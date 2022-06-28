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Rusya'dan flaş 3. Dünya Savaşı uyarısı... Kırmızı çizgisini açıkladı

#Medvedev#Rusya#Dünya
Rusyadan flaş 3. Dünya Savaşı uyarısı... Kırmızı çizgisini açıkladı

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'den gözdağı gibi açıklamalar geldi. Rusya'nın kırmızı çizgisini açıklayan Medveden 3. Dünya Savaşı uyarısında bulundu.

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş Ukrayna'nın doğusunda son sürat devam ediyor.

Mariupol ve Severodonetsk'i ele geçiren Rus güçleri ülkenin doğusundaki diğer kentler için de saldırılarına ara vermeden devam ediyor.

Başta ABD olmak üzere Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımı sürerken Rusya'dan çok konuşulacak bir uyarı geldi.

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MEDVEDEV'DEN 3. DÜNYA SAVAŞI AÇIKLAMASI

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Kırım yarımadasına yönelik herhangi bir ihlâlin 3. Dünya Savaşı'na yol açacağını söyledi.

Bir dönem Rusya Devlet Başkanlığı görevinde de bulunan Dimitri Medvedev, 'Argumentı i faktı' haber sitesine konuştu.

Medvedev, 'Bizim için Kırım Rusya'nın bir parçasıdır. Kırım'a yönelik bir tecavüz ülkemize karşı savaş ilanı demektir' ifadelerini kullandı.

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Moskova Yönetimi'nin tepe isimlerinden olan Medvedev, 'Bu bir NATO üyesi ülke tarafından yapılırsa, tüm Kuzey Atlantik İttifakı'yla çatışma demek, bir Üçüncü Dünya Savaşı. Tam bir felaket' dedi.

İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliğine ilişkin de konuşan Medvedev, Rusya'nın misilleme adımlarına hazır olduğunu belirterek, bu adımlar arasında söz konusu ülkelerin sınırlarına İskender hipersonik füzelerini yerleştirmenin de bulunduğunu vurguladı.

Rusyadan flaş 3. Dünya Savaşı uyarısı... Kırmızı çizgisini açıkladı

'NÜKLEER BALTIK' UYARISI

Geçtiğimiz dönemde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmaları durumunda Moskova'nın bu tehditlere karşı önlem alması gerekeceğini belirten Medvedev, Rusya’nın bölgeye İskender füzeleri, hipersonik silahlar ve nükleer bombalara ev sahipliği gemiler sevk edebileceğini ima etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

'İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğu bir durumda Baltık bölgesinin nükleerden arındırılmış statüsünden bahsetmek mümkün olmaz.'

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'MAHŞERİN ATLILARI YOLA ÇIKTI'

Medvedev, Ukrayna'nın Rusya'ya saldırmak için ABD tarafından sağlanan füzeleri kullanması halinde Moskova'nın batıdaki şehirlere saldıracağı konusunda da uyarılarda bulunmuştu.

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'Mahşerin atlıları yola çıktı' diyen Medvedev Ukrayna'ya gönderilen füzelerin Rusya'yı hedef alması durumunda topyekûn saldırı tehdidinde bulunmuştu.

ABD, Ukrayna'ya 700 milyon dolarlık silah yardımının parçası olarak gelişmiş füze sistemleri göndereceğini açıklamıştı.

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RUS HEDEFLERİ MEZİLİ İÇİNDE

Ukrayna'ya gönderilecek silahlar arasında 4 adet M142 Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) yer alıyor.

Bu füze sisteminin yaklaşık 70 kilometrelik menzile ve Rus hedeflerini vurma kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.

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#Medvedev#Rusya#Dünya

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