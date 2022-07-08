Afrika’da yeni salgın paniği! Dünyanın en ölümcül virüslerinden biri… DSÖ uzmanları inceliyor

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Afrika ülkesi Gana’da iki kişinin son derece tehlikeli olarak kabul edilen Marburg virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle birlikte yetkililer salgın alarmı verdi.

Ülkenin güney Ashanti bölgesinden gelen hastaların birbirlerini tanımamaları ise endişeleri artırdı.

Bağlantılı olmayan iki vaka hastalığın düşünülenden daha fazla yayılmış olabileceği korkusuna sebep oldu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Ganalı sağlık çalışanlarına destek olacak bir uzman ekibi görevlendirdiği ve bu kişilerin yola çıktığı da gelen haberler arasında.

Dünya koronavirüs salgının sebep olduğu bu görüntüleri yeni yeni unutmaya başlamıştı

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VİRÜS YÜZDE 90 ÖLDÜRÜCÜ

Marburg, var olduğu bilinen en ölümcül virüslerden biri ve hastaların %88'ini öldürüyor.

Hayatını kaybeden kişilere yapılan ilk testler pozitif çıktı ve Marburg virüsü bulundu.

DSÖ, şimdi bu örnekleri yeniden test ediyor ve analizler yapılıyor.

Durum teyit edilirse, geçen yıl Gine'de meydana gelen küçük bir salgının ardından, bu, Marburg'un Batı Afrika'da şimdiye kadar yalnızca ikinci kez tespit edilmesi anlamına gelecek.

Ebola'nın ölümcül bir kuzeni olan Marburg, enfekte olan herkesi yüzde 90 ihtimalle öldürüyor.

Son derece bulaşıcı olan patojen, bir sonraki büyük pandemik tehdit olarak lanse edilmişti ve DSÖ bunu 'salgın eğilimli' olarak nitelendirdi.

Marburg virüsüyle enfekte hastalar 'hayalet benzeri' hale gelir, genellikle gözleri çukurlaşır ve ifadesiz yüzler geliştirirler. Buna genellikle burun, diş etleri, gözler ve vajina dahil olmak üzere birden fazla yerden kanama eşlik eder.

Marburg virüsü için bilinen bir aşı ya da tedavi yok

DSÖ UZMANI AÇIKLAMA YAPTI

DSÖ'nün Gana'daki temsilcisi Dr. Francis Kasolo konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

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"Sağlık yetkilileri durumu araştırıyor ve olası bir salgın yanıtı için hazırlanıyorlar. Tespiti hızlandırmak, temasları takip etmek ve virüsün yayılmasını kontrol etmeye hazır olmak için ülkeyle yakın bir şekilde çalışıyoruz."

Yetkililer, iki Ganalı hastanın ishal, ateş, mide bulantısı ve kusma yaşadığını söyledi. Hastaların yaşları ve cinsiyetleri açıklanmadı.

MARBURG VİRÜSÜ NEDİR? NASIL BULAŞIR?

Bu virüs normalde Angola, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kenya, Güney Afrika ve Uganda'daki salgınlarla ilişkilidir.

Marburg, daha iyi bilinen Ebola virüsü hastalığı ile aynı aileden viral hemorajik bir ateştir.

Virüs meyve yarasaları tarafından taşınır, ancak insanlar arasında kan ve vücut sıvıları yoluyla ve ayrıca kontamine yüzeylere dokunarak yayılabilir.

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Virüsü kontrol altına almak için son derece katı enfeksiyon kontrol önlemleri gereklidir.

İnsanlarda ilk olarak 1967'de Almanya'nın Marburg ve Frankfurt'ta ve Sırbistan'ın Belgrad kentinde ortaya çıkan salgınlardan sonra Uganda'dan ithal edilen maymunlar tarafından laboratuvar çalışanlarına geçirildikten sonra tespit edildi.

Hastalık, 2008 yılında mağaraları ziyaret ettiği Uganda'dan Hollanda'ya dönen Hollandalı bir kadında ikinci kez tespit edildi.

DSÖ ekipleri hemen harekete geçti ve bölgeye gitti

TEDAVİSİ YOK!

Hastalık, yüksek ateş ve şiddetli baş ağrısı ile aniden başlar ve genellikle yedi gün içinde şiddetli kanamaya neden olur.

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Virüsü tedavi etmek için onaylanmış hiçbir aşı veya antiviral tedavi yoktur, bu nedenle doktorların semptomları iyileştirmek için intravenöz damlalara güvenmeleri gerekir.

Kan ürünleri, bağışıklık tedavileri ve ilaç tedavileri de dahil olmak üzere bir dizi potansiyel tedavi halen geliştirilmektedir.