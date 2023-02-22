Almanya'ya deprem çağrısı: Enkaz altında pasaport aranmaz, vizeyi hızlandırın

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Kahramanmaraş depreminin ardından Almanya'dan depremden etkilenen Türk vatandaşları için vize kolaylığı kararı almıştı.

Göçmen derneklerinden gelen eleştirilerin ardından koalisyon hükümetinin büyük ortağı SPD’den de işlemlerin hızlandırılması için çağrılar yükseldi.

Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz, Alman makamlarının normal vize işlemlerinin bile çok uzun sürdüğüne işaret ederek depremzedelere yönelik vize işlemlerinin daha hızlı sonuçlanması için bir yöntem bulunmasını talep etti.

'Depremzedelerin akrabalarının yanına geçici olarak yerleşmesi şimdi mümkün olmalı, aylar sonra değil' diyen Özoğuz, belgelerin sağlanmasında Türk resmi makamlarıyla daha yakın ve hızlı iş birliği sağlanması gerektiğini kaydetti.

Özoğuz, 'Tabii ki kimin Almanya’ya geldiğini bilmemiz gerekiyor. Ama enkaz altında pasaport aranması beklenemez' diye konuştu.

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Özoğuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da durumun aciliyetine işaret ederek 'Birisinin, gerçekten burada yaşayan birinin annesi, babası, kardeşi olduğunu saptamak resmi kurumlar için o kadar da zor olamaz. Şu an (deprem bölgelerinde) dondurucu soğuk var, hastalıklar yayılıyor. Depremzedelerin barınağa, yiyeceğe, sıcağa ve sevgi dolu insanlara ihtiyacı var' ifadelerini kullandı.

TAKDİR ALANI GENİŞLETİLMELİ

SPD Meclis Grubu dış politika sözcüsü Nils Schmid de depremzedeler için vize işlemlerinin hızlandırılması çağırısı yaparak bunun için gerekirse karar alma sürecinde takdir alanının genişletilmesini istedi.

Schmid, bunun, aile birleşiminin tüm kurallarının feshedilmesi anlamına gelmediğini söyledi.

Alman hükümeti, depremzedelere Almanya’da üç aylık geçici ikamet hakkı tanıyan vizenin, belgelerin eksiksiz olması durumunda beş gün içinde verilebileceğini açıklamıştı.

Ancak pasaport başta olmak üzere vize için gerekli belgelerin afet koşullarında bir araya getirilmesi depremzedeler açısından önemli bir zorluk.

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Dışişleri Bakanlığı, Türk hükümetinin yurt dışına çıkışlarda pasaport zorunluluğu konusunda bir istisna uygulamadığını ancak pasaportu bulunmayan depremzedelere hızlı bir şekilde pasaport verileceğini taahhüt ettiğini bildirmişti.