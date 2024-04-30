ABD’li kâhin profesör: Biden kazanacak

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Washington’daki Amerikan Üniversitesi’nde tarih profesörü olan Allan Lichtman, ‘13 Anahtar’ adını verdiği sisteml, başkan adaylarının başarı olasıklarını hesaplıyor.

ÇOK HATA KALDIRIR

Lichtman tekniğinin anketler ya da adayların kampanya etkinliklerine değil, yalnızca tarihsel faktörlere dayandığını belirtiyor. ‘13 anahtarlık’ listede ekonomiden askeri başarılara, lider karizmasından parti içi rekabete kadar değişen kriterler yer alıyor. Seçimlere 8 ay kala yapılan anketlerde Biden, rakibi Trump’ın gerisinde görünmeye devam etse de Profesör Lichtman’a göre işler hâlâ ABD Başkanı’nın lehinde. Lichtman, Biden’ın kaybetmesi için 13 anahtarlık listede 6 madde daha geriye düşmesi gerektiğini belirtiyor. Yani Biden’ın Trump’a yenilmesi için önümüzdeki süreçte “çok daha fazla hata yapması” gerekiyor.

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SEÇMEN ‘TRUMP NOSTALJİSİ’ YAŞIYOR

Yeni bir ankete göre Amerikalılar eski Başkan Trump’ın dönemini olumlu hatırlıyor. Amerikan CNN’in son anketi, mevcut Başkan Joe Biden’ı rakibi Trump’ın gerisinde bırakan göstergelere bir yenisini daha ekledi. Anketin sonuçlarına göre Amerikalıların yüzde 55’i, Trump’ın 2016-2020 başkanlık döneminin “başarılı” olduğunu söylüyor. Trump’ın görevi bıraktığı Ocak 2021’de seçmenin yüzde 55’i Trump dönemini başarısız buluyordu.