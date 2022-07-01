Ağrı kesiciler tarihe mi karışıyor? Bilim insanlarından heyecan yaratan buluş!

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Araştırmacılar, sinirlerimi soğutacak bir implantının opioid bazlı ağrı kesicilere bir alternatif sunabileceğini açıkladı.

Vücutta çözünebilen bu cihaz, 'ağrı tedavisine yönelik bir mühendislik yaklaşımına' benziyor.

Ağrı sinyallerini engellemek için sinirleri soğutabilen bu implant, cihazın opioidler gibi ağrı kesici ilaçlara bir alternatif sunabileceğini söyleyen araştırmacılar tarafından üretildi.

ÇOK AĞRILI SÜREÇLERİ HAFİFLETECEK

Cihazın arkasındaki ekip, implantın, ampütasyonlar (kol-bacak gibi uzuvların kesilerek alınması), sinir greftleri veya spinal dekompresyon ameliyatlarından sonra yaşananlar gibi akut ağrının yönetimi için fayda sağlayabileceğini söylüyor.

Sinir grefti, vücudun başka bir bölgesinde bulunan ve temelde çok önemli görevi olmayan sinirlerin alınarak yaralanma bölgesinde sinir kaybı olan bölgeye taşınmasıdır.

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"AĞRI MÜHENDİSLİĞİ"

Araştırmanın ortak yazarı, ABD, Illinois'deki Northwestern Üniversitesi'nden Prof. John Rogers, “Bunun, ağrı tedavisine yönelik bir mühendislik yaklaşımı için çok umut verici bir başlangıç ​​noktası olduğu konusunda iyimseriz” dedi.

Ancak Rogers, implantın hastalara sunulmasının biraz zaman alabileceği konusunda uyardı.

Rogers konuyla ilgili olarak “Herhangi bir implante edilebilir cihazda olduğu gibi, düzenleme süreci yavaş olabilir ve tipik olarak yıllar boyunca çok daha kapsamlı hayvan modeli çalışmalarını içerir” dedi.

Spinal dekompresyon, boyun fıtıkları, bel fıtıkları ve omurga kireçlenmesine bağlı sinirlere olan basıyı (kompresyon) traksiyon(çekme) yöntemini kullanarak ilaçsız ve ameliyatsız bir şekilde, bir cihaz yoluyla ortadan kaldırmaya verilen isimdir.

İmplant vücuda yerleştirildiğinde böyle görünüyor

Science dergisinde yazan ekip, şimdiye kadar sadece fareler üzerinde test edilen cihazın nasıl bir pompa, harici kontrol sistemi ve yumuşak, kauçuksu bir polimerden yapılmış bir implant içerdiğini anlatıyor.

AĞRIYI SOĞUTARAK AZALTIYOR

İmplantın hedef sinirin etrafına bir manşet gibi oturan kısmında yılan gibi bir yol oluşturan kapalı bir minik kanal koleksiyonunu var.

Sıvı soğutucu ve kuru azotun implantın sarma yolundan akmasına izin verildiğinde, sıvı buharlaşarak sıcaklıkta bir düşüşe neden olur. Bu sıcaklık değişimi, cihazdaki elektronik bir sensör tarafından takip edilerek akışın kontrol edilmesini ve sinirdeki sıcaklığın sabit tutulmasını sağlar.

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Rogers, "Bütün vücut süreçleri, metabolik kimyasal reaksiyonlara, iyonların hareketlerine ve [kan gibi] sıvıların akışlarına dayanır; bunların hepsi soğumanın bir sonucu olarak yavaşlar" dedi.

Bu kadar küçük bir implant çok büyük ağrılara son verebilecek güçte

VÜCUTTA PARÇALANIP ATILIYOR

Bir sinire soğutma uygulandığında net etki, elektrik sinyallerinin bloke edilmesindedir” diye ekledi ve soğuk havalarda oluşabilecek parmak uçlarındaki uyuşma hissine benzerliklere dikkat çekti.

Ekip, implantın birtakım faydaları olduğunu söylüyor: Opioid ilaçların aksine bağımlılık yapmaması da dahil. Ayrıca implant suda çözünür ve biyouyumlu malzemeler kullanılarak yapıldığından kullanım sonrasında vücutta parçalanabilir.

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RİSKLERİ DE VAR

Oxford Üniversitesi'nde ağrı uzmanı Prof David Bennett, opioidler gibi ağrı kesicilere alternatif bulmaya ihtiyaç olduğunu söyledi ve implantın mühendisliğini övdü.

Ancak, yaklaşımın, ağrıyı azaltabilmesine rağmen, cihazın dokunma ve kaslar gibi diğer duyulara hizmet edenler de dahil olmak üzere her tür sinir lifini bloke etmesi ve potansiyel olarak önemli zayıflığa neden olması da dahil olmak üzere potansiyel dezavantajları olduğunu söyledi.

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Bennett, "Sorun şu ki, şimdiye kadar sunulan ağrı için çok az özgüllük var. Soğutmanın ağrıyı şiddetlendirebileceği bir grup insan olabilir ve ayrıca uzun süreli soğutmanın yan etkilerini de dikkate almamız gerekir."

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*Haberin tüm görselleri Northwestern University tarafından hazırlanmış ve basınla paylaşılmıştır