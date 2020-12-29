Rusya ile ilgili flaş iddia! Ölümcül virüslerin kullanıldığı biyolojik silahlar gündemde...

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) bir biriminin Ebola ve Marburg virüslerini silah olarak kullanmak amacıyla araştırıldığı iddia edildi.

Söz konusu virüsler, dünyada bugüne kadar birçok salgına yol açtı ve çok sayıda can aldı.

Uzmanlar, Rusya'nın ölümcül Ebola virüsünü bir biyolojik silah projesi kapsamında kullanabileceğinden korkuyor.

Salisbury Novichok olayı olarak da bilinen, eski ajanlar Sergey ve Yulia Skripal’in zehirlenmesi olayının arkasında FSB’nin olduğu ve Toledo kod adı verilen programla geliştirilen bir biyolojik silah kullanılarak gerçekleştirildiği iddia ediliyor.



FSB’nin hem Ebola'yı hem de daha ölümcül Marburg virüsünü araştırdığına inanılıyor.

İngiliz basınının eski bir İngiliz askeri istihbarat dayandırdığı iddialara göre, Moskova hastalıkları incelemenin ötesine geçebileceğinden korkuluyor. İddialara göre FSB, Toledo programı aracılığıyla virüsleri nasıl silah olarak kullanabileceğini araştırıyor.

Uzmanlar programın isminin tesadüfen seçilmediğini, Toledo’nun İspanya'da vebadan harap olmuş bir şehir olduğunu söylüyor.

Kâr amacı gütmeyen OpenFacto örgütünden müfettişler, Rusya Savunma Bakanlığı'nın 'nadir ve ölümcül' patojenleri inceleyen 48. Merkez Araştırma Enstitüsü adlı gizli bir birimi olduğunu keşfettiklerini söylüyorlar.

Raporlara göre, ABD her iki enstitüye de 'biyolojik silahlar için araştırma yapma ihtimali nedeniyle yaptırım uyguladı.

Dünya Sağlık Örgütü, Marburg virüsünü yüzde 88 ölüm oranıyla 'oldukça ölümcül bir virüs' olarak tanımlıyor.

Virüsün laboratuvar araştırması için Uganda'dan getirilen Afrika yeşil maymunlarından geldiğine inanılıyor.

Virüsün 1960’larda keşfedilmesinin ardından aynı virüse bağlı olduğu anlaşılan birçok salgın meydana geldi. Angola, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kenya ve Güney Afrika gibi ülkelerde çok sayıda insan Marburg virüsü yüzünden hayatını kaybetti.