9 yaşındaki ölümü tüm dünyanın kaderini değiştirmiş olabilir! ABD'li bilim insanları mucize ilacı duyurdu...

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ABD'li bilim insanları dün her türlü solid tümörü yok edebilen bir hap geliştirdiklerini duyurdular. 'Hedefli kemoterapi' yoluyla yalnızca kanserli hücreleri hedef alan ilacın sağlıklı hücrelere zarar vermediği belirtildi.

ABD'deki en büyük kanser araştırma ve tedavi kuruluşlarından biri olan City of Hope'daki araştırma ekibinin Anna'nın isminin baş harflerini ve doğum yılı kullanılarak oluşturduğu AOH1996 henüz insanlar üzerinde denenmese de araştırmanın sonuçları dünya üzerindeki milyonlarca kişiye ümit oldu.



Fotoğraflar: AnnaFund

1996 yılında Indianapolis'te dünyaya gelen Anna beş yıl nöroblastoma (Bir tür sinir sistemi kanseri) ile yaşadı. Ailesi küçük kızın ölümünden sonra başlattıkları yardım kampanyası ile kanser araştırmalarında harcanmak üzere 500 bin dolardan fazla para topladı.

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DOKTORUN FİKRİNİ İKİ SAATTE DEĞİŞTİREN GÖRÜŞME: HAYATIMI DEĞİŞTİREN AN BUYDU

City of Hope Moleküler Teşhis ve Deneysel Tedavi Bilimleri Bölümü'nden profesör Linda Malkas, 2005 yılında küçük Anna'nın ölümünden birkaç ay önce baba Steve ile tanıştı.

O sıralar meme kanseri ile ilgili araştırmalara odaklanan Malkas, baba ile yaptığı görüşmeden iki saat sonra araştırmalarını nöroblastom üzerine yoğunlaştırmaya karar verdi:

"Anna ABD'de her yıl sadece 600 çocuğu etkileyen bir kanserden hayatını kaybetti. Babası ile hastalığının son evlerinde tanıştım. Laboratuvarıma topladıkları yardım paralarından bir çek yazdı. Bana meme kanseri ile ilgili çalıştığımı bildiklerini ancak nöroblastom ile ilgili araştırma yapabilirsem bunun onlar için dünyalara bedel olduğunu söyledi. Hayatımı değiştiren an buydu, o küçük kız için özel bir şey yapmak istediğimi biliyordum"



MEME, PROSTAT,BEYİN,YUMURTALIK,CİLT VE AKCİĞER KANSERLERİNDE ETKİLİ

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AOH1996, DNA replikasyonu ve genişleyen tümörlerin onarımı için kritik bir protein olan PCNA'yı hedefleyerek çalışıyor.

Geliştirdikleri ilacın nasıl çalıştığını anlatan Doktor Malkas, "PCNA, uçaklara giden birden fazla kapı içeren büyük bir havayolu terminali gibidir. Kanser öldürücü hapımız ise havayolu merkezini kapatan ve sadece kanser hücreleri taşıyan uçakları durduran bir kar fırtınası gibi." ifadelerini kullandı.

Klinik araştırmalar henüz resmi olarak adlandırılmayan AOH1996'nın meme, prostat, beyin, yumurtalık, rahim ağzı, cilt ve akciğer kanserlerini tedavi etmede etkili olduğunu gösteriyor.



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Tümör öldürücü ilacı 70'ten fazla kanser hücre hattında test eden çalışma, Cell Chemical Biology adlı bilimsel dergide yayımlandı. Araştırmacılar bir sonraki adımda devam eden klinik deneyi daha da geliştirmek için etki mekanizmayı daha iyi anlamaya çalışacaklar.