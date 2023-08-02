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14 yıl esir tutulduğu zindandan kaçtı, polise her şeyi anlattı! Saldırgan: Aşk için yaptım...

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#Rusya#Cinsel İstismar#Adam Kaçırma
14 yıl esir tutulduğu zindandan kaçtı, polise her şeyi anlattı Saldırgan: Aşk için yaptım...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 10:33

Rusya'da kaçırdığı kadınlardan birini öldürdüğü diğerini de 14 yıl alıkoyduğu öne sürülen 51 yaşındaki Vladimir Cheskidov görülen ön duruşmada her şeyi aşk için yaptığını söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.

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Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde ismi sadece 'Ekaterina' olarak açıklanan bir kadının 14 yıldır esir tutulduğu evden kaçarak polise gitmesi kan donduran olayı ortaya çıkardı.

Olaya ilişkin detaylar ve kadının tutulduğu evin görüntüleri bugün dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

14 yıl esir tutulduğu zindandan kaçtı, polise her şeyi anlattı Saldırgan: Aşk için yaptım...

14 YIL BOYUNCA ŞİDDET GÖRDÜ, CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI

Şu anda 33 yaşında olan kadın polise 19 yaşında iken kaçırıldığını ve 14 yıldır derme çatma bir zindanda alıkonulduğu anlattı.

Yıllar boyunca şiddet gördüğünü ve cinsel istismara uğradığını söyleyen kadının şikayeti üzerine 51 yaşındaki Vladimir Cheskidov tutuklandı.

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Saldırganın birlikte yaşadığı annesi 72 yaşındaki Valentina Cheskidova da gözaltına alındı ve kadının kaçırılmasındaki rolü nedeni ile yargılanacak.

14 yıl esir tutulduğu zindandan kaçtı, polise her şeyi anlattı Saldırgan: Aşk için yaptım...

Saldırgan ve annesinin Telegram'da yayınlanan görüntüleri

'AŞK İÇİN YAPTIM' DEYİP GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Dün gerçekleştirilen ön duruşmada Cheskidov her şeyi 'aşk' için yaptığını söyleyerek gözyaşlarına boğulurken, kendine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi, 33 yaşındaki kurban ile aralarındaki her şeyin karşılıklı olduğunu öne sürdü.

SALDIRGANIN ANNESİ: KRALİÇELER GİBİ BİR HAYATI VARDI

'Suç ortağı olmaktan' 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalan anne ise oğlunun Ekaterina'ya kötü davrandığı iddialarını yalanladı, "Kendi isteği ile gelip bizle yaşamaya başladı. Kraliçeler gibi bir hayatı vardı, kimse onu zorla tutmadı" dedi.

14 yıl esir tutulduğu zindandan kaçtı, polise her şeyi anlattı Saldırgan: Aşk için yaptım...

ODASININ PENCERESİNDE PARMAKLIKLAR, KAPISINDA ASMA KİLİT VAR

Ancak Telegram kanalı Shot'ta yayınlanan görüntüler, 33 yaşındaki kadının kaldığı odanın kraliçelerin hayatı ile uzaktan yakından alakası olmadığını ortaya koydu.

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Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere göre, Ekaterina 14 yıl boyunca penceresinde parmaklar ve kapısında ağır bir asma kilit olan bir odada tutuldu.

Ekaterina yerde sadece kirli bir yatağın olduğu zindanından sadece temizlik ve yemek yapmak ve adamın hastane annesine hizmet etmek için çıkabiliyordu.

14 yıl esir tutulduğu zindandan kaçtı, polise her şeyi anlattı Saldırgan: Aşk için yaptım...

"KAÇIRDIĞI BAŞKA BİR KADINI ÖLDÜRDÜ"

Talihsiz kadın ön duruşmada yaptığı açıklamada, Cheskidov'un evden her çıktığında ağzını koli bandıyla kapattığını ve kaçmaması için onu kirişe bağladığını söyledi.

Saldırganın 2011 yılında Oksana isimli başka bir kadını kaçırdığını iddia eden kadın Cheskidov'un cesedi parçaladığını, kalıntıları evin bodrumunda kaynatıp daha sonra da gömdüğünü belirtti.

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Müfettişlerin incelemeleri kadının vahim iddiasını doğruladı, adamın evinde yapılan aramalarda talihsiz kadının kalıntıları bulundu.

14 yıl esir tutulduğu zindandan kaçtı, polise her şeyi anlattı Saldırgan: Aşk için yaptım...

25 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Cinayet, tecavüz ve adam kaçırma suçlamaları ile karşı karşıya kalan saldırganın suçlu bulunması halinde 25 yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor. 

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#Rusya#Cinsel İstismar#Adam Kaçırma

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