Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum...Refah için son şans! Gözler Hamas'a çevrildi...

Anlaşma sağlanamazsa İsrail Refah'a saldırabilir

Bölge ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden üst düzey temsilciler Dünya Ekonomik Forumu (WEF) zirvesi için Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya geldi.Toplantı sonrası ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hamas'a cömert bir teklif sunulduğunu açıklarken, uluslararası ajanslar Hamas'ın söz konusu teklifi incelediğini yazdı.



Mısır basınına göre iki aşamalı anlaşmada öncelikle 3 haftalık bir ateşkes ve 30 İsrailli esirin serbest bırakılması öngörülüyor. İsrail ise sayıları henüz kesinleşmeyen Filistinli mahkûmları serbest bırakacak. İkinci aşamada 10 haftalık bir ateşkes ve tarafların müzakere edilecek daha geniş bir esir takasını uygulaması öngörülüyor. Ayrıca en az 300 bin Filistinlinin Gazze’nin orta ve kuzey kesimlerine dönüşü planlanıyor.



ABD'li yayın organı CNN, aylar sonra süren çıkmaz sonrası tarafların anlaşmasının savaşın sona ermesi için önemli bir adım olacağını, aksi durumda bölgedeki krizin derinleşebileceğini yazdı. CNN'e göre anlaşmaya varılamaması durumunda İsrail, 1 milyondan fazla Filistinlinin barındığı güney Gazze şehri Refah'a geniş çaplı bir kara saldırısı başlatabilir.İsrail kaynakları da anlaşma çabalarının saldırıyı engellemek için son şans olduğunu doğruluyor. Müzakerelere aşina olan İsrailli kaynak CNN'e yaptığı açıklamada "Refah'ı durdurmanın tek yolu anlaşmadır" dedi.