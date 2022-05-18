ABD'nin konuştuğu taksi şoförü! Sosyal medyada kahraman ilan edildi

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ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir taksi şoförü, ırkçı ifadeler kullanan yolcuları araçtan indirdikten sonra sosyal medyada kahraman ilan edildi.

FACEBOOK HESABINDAN PAYLAŞTI, VİRAL HALE GELDİ

Özel taşıma hizmeti veren Lyft şirketinin sürücüsü James W Bode yaşadığı olayın araç videosu kaydını sosyal medya hesabında paylaştı. Sosyal medyada kısa sürede viral hale gelen video 3,5 milyona yakın kişi tarafından izlendi.



Söz konusu videoda araca binen kadının taksi şoförüne, "Beyaz bir adam gibisin. Normal birine benziyorsun. İngilizce konuşabiliyor musun? " dediği duyuluyor.

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Taksi şoförü Bode büyük bir şaşkınlık içerisinde "Direksiyonda oturan bir beyaz olmasaydı ne fark ederdi?" diye soruyor ve yolcudan araçtan inmesini istiyor.

Tam bu sırada araca binmeye çalışan başka bir yolcuya da ırkçı yorumlardan dolayı yolculuğun iptal edildiğini belirten şoför "Söyledikleriniz tamamen uygunsuz" diyor.

TEHDİTLER SAVURDULAR

Bode'un kararına sinirlenen erkek yolcu küfür ederek tehditler savuruyor. Şoförün polisi arayacağını söylemesi ile araçtan inen yolcular tehditlerine devam ederken genç sürücü ise “Siz ırkçı pisliklersiniz, yaşananların hepsi kayıt altında” cevabını veriyor.



DESTEK YAĞDI

Bode'un paylaştığı görüntüler Facebook'ta 10 binden fazla beğeni aldı ve yaklaşık 4 bin kez paylaşıldı. Kendine destek verenlere teşekkür eden taksi şoförü, "Irkçılığa karşı verdiğim tepki herkes için her zaman aynı olmalı." dedi.

ÇALIŞTIĞI ŞİRKETTEN MESAJ

Bode'un çalıştığı şirket yaptığı açıklama ile personeline teşekkür etti. Lyft'in açıklamasında "Nefret ve ayrımcılık karşıtı politikalarımızı desteklediği için Bode'a minnettarız." ifadeleri kullanıldı.

Polis konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.