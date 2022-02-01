AB’den enerji hamlesi... Doğalgaz satrancı

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Rusya ile Batı arasında Ukrayna kaynaklı kavga tırmanmaya devam ederken, Rusya’nın Avrupa enerji piyasasında ciddi kan kaybı yaşamaya başladığı ortaya çıktı. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya dışı tedarikçilerden bin metreküp doğalgaz için bin doların üzerinde ödemeyi göze alarak Rusya’nın “enerji silahı” olarak adlandırılan doğalgazını 400 dolardan dahi almayı tercih etmedikleri ortaya çıktı.

AB ROTA DEĞİŞTİRDİ

Kremlin ile Avrupa Birliği arasında oynanan enerji satrancı, son bir ayda belirgin hal aldı. Rusya’da iş çevrelerine hitap eden Kommersant gazetesinin araştırmasına göre AB ülkeleri, doğalgazı ocak ayında Rus Gazprom şirketinin boru hattı yerine dünyadaki spot enerji piyasasından temin etmeye yöneldi. Yayınlanan istatistiğe göre AB ülkeleri ocak ayı boyunca günlük tüketiminin 334 milyon metreküpünü sıvılaştırılmış doğalgazdan (LNG) karşıladı. Rusya’dan satın alınan doğalgaz ise yine günlük hesaba göre 233 milyon metreküp seviyelerinde kaldı. Daha bir yıl önce özellikle Almanya doğalgaz ihtiyacının aslan payını Rusya’dan temin ediyordu.

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ÇİN SEÇENEĞİ YETER Mİ

Avrupa ve Rusya’daki enerji uzmanlarının tahminine göre AB ülkelerinin bu kışı atlatmaları durumunda, önümüzdeki nisan ayından itibaren Rusya’nın Avrupa enerji piyasasındaki lider statüsü tamamen ortadan kaldırılmış olacak. Bu durumda Rusya’nın enerji kaynaklarına alternatif pazar gördüğü Çin rotası da kazanç sağlamayacak. Doğalgazda iyi pazarlık yapmasını bilen Çin, son 5 yılda “Sibirya Gücü” boru hattı üzerinden Rus doğalgazını neredeyse yok pahasına alıyordu.





‘PUTİN ZAMANI GELİNCE BATI’YA CEVABINI VERECEK’



RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Peskov, 26 Ocak’ta ABD ve NATO’nun Moskova’ya ilettiği yazılı güvenlik garantileri mektupları konusuna değindi. Bu mektuplara Rusya’nın yanıtı ne olacağı sorulduğunda Peskov, “Devlet Başkanı Putin elbette bizim yanıtımızı açıklayacaktır. Herhangi bir tarih vermeden Putin’in zamanı geldiğinde gerekli yanıtı vereceğini söyleyebilirim” dedi. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ABD Dışişleri Bakanı Antony Bilnken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında bugün bir telefon görüşmesi yapılacağını duyurdu.

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KANADA DA KİEV’DEN PERSONEL ÇEKECEK

İngiltere ve ABD’nin ardından Kanada hükümeti de, Ukrayna’nın başkenti Kiev’den zorunlu olmayan diplomatik personeli çekeceğini açıkladı. Kanada Dışişleri’nden yapılan açıklamada Ukrayna’daki durumun yakından izlendiği belirtildi. Açıklamada, büyükelçiliğin açık olduğu kaydedilerek, “Yetkililerimiz, gerektiğinde Kanada vatandaşlarına konsolosluk yardımı sağlamaya hazırdır” denildi.

İNGİLTERE’DEN RUS MALVARLIKLARINI DONDURMA SİNYALİ

Batı’yla Rusya arasındaki Ukrayna kavgasında dün İngiltere, yeni bir hamle yaptı. SKY TV kanalına çıkarak sert açıklamalar yapan İngiliz Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiltere’de bulunan Rus enerji şirketleri ile Rus oligarkların (siyasi etkisi bulunan iş insanları) banka hesaplarının dondurabileceklerini açıkladı. Truss bu yaptırım uygulamasına başlamak için tek bir Rus askerinin Ukrayna toprağına basmasının yeterli olacağını söyledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise, “Rusya lideri Putin ile yakında yapacağım telefon görüşmesinde kendisine uçurumun kenarından çekilmesi gerektiğini söyleyeceğim. Aslında hepimizin bu kenardan geri adım atması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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KREMLİN TEPKİ GÖSTERDİ

İngiltere’den yapılan yeni sert ekonomik yaptırım açıklamasına Rusya’dan tepki gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Truss’a yanıt vererek, “İngiltere tarafından söylenenler son derece tehlikeli açıklamalar. Bu söylemler yasal çalışan şirketlere doğrudan saldırı düzenleme anlamına geliyor. İngiltere bu tür açıklamalar yaparken Rus şirketlerin bir dizi Avrupalı ortağı bulunduğunu da hesaba katmalı. Avrupa ailesinden sayılmayan İngiltere bizim Avrupa evimizi kaosa sürükleme emellerini hayata geçirmek istiyor. İngiltere böyle bir adım atması durumunda Rusya muhakkak misillemede bulunacaktır” ifadelerini kullandı.