Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum...Refah için son şans! Gözler Hamas'a çevrildi...

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ABD’nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi’nde 18 Nisan’da başlayan Filistin yanlısı protestoların 16 eyalette 20 üniversiteye yayıldığı bildirildi. ABD basınında yer alan haberlere göre, üniversitelerde kamp kurarak İsrail’e saldırılarına son verme çağrısı yapan ve üniversitelerini İsrail’e silah satan şirketlerle ilişkilerini kesmeye çağıran öğrenci ve akademisyenlerden gözaltına alınanların sayısı bine ulaştı.
Bölge ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden üst düzey temsilciler Dünya Ekonomik Forumu (WEF) zirvesi için Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya geldi.Toplantı sonrası ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hamas'a cömert bir teklif sunulduğunu açıklarken, uluslararası ajanslar Hamas'ın söz konusu teklifi incelediğini yazdı.
Mısır basınına göre iki aşamalı anlaşmada öncelikle 3 haftalık bir ateşkes ve 30 İsrailli esirin serbest bırakılması öngörülüyor. İsrail ise sayıları henüz kesinleşmeyen Filistinli mahkûmları serbest bırakacak. İkinci aşamada 10 haftalık bir ateşkes ve tarafların müzakere edilecek daha geniş bir esir takasını uygulaması öngörülüyor. Ayrıca en az 300 bin Filistinlinin Gazze’nin orta ve kuzey kesimlerine dönüşü planlanıyor.
ABD'li yayın organı CNN, aylar sonra süren çıkmaz sonrası tarafların anlaşmasının savaşın sona ermesi için önemli bir adım olacağını, aksi durumda bölgedeki krizin derinleşebileceğini yazdı. CNN'e göre anlaşmaya varılamaması durumunda İsrail, 1 milyondan fazla Filistinlinin barındığı güney Gazze şehri Refah'a geniş çaplı bir kara saldırısı başlatabilir.İsrail kaynakları da anlaşma çabalarının saldırıyı engellemek için son şans olduğunu doğruluyor. Müzakerelere aşina olan İsrailli kaynak CNN'e yaptığı açıklamada "Refah'ı durdurmanın tek yolu anlaşmadır" dedi.
ABD ordusu, ağır saldırı altındaki Gazze Şeridi'ne daha fazla yardım ulaştırılmasına yardımcı olacak iskelenin yapım aşamasında olduğunu gösteren fotoğraflar yayınladı.Görüntülerde yüzer platformlar üzerinde askeri üniformalı işçiler görülüyor.ABD merkez komutanlığı görüntüleri X'te “iskele inşası başlıyor” diye duyurdu.
Pier-building begins— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 29, 2024
Construction of the floating JLOTS pier in the Mediterranean is underway.
The pier will support @USAID and humanitarian partners to receive and deliver humanitarian aid to the people of Gaza. @USTRANSCOM and @USEUCOM support the movement of… pic.twitter.com/tC9J12wz4Z
İsrail medyası, Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya karşı “tutuklama emri” çıkarabileceğini ve Netanyahu “olağandışı bir stres” altında olduğunu iddia etmişti.
Bugün ABD medyasında yer alan haberlere göre, Netanyahu için olası tutuklama emri Beyaz Saray'dan döndü. The Hill'de yer alan haberde Biden yönetiminin, İsrail hükümeti üyelerine yönelik olası bir kovuşturmaya karşı çıktığı vurgulandı.Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre de haftalık basın brifinginde soruşturmayı desteklemediklerini duyurdu.
Ne Amerika Birleşik Devletleri ne de İsrail UCM'ye üye 124 ülke arasında yer alıyor. Ve İsrail'in Lahey'de yargılanmak üzere hükümetinin herhangi bir üyesini teslim etme şansı fiilen sıfır. Ancak yine de İsrailli yetkililere göre Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarılması onu eleştirenlerin iddialarını güçlendirecektir. İsrail başbakanı Netanyhu'nun tutuklama emri korkusu ile ABD Başkanı Joe Biden'ı arayıp yardım istediği iddiası da bugün dünya medyasının öne çıkan başlıklarından biri oldu.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 206 gündür devam ederken, Gazze Şeridi’ndeki esirlerin aileleri ve destekçileri İsrail’in başkenti Tel Aviv’de sokağa indi.
Göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine en kısa sürede esirlerin serbest bırakılması için bir ateşkes anlaşmasını kabul etmesi çağrısında bulunarak, ellerinde “Refah bekleyebilir, onlar bekleyemez” yazılı pankart taşıdılar.
Tel Aviv'deki Begin Caddesi’ni trafiğe kapatan göstericiler, yolda ateş yaktı. Polis ile göstericiler arasında arbede çıktı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da olası Refah operasyonu, ateşkes anlaşması ve İsrail-Suudi Arabistan normalleşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Hamas’a iletilen son teklifi “İsrail açısından olağanüstü derecede cömert” olarak nitelendiren ABD’li Bakan, grubun kararını “hızlı bir şekilde vermesi gerektiğini” belirterek, “Doğru karar vereceklerinden umutluyum” ifadelerini kullandı.
Olası bir ateşkes anlaşmasıyla sahadaki “dinamiklerde temelden bir değişim” olabileceğini kaydeden Blinken, bölgedeki insani yardımların arttırılması için ise bir ateşkese ulaşılmasını beklememeleri gerektiğini söyledi.
Blinken ile aynı etkinlikte konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri de Blinken’ın açıklamalarına pararlel şekilde, Hamas’a sunulan teklifin “her iki tarafın da pozisyonlarını göz önünde bulundurduğunu” ifade ederek, anlaşma sağlanmasından “umutlu” olduğunu söyledi.