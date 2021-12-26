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ABD'de yılbaşı öncesi hava yolu ulaşımı krizi! Binlerce kişi yolda kaldı

#ABD#Hava Yolu Trafiği#OMICRON
ABDde yılbaşı öncesi hava yolu ulaşımı krizi Binlerce kişi yolda kaldı

ABD hava yolu şirketleri yeni yıl öncesinde büyük bir krizin eşiğine geldi. İptal edilen sayısız uçuş yüzünden binlerce kişi yılbaşı tatili için planladıkları seyahatlere gidemezken yaşanan krizin nedeninin salgın kaynaklı personel sıkıntı olduğu konuşuluyor.

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Tüm dünyada ama özellikle de batı ülkelerinde Noel ve yeni yıl öncesi dönem milyonlarca kişi için uzun süreli bir tatil fırsatı. Hal böyle olunca da bu dönem hava yolu şirketlerinin en yoğun çalıştığı ve neredeyse her dakika uçakların kalkıp indiği günler anlamına geliyor.

Ancak özellikle ABD'de son birkaç gündür hava yolu seyahatlerinde büyük bir kriz yaşanıyor. Sadece dün ülke çapında yüzlerce uçuş iptal edildi ve binlerce kişi ellerinde bavullarıyla havalimanlarında kalakaldı.

ABD kaynaklı uçuş takip sitesi FlightAware'in verilerine göre sadece cuma günü 690, cumartesi ise neredeyse bin uçuş iptal edilmiş durumda. Bugün için ise iptal olan uçuş sayısı 250'den fazla görünüyor. Uçuşların bir kısmı ABD'den ayrılmak için planlanmışken çoğu da ülke içi eyaletler arası uçuşlar olarak görünüyor.

FlightAware'de, uçuş iptallerinin sebebiyle ilgili bilgi yer almıyor. Ancak Delta, United ve JetBlue gibi şirketlerden yapılan açıklamalar iptallerin Kovid-19 nedeniyle yaşanan personel sıkıntısı kaynaklı olduğunu ortaya koydu.

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FlightAware verilerine göre, sadece 25 Aralık Cumartesi günü global düzeyde ise yaklaşık 2 bin 850 uçuş iptal edildi. Şirketin verilerine göre bugün ise şimdiden 1,650 civarında uçuş iptal edildiği açıklandı.

ABDde yılbaşı öncesi hava yolu ulaşımı krizi Binlerce kişi yolda kaldı

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United Hava Yolları Sözcüsü Maddie King yaptığı açıklamada "Bu hiç beklemediğimiz bir durumdu." derken Omicron varyantının çok hızlı ve durdurulamaz şekilde yayılmasının personel sıkıntısı yarattığını ve normal uçuş programına ne zaman geri dönebileceklerinin de şu an için öngörülemediği söyledi.

FlightAware'e göre üç hava yolu dün için planlanan uçuşlarının yüzde 10'undan fazlasını iptal etmek zorunda kalırken Amerikan Hava Yolları ise planlanmış uçuşların yüzde 3'üne tekabül eden 90'dan fazla uçuşu durdurdu. Amerikan Hava Yolları Sözcüsü Derek Walls, iptallerin hava yolu personellerinin Kovid-19'a yakalanıp hastalık izni aldıklarından dolayı yaşanan uçuş personeli sıkıntısından kaynaklandığını açıkladı.

Öte yandan bu durum sadece ABD'de değil Avrupa'da da görülüyor. Avrupa'daki ve Avustralya'daki hava yolu şirketleri de çoğu personellerinin koronavirüse yakalanması ve çalışamayacak durumda olması nedeniyle uçuşlarını iptal ediyor.

ABDde yılbaşı öncesi hava yolu ulaşımı krizi Binlerce kişi yolda kaldı

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Koronavirüs salgını iki yıldır hava yolu şirketlerine zorluklar yaşatmaya devam ediyor. Dünya genelinde karantinaların devrede olduğu 2020 yılı boyunca mali krizler yaşayan ve çalışanlarını işten çıkarmak zorunda kalan şirketler bu kez de Omicron varyantı yüzünden virüs kapıp, testleri negatife dönene kadar karantinada kalması gereken ve çalışamayan personelleri yüzünden sıkıntı yaşıyor.

Birçok hava yolu şirketi bu personel sıkıntısının önüne geçebilmek için Kovid-19'a yakalanan personelin karantina sürelerini kısaltarak işe daha erken dönebilmeleri için kısaltmaya başladı.

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Ancak bu önlem de yılın en çok uçuş gerçekleşen yeni yıl öncesi günlerinde yaşanan kaosun önüne geçemedi ve havalimanlarında mahsur kalıp planladıkları seyahatlere çıkamayan ve sevdiklerine kavuşamayan insanların yaşadıkları hayal kırıklığı uluslararası haber ajanslarının servis ettiği çok sayıda fotoğrafa yansıdı...

ABDde yılbaşı öncesi hava yolu ulaşımı krizi Binlerce kişi yolda kaldı

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#ABD#Hava Yolu Trafiği#OMICRON

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