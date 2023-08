Meyve diyetinde açlıktan öldü

Haberin Devamı

Rus sosyal medya fenomeni Zhanna Samsonova on yıldır meyve, ayçiçeği tohumu filizi ve meyve sularından oluşan çiğ bitki bazlı bir diyet uyguluyordu. 39 yaşındaki Samsonova’nın günlerce hiçbir şey yemeyip ve içmeyip ‘kuru oruç’ uyguladığı dönemler de oldu. Altı yıldan uzun süredir su içmeyip yerine meyve ve sebze suları içen Samsonova, 21 Temmuz’da Malezya’da öldü. Samsonova’nın annesi Vera Samsonova, kızının aşırı kısıtlayıcı diyetle şiddetlenen kolera benzeri bir enfeksiyondan öldüğünü iddia etti. Samsonova’nın cenazesinin Rusya’ya nakledilmesi bürokrasi nedeniyle uzarken, resmi ölüm sebebi henüz belirlenemedi.

17 yıldır Asya’yı dolaşan Zhanna Samsonova , uyguladığı diyeti Instagram’da 10 binden fazla takipçisiyle paylaşıyordu.

Vegan fenomenin annesi, kızının uyguladığı diyeti onaylamadığını ve onu daha dengeli beslenmesi için ikna etmeye çalıştığını belirtti. Samsonova, ‘sağlıklı’ olarak tanımladığı tarifleri Instagram profilinde paylaşıyordu. Sosyal medya videolarında giderek daha zayıf görünen Samsonova, zaman zaman bütün bir kavun ve havuç suyundan oluşan öğle yemeğini yerken görüntülerini yayınlıyordu. Yakın bir arkadaşı New York Post’a verdiği demeçte, yedi yıl boyunca yalnızca büyük, tatlı ve kötü kokusuyla ünlü dikenli, topuz benzeri bir meyve olan durian’ı tükettiğini söyledi.

‘YENİ HALİME BAYILIYORUM’

Diyetini sosyal medyada anlatan Samsonova, “Bedenimin ve zihnimin her gün değiştiğini hissediyorum. Eski davranışlarıma asla geri dönmem çünkü yeni halime bayılıyorum” demişti. Kendisini “çiğ yemek şefi” olarak tanımlayan fenomen, “Yemeklerimi geliştirmekten ve başkalarını iyi yemek yemeye motive etmekten keyif alıyorum” ifadesini kullanmıştı.

TEK TÜR BESLENME RİSKLİ

-Türkiye Diyetisyenler Derneği Başkanı Ayhan Dağ, beslenmede çeşitliliğin çok önemli olduğunu, sadece tek tür besin ile (meyve gibi) beslenmenin ölüm riski doğurabileceğini açıkladı. Dağ şunları söyledi: “Beslenme dediğimiz kavram aslında insanların gereksinimi olan besinleri (et, süt, kuru baklagil, tahıl, sebze, meyve gibi) bir çeşitlilik içinde alması esasına dayanıyor. Ancak kimi bireyler vejetaryen ya da Vegan olabiliyor. Kimi kırmızı et yiyor, balık yemiyor, süt içmiyor. Veganlık ise vejetaryenliğin en katı hali. Eti, sütü bir kenara bırakın, hayvansal kaynaklı hiçbir besin tüketilmiyor. Hatta bal dahi yemeyen kişiler var. Çok yaygın olmasa da tek tür besin (meyve gibi) ile beslenen kişileri duyuyoruz. Bu çok yanlış, çünkü her bireyin günlük yaş, cinsiyet, boy, aktiviteye göre tüketmesi gereken bir enerji gereksinimi var. Sadece meyve yiyerek, bu ihtiyacı gideremezsiniz. Bu beslenme tarzı bir süre sonra kişinin yaşamını yitirmesine neden olabilir.”