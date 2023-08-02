×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Meyve diyetinde açlıktan öldü

Güncelleme Tarihi:

#Vegan#Zhanna Samsonova#Fenomen
Meyve diyetinde açlıktan öldü
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 07:00

Vegan fenomen Zhanna Samsonova’nın uyguladığı ‘ekstrem’ tropikal meyve diyeti sonrasında açlık ve yorgunluktan öldüğü öne sürüldü. Samsonova, çiğ gıdalar ve meyvelerden oluşan sıkı bir diyet uyguluyordu.

Haberin Devamı

Rus sosyal medya fenomeni Zhanna Samsonova on yıldır meyve, ayçiçeği tohumu filizi ve meyve sularından oluşan çiğ bitki bazlı bir diyet uyguluyordu. 39 yaşındaki Samsonova’nın günlerce hiçbir şey yemeyip ve içmeyip ‘kuru oruç’ uyguladığı dönemler de oldu. Altı yıldan uzun süredir su içmeyip yerine meyve ve sebze suları içen Samsonova, 21 Temmuz’da Malezya’da öldü. Samsonova’nın annesi Vera Samsonova, kızının aşırı kısıtlayıcı diyetle şiddetlenen kolera benzeri bir enfeksiyondan öldüğünü iddia etti. Samsonova’nın cenazesinin Rusya’ya nakledilmesi bürokrasi nedeniyle uzarken, resmi ölüm sebebi henüz belirlenemedi.

Meyve diyetinde açlıktan öldü

17 yıldır Asya’yı dolaşan Zhanna Samsonova, uyguladığı diyeti Instagram’da 10 binden fazla takipçisiyle paylaşıyordu.

Haberin Devamı

Vegan fenomenin annesi, kızının uyguladığı diyeti onaylamadığını ve onu daha dengeli beslenmesi için ikna etmeye çalıştığını belirtti. Samsonova, ‘sağlıklı’ olarak tanımladığı tarifleri Instagram profilinde paylaşıyordu. Sosyal medya videolarında giderek daha zayıf görünen Samsonova, zaman zaman bütün bir kavun ve havuç suyundan oluşan öğle yemeğini yerken görüntülerini yayınlıyordu. Yakın bir arkadaşı New York Post’a verdiği demeçte, yedi yıl boyunca yalnızca büyük, tatlı ve kötü kokusuyla ünlü dikenli, topuz benzeri bir meyve olan durian’ı tükettiğini söyledi.

‘YENİ HALİME BAYILIYORUM’

Diyetini sosyal medyada anlatan Samsonova, “Bedenimin ve zihnimin her gün değiştiğini hissediyorum. Eski davranışlarıma asla geri dönmem çünkü yeni halime bayılıyorum” demişti. Kendisini “çiğ yemek şefi” olarak tanımlayan fenomen, “Yemeklerimi geliştirmekten ve başkalarını iyi yemek yemeye motive etmekten keyif alıyorum” ifadesini kullanmıştı.

TEK TÜR BESLENME RİSKLİ

-Türkiye Diyetisyenler Derneği Başkanı Ayhan Dağ, beslenmede çeşitliliğin çok önemli olduğunu, sadece tek tür besin ile (meyve gibi) beslenmenin ölüm riski doğurabileceğini açıkladı. Dağ şunları söyledi: “Beslenme dediğimiz kavram aslında insanların gereksinimi olan besinleri (et, süt, kuru baklagil, tahıl, sebze, meyve gibi) bir çeşitlilik içinde alması esasına dayanıyor. Ancak kimi bireyler vejetaryen ya da Vegan olabiliyor. Kimi kırmızı et yiyor, balık yemiyor, süt içmiyor. Veganlık ise vejetaryenliğin en katı hali. Eti, sütü bir kenara bırakın, hayvansal kaynaklı hiçbir besin tüketilmiyor. Hatta bal dahi yemeyen kişiler var. Çok yaygın olmasa da tek tür besin (meyve gibi) ile beslenen kişileri duyuyoruz. Bu çok yanlış, çünkü her bireyin günlük yaş, cinsiyet, boy, aktiviteye göre tüketmesi gereken bir enerji gereksinimi var. Sadece meyve yiyerek, bu ihtiyacı gideremezsiniz. Bu beslenme tarzı bir süre sonra kişinin yaşamını yitirmesine neden olabilir.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vegan#Zhanna Samsonova#Fenomen

BAKMADAN GEÇME!