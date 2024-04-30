AB'den 'Demir Perde' uyarısı... Michel'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

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AB Konseyi Başkanı Charles Michel, bloğun şimdiye kadarki en büyük genişlemesinden bu yana 20. yılını kutlarken, Avrupa Birliği'nin büyümesi gerektiğini, aksi takdirde doğu kanadında 'yeni bir Demir Perde' ile karşı karşıya kalma riskiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Michel 'Genişleme AB'nin geleceği için hayati önem taşıyor çünkü genişleme olmadan yeni bir Demir Perde riski var' dedi. Michel sözlerine şöyle devam etti;

'Refah veya ekonomik kalkınmanın olmadığı istikrarsız bir komşunuz olması son derece tehlikeli olur. Bunlar, ilerleme kaydetmek ve hızlanmak, aday ülkeler ve AB olarak bizim ortak çıkarlarımızdır.'

Euronews bu açıklaması 'Onun sert uyarısı, yedi eski Sovyet cumhuriyeti veya uydu devleti de dahil olmak üzere on ülkeye AB üyeliği verildiği 2004'teki sözde büyük patlama genişlemesinin yıldönümünde geldi' yorumu ile servis etti.

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Michel açıklamasında Türkiye'nin AB için önemine de vurgu yaptı. Michel 'Türkiye ile yapıcı bir şekilde çalışmak istiyoruz çünkü Doğu Akdeniz'de istikrarlı bir ortam sağlanmasında ortak çıkarımız var' dedi.

Michel açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Mesajımız son derece açık, net. Stratejik tartışmayı iki hafta önce yaptık ve sizi sonuçları okumaya davet ediyorum. Her kelime son derece önemlidir. Öncelikle Türkiye ile yapıcı bir şekilde çalışmak istiyoruz çünkü Doğu Akdeniz'de istikrarlı bir ortam sağlanması konusunda ortak çıkarı paylaşıyoruz. Bu nedenle, BM'nin Kıbrıs'a ilişkin sürecinin bu alanında daha fazla ilerleme kaydedilmesinin temel olduğunu düşünüyoruz.'

Michel'in Türkiye açıklaması komşunun gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

AB'nin aday ülkeleri arasında Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Gürcistan, Moldova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Türkiye ve Ukrayna olmak üzere 9 ülke bulunuyor.

CNN Yunanistan 'Charles Michel'den Türkiye'ye mesaj: Doğu Akdeniz'de ortak çıkar ve istikrar' manşeti ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel , Brüksel'den Türkiye'ye mesaj göndererek , aynı zamanda AB'yi 2030 yılına kadar genişletme hedefini de dile getirdi' denildi.

Proto Thema bu gelişmeyi 'Michel: Doğu Akdeniz'de istikrarlı bir ortam için Türkiye ile yapıcı bir şekilde çalışmak istiyoruz' başlığı ile okurlarına duyurdu.

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Haberde Michel'in 'Öncelikle Türkiye ile yapıcı bir şekilde çalışmak istiyoruz çünkü Doğu Akdeniz'de istikrarlı bir ortam sağlanmasında ortak çıkarımız var. Bu nedenle, BM'nin Kıbrıs'a ilişkin sürecinin bu alanında daha fazla ilerleme kaydedilmesinin temel olduğunu düşünüyoruz' sözlerine yer verildi.

Insider.gr ise 'Michel: Güney Akdeniz'de istikrar konusunda Türkiye ile ortak çıkarımız var' manşeti ile çıktı.

Haberde Michel'in sözleri için şu değerlendirmede bulunuldu;

'Zirvenin sonuç bölümünde Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir ortam sağlamanın ve Türkiye ile iş birliğine dayalı ve karşılıklı yarara dayalı bir ilişki geliştirmenin Avrupa Birliği'nin stratejik çıkarlarından biri olduğunun vurgulandığı hatırlattı.'