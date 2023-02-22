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ABD'nin konuştuğu pizzacı... New York'tan Türkiye'ye yardım

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#Deprem#ABD#Dünya
ABDnin konuştuğu pizzacı... New Yorktan Türkiyeye yardım
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 14:38

Dünya tarihinin en büyük depremlerinden birisini yaşayan Türkiye için seferber olmuş durumda. Pek çok ülke bu zor dönemde Türkiye'nin yanında yer alırken ABD basını New York'lu pizzacıyı manşetine taşıdı.

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Dünyanın gözü kulağı günlerdir deprem bölgesinden gelen haberlerde.

Aynı gün meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarını sarmak için dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye yardım geliyor.

Yurtdışında yaşayan Türklerin organize ettiği yardımlar ülkeye gelmeye başladı. Yardımların pek çoğu da yolda.

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deprem bölgesindeki yaraları sarmak için harekete geçen New York'lu pizzacı Hakkı Akdeniz'i ABD basını manşetine taşıdı.

CBC News'ta yer alan habere göre, Akdeniz depremzedelere yardım için 22 bin dolar topladı ve Türkiye'ye gitmek için hazırlıklara başladı.

ABDnin konuştuğu pizzacı... New Yorktan Türkiyeye yardım

'Bir hafta boyunca tüm satışlar, felaketten etkilenen insanlar için bir fona gitti' diyen Akdeniz için haberde şu değerlendirmede bulunuldu;

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'Her gün New Yorkluları besleyen adam artık kendi ülkesine yardım etme arzusunu besliyor.'

Geçtiğimiz günlerde Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin erkek kardeşi ve yeğenlerini evsiz bıraktığını belirten Akdeniz, 'O ve iki kızı evdeydiler, durumları iyi. Ama yan binada iki kişi öldü' dedi.

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CBC News haberinde son depremin en az 8 kişinin ölümüne neden olduğu bilgisine de yer verdi.

ABD'de yaptığı yardımlar ile adını duyuran Akdeniz, New York Belediye Başkanı Eric Adams ile ihtiyaç sahiplerine yemek ve giyecek dağıtmıştı.

 

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#Deprem#ABD#Dünya

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