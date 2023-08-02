14 yıl esir tutulduğu zindandan kaçtı, polise her şeyi anlattı! Saldırgan: Aşk için yaptım...

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Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde ismi sadece 'Ekaterina' olarak açıklanan bir kadının 14 yıldır esir tutulduğu evden kaçarak polise gitmesi kan donduran olayı ortaya çıkardı.

Olaya ilişkin detaylar ve kadının tutulduğu evin görüntüleri bugün dünya basınında büyük yankı uyandırdı.



Şu anda 33 yaşında olan kadın polise 19 yaşında iken kaçırıldığını ve 14 yıldır derme çatma bir zindanda alıkonulduğu anlattı.

Yıllar boyunca şiddet gördüğünü ve cinsel istismara uğradığını söyleyen kadının şikayeti üzerine 51 yaşındaki Vladimir Cheskidov tutuklandı.

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Saldırganın birlikte yaşadığı annesi 72 yaşındaki Valentina Cheskidova da gözaltına alındı ve kadının kaçırılmasındaki rolü nedeni ile yargılanacak.



Saldırgan ve annesinin Telegram'da yayınlanan görüntüleri

'AŞK İÇİN YAPTIM' DEYİP GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Dün gerçekleştirilen ön duruşmada Cheskidov her şeyi 'aşk' için yaptığını söyleyerek gözyaşlarına boğulurken, kendine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi, 33 yaşındaki kurban ile aralarındaki her şeyin karşılıklı olduğunu öne sürdü.

SALDIRGANIN ANNESİ: KRALİÇELER GİBİ BİR HAYATI VARDI

'Suç ortağı olmaktan' 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalan anne ise oğlunun Ekaterina'ya kötü davrandığı iddialarını yalanladı, "Kendi isteği ile gelip bizle yaşamaya başladı. Kraliçeler gibi bir hayatı vardı, kimse onu zorla tutmadı" dedi.



Ancak Telegram kanalı Shot'ta yayınlanan görüntüler, 33 yaşındaki kadının kaldığı odanın kraliçelerin hayatı ile uzaktan yakından alakası olmadığını ortaya koydu.

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Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere göre, Ekaterina 14 yıl boyunca penceresinde parmaklar ve kapısında ağır bir asma kilit olan bir odada tutuldu.

Ekaterina yerde sadece kirli bir yatağın olduğu zindanından sadece temizlik ve yemek yapmak ve adamın hastane annesine hizmet etmek için çıkabiliyordu.



Talihsiz kadın ön duruşmada yaptığı açıklamada, Cheskidov'un evden her çıktığında ağzını koli bandıyla kapattığını ve kaçmaması için onu kirişe bağladığını söyledi.

Saldırganın 2011 yılında Oksana isimli başka bir kadını kaçırdığını iddia eden kadın Cheskidov'un cesedi parçaladığını, kalıntıları evin bodrumunda kaynatıp daha sonra da gömdüğünü belirtti.

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Müfettişlerin incelemeleri kadının vahim iddiasını doğruladı, adamın evinde yapılan aramalarda talihsiz kadının kalıntıları bulundu.



Cinayet, tecavüz ve adam kaçırma suçlamaları ile karşı karşıya kalan saldırganın suçlu bulunması halinde 25 yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.