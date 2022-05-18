NASA gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri paylaÅŸtÄ±â€¦ Uzaydan bile gÃ¶rÃ¼len patlama ÅŸok etkisi yarattÄ±

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15 Ocak'ta Pasifik adasÄ± Tonga yakÄ±nlarÄ±nda bir sualtÄ± yanardaÄŸÄ± patladÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¼nya Ã§apÄ±nda bÃ¼yÃ¼k ÅŸok dalgalarÄ± ve korkutucu tsunamilere yol aÃ§tÄ±. Bilim insanlarÄ± ise Tonga yanardaÄŸÄ±nÄ±n patlamasÄ±nÄ±n ne kadar bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu ancak ÅŸimdi anlamaya baÅŸlÄ±yorlar.

Yeni yayÄ±nlanan NASA uydu verilerine gÃ¶re, patlama sadece Tonga'nÄ±n Ã§oÄŸunu bir kÃ¼l bulutuyla kaplamakla kalmadÄ±, evleri yok etti ve en az Ã¼Ã§ kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren bir tsunamiyi de tetikledi.

Ãœstelik bununla da kalmayÄ±p uzayÄ±n sÄ±nÄ±rÄ±na ulaÅŸtÄ±! Berkeley'deki California Ãœniversitesi'nden bir fizikÃ§i ve yeni yayÄ±nlanan bir makalenin baÅŸ yazarÄ± olan Brian Harding yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Volkan patlamasÄ±, modern Ã§aÄŸda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z en bÃ¼yÃ¼k uzay -rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±ndan- birini yarattÄ±." dedi.

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Tonga'daki yanardaÄŸ patlamasÄ± uzaydan bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼

Patlama, DÃ¼nya atmosferinin Ã¼st kÄ±sÄ±mlarÄ±nda kasÄ±rga hÄ±zÄ±nda rÃ¼zgarlara ve olaÄŸandÄ±ÅŸÄ± elektrik akÄ±mlarÄ±na neden oldu.

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Jeofizik AraÅŸtÄ±rmalar dergisinde geÃ§en hafta yayÄ±nlanan Ã§alÄ±ÅŸma iÃ§in araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, NASA'nÄ±n Ä°yonosferik BaÄŸlantÄ± Gezginiâ€™nden (ICON) ve Avrupa Uzay AjansÄ±'ndan gelen uydu verilerini kullandÄ±lar. Patlamadan sonra ortaya Ã§Ä±kan bir gaz ve parÃ§acÄ±k bulutunun, iyonosfer olarak da bilinen DÃ¼nya atmosferinin Ã¼st kÄ±sÄ±mlarÄ±nda, kasÄ±rga hÄ±zÄ±nda rÃ¼zgarlarÄ± ve olaÄŸandÄ±ÅŸÄ± elektrik akÄ±mlarÄ±nÄ± tetiklediÄŸini buldular.

AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, verilerin, volkanÄ±n dÃ¼nyanÄ±n en ince atmosferik katmanlarÄ±na gÃ¼Ã§lÃ¼ rÃ¼zgarlar gÃ¶nderdiÄŸini gÃ¶sterdiÄŸini ve burada hÄ±z kazandÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

NASA, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°yonosfere ve uzayÄ±n kenarÄ±na ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda, ICON rÃ¼zgÃ¢r hÄ±zlarÄ±nÄ± saatte 450 mil / saat'e kadar Ã§Ä±kardÄ±. Bu da onlarÄ± gÃ¶revin baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 120 mil rakÄ±mÄ±n altÄ±nda Ã¶lÃ§Ã¼len en gÃ¼Ã§lÃ¼ rÃ¼zgarlar haline getirdi" dedi. (DÃ¼nyadaki en gÃ¼Ã§lÃ¼ kasÄ±rgalar, saatte yaklaÅŸÄ±k 200 mil maksimum rÃ¼zgar hÄ±zÄ±na ulaÅŸÄ±r)Â

Bir baÅŸka uydu fotoÄŸrafÄ±... AdalarÄ±n jeolojik yapÄ±sÄ± bile deÄŸiÅŸti!

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PatlamanÄ±n ÅŸiddeti Ã¼st atmosferde, kuvvetli rÃ¼zgarlar aynÄ± zamanda ekvatoral elektrojet adÄ± verilen ince, elektrikli, doÄŸudan batÄ±ya akan bir akÄ±mÄ± da etkiledi. Patlamadan sonra, akÄ±m normal gÃ¼cÃ¼nÃ¼n beÅŸ katÄ±na Ã§Ä±ktÄ± ve birkaÃ§ kez yÃ¶n deÄŸiÅŸtirdi.



Â YaÅŸananlar NASA'nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± grafikte bÃ¶yle anlatÄ±lÄ±yor

YERDE OLAN ÅžEY HAVAYI DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°!

Harding, Space.com'a "Ekvatoral elektrojet, ekvatorun yakÄ±nÄ±nda dar bir bantta bulunan yÃ¼zlerce kilovatlÄ±k Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir elektrik akÄ±mÄ±dÄ±r" dedi ve ekledi "Tipik olarak doÄŸuya doÄŸru akar ve bazen jeomanyetik fÄ±rtÄ±nalar tarafÄ±ndan tersine Ã§evrilebilir. Ancak ilk kez yerde olan bir ÅŸey nedeniyle tamamen tersine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve gÃ¼Ã§lendiÄŸini gÃ¶rdÃ¼k."

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Bulgular, bilim insanlarÄ±nÄ±n DÃ¼nya'daki olaylarÄ±n uzaydaki hava durumunu nasÄ±l etkileyebileceÄŸi konusundaki araÅŸtÄ±rmalarÄ±na katkÄ±da bulunuyor ve bu, daha tam olarak anlaÅŸÄ±lamayan konuya Ä±ÅŸÄ±k tutuyor.Â

PatlamanÄ±n ardÄ±ndan adayÄ± kÃ¼l ve toz bulutu kapladÄ±, sayÄ±sÄ±z kiÅŸi evinden oldu

Ã–te yandan daha fazla veri toplamak ve bu iliÅŸkiyi ortaya Ã§Ä±karmak iÃ§in NASA, yaklaÅŸmakta olan Geospace Dynamics Constellation'Ä±n bir parÃ§asÄ± olarak DÃ¼nya'nÄ±n Ã¼st atmosferine bir kÃ¼Ã§Ã¼k uydu filosu gÃ¶ndermeyi planlÄ±yor.