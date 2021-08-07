ABD'den şoke eden suçlama: İsrailli şirkete ait gemiye saldırıdan İran sorumludur!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Hint Okyanusu'nda biri İngiltere diğeri Romanya vatandaşı 2 kişinin hayatını kaybettiği İsrailli şirkete ait nakliye gemisine saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, 29 Temmuz'daki saldırının ardından uzman ekip tarafından kanıtlar incelenerek ve gemideki mürettebatla konuşularak yürütülen soruşturmada, Mercer Street adlı gemiye patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, nakliye gemisine ilk olarak İHA'larla iki başarısız saldırı olduğu, üçüncü saldırıda ise mürettebattan 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Mürettebatın sudan çıkardığı ve patlayıcı uzmanlarının incelediği İHA parçalarının daha önce İran'ın tek yönlü saldırı İHA'larından toplanan örneklerin neredeyse benzeri olduğu aktarılan açıklamada, İran kıyılarından saldırının yapıldığı yere olan mesafenin ise bu ülkenin tek yönlü saldırı İHA'larının menzilinde bulunduğuna dikkat çekildi.

ABD Merkez Komutanlığı basın açıklamasında, “Patlayıcı uzmanları, dikey bir dengeleyici (kanadın bir parçası) ve İran tek yönlü saldırı İHA'larından daha önce toplanan örneklerle neredeyse aynı olan iç bileşenler dahil bu üçüncü İHA’nın birkaç parçasını kurtarmayı başardı. İran kıyılarından saldırıların yerlerine kadar olan mesafe, belgelenmiş İran tek yönlü saldırı İHA'larının menzili içindeydi. Olay yerinde yapılan bir analizin ardından, malzemenin bir kısmı, daha fazla test ve doğrulama için Manama, Bahreyn'deki ABD Beşinci Filo karargahına ve ardından bir ABD ulusal laboratuvarına transfer edildi” ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre ABD'li uzmanlar, kanıtlar doğrultusunda bu İHA'ların İran'da üretildiği sonucuna ulaştı.





NE OLMUŞTU?

İsrail tarafından işletilen Mercer Street adlı tanker, 29-30 Temmuz tarihlerinde Umman açıklarında İHA’larla saldırıya uğramış ve sonucunda biri İngiliz güvenlik görevlisi diğeri geminin Rumen kaptanı olmak üzere iki kişi hayatını kaybetmişti. 29 Temmuz gecesi yapılan ilk iki İHA saldırısı başarısız olmuş, 30 Temmuz günü patlayıcı yüklü üçüncü İHA gemiye isabet etmişti.





Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor