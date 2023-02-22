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Al Jazeera'dan dikkat çeken analiz... Yıllar geçse de Türkiye'yi unutmadılar!

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#Deprem#Türkiye#Dünya
Al Jazeeradan dikkat çeken analiz... Yıllar geçse de Türkiyeyi unutmadılar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 08:13

Dünya tarihinin en büyük depremlerinden birisini yaşayan Türkiye için seferber olmuş durumda. Pek çok ülke bu zor dönemde Türkiye'nin yanında yer alırken Al Jazeera'dan dikkat çeken bir analiz geldi.

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Dünyanın gözü kulağı günlerdir Türkiye'den gelen haberlerde...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken, Dünya adeta Türkiye için seferber olmuş durumda.

Türkiye'ye yardımlar da hız kesmeden devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından gelen yardım ile depremin yaraları sarılırken Katar merkezli Al Jazeera'dan dikkat çeken bir analiz geldi.

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Joseph Stepansky imzalı yazıda dünyanın dört bir yanından gelen bu yardımların Türkiye'nin yıllardır sürdürdüğü 'yardım diplomasisinin' bir sonucu olduğunun altı çildi.

'Analistler, iktidardaki AK Parti'nin yıllardır insani yardım ağırlıklı dış politikasıyla nüfuz ve küresel nüfuz kazandığını söylüyor' denilen yazıda küresel aktörlerin Türkiye'nin bu politikasına vurgu yapan açıklamalarına yer verildi.

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Yazıda ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price'ın 'Tıpkı Türkiye'nin geçmişte birçok ülkeye kendi insani kurtarma uzmanlarını göndermesi gibi Washington da Türkiye'ye yardım sağlamaya devam edecek' sözü yer aldı.

Al Jazeeradan dikkat çeken analiz... Yıllar geçse de Türkiyeyi unutmadılar

'TÜRKİYE BAŞKALARINA CÖMERT DAVRANDI'

Birleşmiş Milletler Türkiye'deki mukim koordinatörü Alvaro Rodriguez'in dünyaya Türkiye'nin mültecilere ev sahipliği yaptığını hatırlattığını belirten Al Jazeera BM yetkilisinin şu sözlerini okurları ile paylaştı;

'Dolayısıyla insanlar bunu hatırlamalı ve cömert olmalı. Çünkü Türkiye başkalarına cömert davrandı.'

Al Jazeera'ye konuşan Anadolu Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler profesörü olan Volkan Şeyşane, 'Türkiye, devlet liderliğindeki insani diplomasinin en çarpıcı örneklerinden biri' dedi.

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Bunun değişen uluslararası ortamda aktif bir uluslararası aktör olma arzusundan kaynaklandığına vurgu yapan Şeyşane bunun amacının Türkiye'yi hem şefkatli hem de güçlü bir ülke olarak göstermek olduğunu belirtti.

Resmi hükümet verilerine göre 2005'ten 2019'a kadar Türkiye'nin resmi acil ve insani yardım harcamalarının 178 milyon dolardan 7.5 milyar dolara çıktığını hatırlatan Al Jazeera şu değerlendirmede bulundu;

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'Bu yaklaşım, AK Parti'nin 2002'de iktidara gelmesinin ardından gelişmeye başladı. 2011'de başlayan Arap Baharı'nın ardından yaşanan insani krizler arasında gelişti ve 2011'den itibaren Somali'ye yapılan büyük yardım teklifleriyle sağlamlaştı.'

Al Jazeeradan dikkat çeken analiz... Yıllar geçse de Türkiyeyi unutmadılar

TÜRKİYE'Yİ UNUTMADILAR

İtalya'daki Trieste Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler profesörü olan Federico Donelli 'Beni en çok etkileyen Güney Afrika, Etiyopya gibi büyük bölgesel oyuncuların ve hatta Sudan, Burundi ve Somali gibi birçok iç sorunu olan ülkelerin derhal Türkiye'ye yardım ekipleri göndermesiydi' dedi.

Bunun Türkiye'nin yıllardır izlediği dış politikanın bir sonucu olduğunu vurgulayan Donelli şu değerlendirmede bulundu;

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'Kaynak mevcudiyeti ve Ankara ile ilişkilerin türü ne olursa olsun, tüm Afrika ülkeleri Türkiye'ye yakınlıklarını hissettirmeye çalıştı. Bu tepki, şüphesiz, Türkiye'nin uluslararası satranç tahtasındaki varlığını ve görünürlüğünü artırmak için insani diplomasi de dahil olmak üzere çeşitli araçlar kullanan bir dış politikanın sonucudur.'

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#Deprem#Türkiye#Dünya

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