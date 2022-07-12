ABD'den nükleer paylaşım... Milyonlarca vatandaşını böyle uyardı

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Batı ile Rusya, Ukrayna'daki savaş nedeniyle tarihinin en gergin dönemini yaşıyor.

Rusya'dan gelen haberler ise bu gerginliğin daha da artacağına işaret ediyor. Zira Kremlin güdümündeki medya nükleer tehditlerini sürdürüyor.

Rus devlet medyasının Putin'in elindeki silahlar ile ABD'nin Doğu Kıyısını yok edebileceğini açıklaması üzerine dikkat çeken bir paylaşım geldi.

NEW YORK'TAN 'NÜKLEER SALDIRI' PAYLAŞIMI

New York Acil Durum Yönetimi Departmanı olası bir nükleer saldırıda neler yapılması gerektiğini anlatan bir video yayınladı.

'Bir nükleer saldırı oldu. Bana nasıl ve neden diye sorma. Sadece olduğunu bil. Peki şimdi ne yapıyoruz' sözleri ile başlayan videoda yapılabilecekler 3 başlık altında toplandı.

Bir nükleer saldırı senaryosunda yapılacak ilk şeyin bir binaya girmek olduğunun vurgulandığı videoda araçların içinde bulunmanın yeterli olmayabileceği belirtildi.

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'Kapı ve pencereleri kapatın ve pencerelerden uzak durun' denilen videoda ilk fırsatta temizlenilmesi ve kıyafetlerin değiştirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Daha sonra resmi kanallardan gelen haberlerin takip edilmesi gerektiği belirtildi. Videoda bu üç ana adım 'İçeri gir, içeride kal, bizi izlemeye devam et' şeklinde özetlendi.



KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Bu paylaşım sosyal medyada kısa sürede viral olurken bazı kullanıcılar arasında paniğe de neden oldu.

NYC SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bunun üzerine bir şehir sözcüsü vatandaşlara hitaben şunları söyledi;

'New York kentinde veya yakınında bir nükleer saldırının meydana gelme olasılığı çok düşük olsa da, New Yorkluların güvende kalma adımlarını bilmesi önemlidir.'

Gözden Kaçmasın Putin'den Satan 2 açıklaması Haberi görüntüle

TÜM BAŞKENTLER MENZİLİ İÇİNDE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gözü gibi koruduğu 'Satan 2' füzeleri Rusya'nın başkenti Moskova'dan fırlatıldığında Avrupa ve ABD başkentlerine ulaşabilecek menzile sahip.

Satan 2'nin ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombalarından 2000 kat daha güçlü olduğu belirtiliyor.

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Füzenin en az 10 nükleer başlığa ev sahipliği yapabileceği de gelen bilgiler arasında.

PUTİN 'DURDURULAMAZ' DİYE TANITMIŞTI

Söz konusu füze, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından övülen yeni nesil Rus silah teknolojisinin bir parçası.

Putin, 2018'de yaptığı konuşmasında hipersonik füzelerin bin kilometre menzilde denizde ve karadaki hedefleri vurabildiğini açıklamıştı.

Füzeyi 'Durdurulamaz' ve 'yenilmez' olarak tanımlayan Putin yeni silahları ile dünyanın neredeyse her noktasını vurabilecekleri ve ABD yapımı bir füze kalkanından kurtulabilecekleri konusunda ısrarlı.