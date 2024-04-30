Rusya 'Harry Potter Kalesi’ni vurdu: Ölü ve yaralılar var! NATO: Daha fazla yardım yolda...

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Ukrayna’ya yönelik saldırılarını sürdüren Rusya, Odessa’yı hedef aldı. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın dün Odessa kıyısındaki "Harry Potter Kalesi" olarak bilinen 4 katlı hukuk akademisine düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8’inin durumu ağır 32 kişinin ise yaralandığı belirtildi.



Yaralanan 23 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü kaydedilen açıklamada, binanın çatısında çıkan yangına müdahale için 45 kişilik 15 acil servis ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

Hava saldırısı uyarılarının saldırıdan yalnızca birkaç dakika önce gerçekleşmesi nedeniyle bölge sakinlerinin sığınmak için yeterli zamanları olmadığı öğrenildi.



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Saldırıda, yerel halkın 'Harry Potter kalesi' olarak adlandırdığı bina vuruldu. Ukrayna medyasına göre binada saldırı sırasında eski milletvekili Serhiy Kivalov da bulunuyordu. Bina, Kivalov tarafından yönetilen Odesa Hukuk Akademisi'ne ev sahipliği yapıyor.

"BU BAŞKA BİR SAVAŞ SUÇU"

Ukrayna Güney Savunma Kuvvetleri sözcüsü Dmytro Pletenchuk, bunun başka bir savaş suçu olduğunu ve saldırının İskender-M balistik füzesi tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. Odesa Belediye Başkanı Hennadii Trukhanov ise sosyal medya hesabından adeta isyan ederek “Canavarlar. Vahşiler. İnsanlar deniz kenarında yürüyüşe çıkıyor ve onları ateş edip öldürüyorlar.Başka ne söyleyeceğimi bilmiyorum” dedi.



Öte yandan dün Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Zelenski’nin ‘liderliğine ve cesaretine’ vurgu yaparak, “Liderlik ve cesaret tek başına Rus güçlerini püskürtmeye yetmez; silah ve mühimmata da ihtiyacınız var. Ukrayna aylardır daha az Rus füzesi ve insansız hava aracı düşürdü. Rusya ise cephe hattında ilerleyebildi. Ancak Ukrayna'nın galip gelmesi için çok geç değil. Daha fazla destek yolda” ifadelerini kullandı.



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Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna’ya yardım konusunda NATO’nun daha büyük bir rol oynamasını planladığını belirterek, “Müttefikler Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımı ve eğitimin koordine edilmesinde NATO'nun daha büyük bir rol oynamasını planlamayı kabul etmişlerdir. Desteğimizi sürdürebilmek için çok yıllı büyük bir mali taahhüde de ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Ukrayna'ya verdiğimiz desteğin kısa vadeli ve geçici değil, uzun vadeli ve öngörülebilir olduğunu göstermek için. Moskova şunu anlamalı: kazanamazlar” dedi.

NATO’dan yapılan açıklamada Stoltenberg-Zelenski görüşmesinde Temmuz ayında yapılması planlanan NATO Liderler Zirvesi’nin de değerlendirildiği ifade edildi.



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Ukrayna’nın NATO üyeliği hakkında da açıklama yapan Stoltenberg, “Ukrayna'nın hak ettiği yer NATO'dur. Ukrayna NATO üyesi olacaktır. Şu anda yürüttüğümüz çalışmalar sizi NATO üyeliğine doğru geri dönüşü olmayan bir yola sokuyor, böylece doğru zaman geldiğinde Ukrayna hemen NATO üyesi olabilecek” diye konuştu.