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AB'nin taslağı sızdırıldı: Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yaptırım listesinde...

#AB#RUSYA#Yaptırım
ABnin taslağı sızdırıldı: Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yaptırım listesinde...

The Guardian gazetesi, AB'nin Rusya'ya uygulayacağı yaptırım taslağının detaylarını duyurdu. Gazetenin iddiasına göre Avrupa Birliği'nin yaptırım uygulayacağı kişiler arasında Putin'in sağ kolu olarak bilinen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da yer alıyor.

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in ayrılıkçı Donetsk ve Lugansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıması ile Ukrayna ile Rusya arasındaki krizde savaş çanları gerçekten çalmaya başladı. Putin'in kararına dünyanın dört bir yanından tepki yağarken Batı başından beri Rusya'yı uyardığı yaptırımları masaya koydu.

Almanya, ABD ve İngiltere'nin ardından Avrupa Birliği'nin de Rusya'ya karşı yaptırımlarını açıklaması bekleniyor. AB, Rusya'nın tartışmalı kararı sonrası uygulanacak yaptırımların, tanıma kararına dahil olan diplomatlar, Rusya parlamentosunda kararı destekleyen 351 milletvekili ile bunu öneren 11 kişiyi kapsayacağını duyurmuştu. The Guardian gazetesi merakla beklenen yaptırımların detaylarını okuyucuları ile paylaştı.

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PUTİN'İN SAĞ KOLUNA YAPTIRIM

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Gazetenin iddiasına göre, AB Dışişleri Bakanları tarafından imzalanması gereken yaptırımlar ABD tarafından açıklananlardan daha ileri gidecek ve Putin'in sağ kolu olarak bilinen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Hava Kuvvetleri ve Karadeniz Filosu komutanları ile 351 Duma milletvekilini de içerecek.

ASKERİ HAREKATTAN O SORUMLU TUTULUYOR

Yaptırım listesinin başında Ukrayna'ya karşı herhangi bir askeri harekattan nihai olarak sorumlu tutulan Şoygu yer alıyor. Putin'in karar vermede aktif rol oynayan Genelkurmay Başkanı Anton Vaino'nun yanı sıra Karadeniz Filosu Başkomutanı Igor Osipov ve Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Başkomutanı Sergei Surovikin de listede Şoygu'ya eşlik ediyor.

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MEDYADAN FİNANSA BİR ÇOK İSİM

Yaptırım kapsamına alınacak üst düzey yetkililer arasında başbakan yardımcısı, devlete ait VTB bankası başkanı Dmitry Grigorenko ve savunma sektörünün finansmanında önemli bir rol oynayan Devlet Kalkınma Bankası'nın başkanı Igor Shuvalov yer alıyor.

Sızdırılan taslağa göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova ve Russia Today'in genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan gibi isimler de yaptırımlara maruz kalacak.

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İŞTE YAPTIRIM UYGULANACAK BANKALAR

Taslakta, AB'nin yaptırım uygulayacağı bankaların 'Putin'in şahsi bankası olarak gördüğü' belirtilen Bank Rossiya ile savunma sektörünü finanse eden Promsvyazbank ve Vnesheconombank olduğu belirtildi.

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MALİ PİYASALARDA DAHA FAZLA KISITLAMA

Guardian'ın haberinde  ayrıca Rus hükümetinin, AB mali piyasalarında daha fazla kısıtlama göreceği ve Moskova'nın bağımsızlığını tanıdığı Donetsk ve Lugansk ile ticaretin yasaklanacağı aktarıldı.

Yaptırımların uygulanabilmesi için 27 AB üyesi ülkenin tamamının maddeleri kabul etmesi gerekiyor. Yaptırımlar konusunda fikir birliği sağlanıp sağlanamayacağı ise henüz bilinmiyor. 

Söz konusu yaptırımların onaylanması halinde, isimleri sıralanan 23 kişiye seyahat yasağı getirilecek ve bu kişilerin malvarlıkları dondurulacak.

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