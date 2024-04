Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum...Refah için son şans! Gözler Hamas'a çevrildi...

ABD ordusu, ağır saldırı altındaki Gazze Şeridi'ne daha fazla yardım ulaştırılmasına yardımcı olacak iskelenin yapım aşamasında olduğunu gösteren fotoğraflar yayınladı.Görüntülerde yüzer platformlar üzerinde askeri üniformalı işçiler görülüyor.ABD merkez komutanlığı görüntüleri X'te “iskele inşası başlıyor” diye duyurdu.

