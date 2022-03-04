Dünya'da 'biyolojik silah' endişesi başladı! İşte Putin'in gizemli tesisi Vektör...

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9. gününe giren Rusya-Ukrayna savaşında bu sabah tüm dünyayı tedirgin eden bir gelişme yaşandı. Zaporijya nükleer santralini bombalayan Rus birlikleri nükleer santralde bir yangına neden oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, nükleer santralde çıkan yangınla ilgili Zelenski'yle görüşürken İngiltere, Rusya'nın saldırısı sonrası BMGK'yı acil toplantıya çağırdı. Ukrayna lideri Zelenski ise Rusya'nın dünyada nükleer santral vuran ilk ülke olarak tarihe geçtiğini belirtti.

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NÜKLEEER VE BİYOLOJİK SİLAHLARI DEVREYE SOKABİLİR

Rusya'nın Ukrayna savaşı konusunda gözünü karattığı, nükleer ve biyolojik silahları devreye sokabileceği savaşın ilk günlerinden beri konuşuluyor. Bu sabah nükleer facianın eşiğinden dönülmesi akıllara Rusya'nın biyolojik silah seçeneğini de getirdi.



Vektör adıyla da bilinen Devlet Viroloji Araştırma Merkezi, Rusya'nın biyolojik silah geliştirme programının merkezinde yer alıyor

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ŞARBON, HIV, EBOLA, ÇİÇEK HASTALIĞI...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in biyolojik silah cephaneliğini Sibirya'da Sovyet döneminden kalma bir tesiste muhafaza ettiği düşünülüyor. 'Vektör Enstitüsü' olarak da adlandırılan Devlet Viroloji Araştırma Merkezi'nin Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde başlattığı biyolojik silah planını sürdürmüş olabileceği yerlerden biri olduğuna inanılıyor.

Laboratuvar kompleksi içerisinde çiçek hastalığı, şarbon, Ebola, HIV ve Marburg virüsü gibi ölümcül hastalıkları barındırıyor.

DÜNYANIN EN İZOLE YERLERİNDEN BİRİ, ÇEVRESİ DİKENLİ TELLERLE SARILI

Soğuk Savaş'ın zirveye vurduğu 1974 yılında bir biyoterörizm araştırma merkezi olarak açılan bu tesis, Rusya'nın hala en sıkı korunan bölgelerinden biri. 70.000 metrekarelik merkezin çevresi silahlı askerler ve dikenli tellerle çevrili.

Dünyadaki 59 maksimum güvenlikli biyolojik laboratuvardan biri olan Vektör, Koronavirüs pandemisinin kaynağında yer alan Çin'deki Wuhan Viroloji Enstitüsü ile aynı statüdedir. Dördüncü seviye gizli tesis, Kazakistan sınırında, güneybatı Sibirya'nın eteklerinde, sıcaklığın kışın -35C'ye kadar düşebileceği, dünyanın en sert ve en izole yerlerinden biri olarak biliniyor.



Resmi olarak laboratuvar ölümcül virüsler için aşı geliştirmeye odaklanıyor. Fotoğrafta virüsleri incelemekten sorumlu işçilerin tüm vücudu kapsayan tehlikeli madde kıyafetleri giydiği görülüyor.

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RUSYA: TESİS SADECE ÖLÜMCÜL VİRÜSLERE AŞI ÜRETİYOR

Rusya, SSCB'nin biyolojik silah üretimine dahil olan bir düzine laboratuvardan biri olan Vektör'ün, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra 1992'de silahlarla ilgili araştırmaları durdurduğunu iddia ediyor. Rusya'ya göre tesis artık sadece ölümcül virüsler için aşı geliştirmeye odaklanıyor.

ABD: UKRAYNA'YI DEVİRMEK İÇİN BİYOLOJİK SİLAHLAR KULLANILABİLİR

Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı'nın geçen yıl yayınlanan bir raporu, Rusya'nın bu tür araştırmaları durdurduğu konusunda ısrar etmesine rağmen Rusya'nın 'saldırgan bir biyolojik silah programını sürdürdüğünü' iddia etti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler büyükelçisi de Putin'in Ukrayna Hükümetini devirmek için biyolojik silahlar kullanabileceğini iddia etti ve Putin için 'hiçbir şeyin masadan kalkmadığı' uyarısında bulundu.

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SORUMLU 2017'DE ORTADAN KABOLDU, HALA KAYIP

Laboratuar 2019'da bir gaz patlaması haberi ile manşetlere çıktı. İçeride çalışan bir işçi derin yanıklara maruz kalmıştı. On beş yıl önce de laboratuvar çalışanı Antonina Presnyakova, Ebola virüsünü içeren bir iğneyi yanlışlıkla kendine batırdıktan sora hayatını kaybetmişti.

Tesisin eski sorumlusu Profesör Ilya Drozdov, tesisten iki milyon ruble çalmakla suçlandıktan sonra 2017'de ortadan kayboldu. Profesör Drozdov, Interpol'ün arananlar listesine alındı, ancak beş yıl sonra hâlâ bulunamadı.

ABD DIŞINDA SADECE RUSYA'DA VAR

Vektör ayrıca, ölümcül çiçek hastalığı virüsünü dünyada barındıran iki laboratuvardan biri. Virüsü uluslararası bir anlaşma kapsamında tutmasına izin verilen dünyadaki bir diğer tesis de ABD Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi.

Laboratuvardaki bilim insanları daha önce Marburg virüsü üzerinde çalışmışlardı. Bu virüs bulaştığı insanların yüzde 88'ini öldürüyor.