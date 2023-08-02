'Açlıktan' hayatını kaybeden fenomenin son görüntüleri ortaya çıktı! Arkadaşları anlattı: Yatağa bağımlı hale gelmişti...

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10 yıldır uyguladığı katı tropikal meyve diyeti sonrası 'açlıktan' hayatını kaybettiği açıklanan Vegan fenomen Zhanna Samsonova’nın annesi 63 yaşındaki Vera Samsonova, kızını kurtarmak için yıllarca çaba gösterdiğini ancak bunu başaramadığını anlattı.

Gözden Kaçmasın Meyve diyetinde açlıktan öldü Haberi görüntüle

SU BİLE İÇMEDİĞİ KATI BİR DİYET UYGULUYORDU

Aslen Rus olan, sosyal medyada Zhanna D'Art olarak bilinen Samsonova son 10 yıldır sadece meyveler, ayçiçeği tohumu filizleri ve meyve sularından oluşan çiğ bitki bazlı katı bir diyet uyguluyordu.

39 yaşındaki fenomenin 6 yıldır su yerine sebze ve meyve suyu içtiği ve günlerce yemek yemeyi reddettiği katı oruç dönemlerinin olduğu belirtiliyor.



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SON HAFTALARADA YATAĞA BAĞIMLI HALE GELMİŞTİ

Sosyal medyada 10 binden fazla takipçisi olan genç kadının ölüm haberi adeta şok etkisi yarattı. Bugün İngiliz medyasına konuşan arkadaşları Samsonova'nın anoreksiyadan mustarip olduğunu ve son haftalarda verdiği aşırı kilolar nedeni ile adeta yatağa bağımlı hale geldiğini anlattı.



TEK BİR MERDİVENİ ÇIKMASI DAKİKALARINI ALIYORDU...

Arkadaşlarından birisi onun bir deri bir kemik kalmış görünümünden dehşete düştüğünü belirterek yardım alması için yalvardıklarını söylerken, Olga Chernyaeva isimli başka bir arkadaşı ise, "Onu bazı konularda ikna etmek imkansızdı. Neredeyse bir aydır yataktaydı. Ayağa kalkıp yürüyemiyordu, merdivenin sadece tek bir basamağını çıkması dakikalarını alıyordu" dedi.

ANNESİ: YILLARCA DENEDİM ANCAK BENİ DİNLEMEDİ

21 Temmuz'da Malezya'daki bir hastanede yoğun bakımda hayatını kaybeden fenomenin annesi Vera Samsonova kızının aşırı diyetinin kötü hale getirdiği kolera benzeri bir enfeksiyondan öldüğünü belirtirken kızı ile ilgili çıkan haberlere isyan etti.

Rus basınına konuşan anne, "O artık yok, lütfen kötü şeyler yazmayı bırakın. Onu daha sağlıklı beslenmesi için yıllarca teşvik etmeye çalıştım ancak beni dinlemedi" dedi.



Samsonova’nın son hali sosyal medyanın en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu

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Ailesi ve arkadaşları 39 yaşındaki kadının yasını tutarken İngiliz Dailymail gazetesi fenomenin ölümünden önce yaptığı paylaşımlara dikkat çekti.

“Bedenimin ve zihnimin her gün değiştiğini hissediyorum. Eski davranışlarıma asla geri dönmem çünkü yeni halime bayılıyorum” diyen Samsonova’nın son paylaşımlarında aşırı zayıfladığı dikkatlerden kaçmazken talihsiz kadının cenazesinin Rusya’ya nakledilmesinin bürokrasi nedeniyle uzadığı belirtildi.