderek genişleyen çölde bir arada. yürüyorlar, arada ellerini kaldırıp poz veriyorlar...

Tüm bu akılalmaz görüntüler aslında bir fotoğraf projesi ve iklim krizine dikkat çekmek için tasarlanmış bir çalışma.

ABD’li fotoğrafçı Spencer Tunick'in son projesi kapsamında, yüzlerce çıplak model Ölü Deniz olarak da bilinen Lut Gölü yakınlarındaki bir çöl boyunca yürüdü. Modellerin vücudu sadece beyaz bir boyayla kaplandı ve çekimler süresince hepsi çırılçıplaktı.

54 yaşındaki Tunick daha önce de benzer çalışmalarıyla ses getiren projelere imza atarak adından çok söz ettirmişti.

Ünlü fotoğrafçı bu kez İsrail Turizm Bakanlığı’nın konuğu olarak küresel ısınma nedeniyle suyu azalan Lut Gölü’nde çekim yaptı.





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"VÜCUT GÜZELLİĞİ HAYATI VE AŞKI TEMSİL EDİYOR"

Dünya çapında onlarca büyük ölçekli çıplak çekimler gerçekleştiren Tunick, “Benim için vücut güzelliği, hayatı ve aşkı temsil ediyor” diyen bir sanatçı.

Bununla birlikte modeller arasında yer alan 26 yaşındaki doktora öğrencisi Anna Kleiman, iklim krizine farkındalık oluşturmak için çekime katıldığını söyledi:

“Kıyafetlerinizi çıkardıktan sonra gerçekten çok doğal hissediyorsunuz. Onları tekrar giymek istemiyorsunuz. Ancak çıplak ayaklarla taşlara basmak bizi biraz zorladı.”

Öte yandan Tunick, on yıl önce de, yılda yaklaşık bir metre geri çekilen tuzlu Lut Gölü’nün kıyılarında binden fazla çıplak modeli fotoğraflayarak benzer bir projeye imza atmıştı.

İsrail ve Ürdün gibi ülkeler kaynak sularını yıllar boyunca tarım ve içme suyu için kullanınca Lut Gölü çevresindeki çölleşme giderek arttı. Son yıllarda giderek kötüleşen iklim değişikliği de problemin büyümesini hızlandırdı.

Tunick'in daha önce çekim yaptığı alanlar bu sefer gittiğinde çoktan kuraklaşmış ve geriye kumlar ve obruklar kalmış durumda.

Spencer Tunick, 200 kişinin katıldığı çekimlerde modellerin beyaz boyayla kaplanmasının sebebini İncil'deki Lut Kavmi hikayesinden esinlenmesi olduğunu söylüyor. İncil'de Lut'un karısının bir tuz sütununa dönüştüğünden bahsediliyor.

Spencer Tunick'in projesinin tüm masrafları İsrail Turizm Bakanlığı tarafından karşılanmış olsa da ülkede muhafazakar kesim bunun dini bir saygısızlık olduğunu iddia ederek projeye karşı çıktı.