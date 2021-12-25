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Avrupa kickboks şampiyonu Frédéric Sinistra koronavirüsten hayatını kaybetti...

#Koronavirüs#Kovid-19#Belçika
Avrupa kickboks şampiyonu Frédéric Sinistra koronavirüsten hayatını kaybetti...

Koronavirüs salgınının gerçek olmadığına inanan ve aşı karşıtı Avrupa kickboks şampiyonu 40 yaşındaki Frédéric Sinistra Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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Sıkı bir "Koronavirüs inkarcısı" olan Sinistra, salgının gerek olduğuna inanmıyor ve aşı olmayı reddediyordu. Belçika medyasına göre, dövüş sporlarında dünyanın en önemli sporcuları arasında yer alan ve kickboks dalında 3 kez dünya şampiyonu olan Sinistra, Liege kentindeki bir hastanede geçen hafta hayatını kaybetti.

KOVİD SÖZÜNÜ AĞZINA DAHİ ALMIYORDU

Çok sayıda Avrupa ve Belçika şampiyonlukları da bulunan Sinistra, "Kovid ve koronavirüs" sözcüklerini ağzına dahi almıyordu.

Pandeminin çok fazla dikkate alınmaması gerektiğini savunan Belçikalı aporcu, bu nedenle aşı olmayı reddediyordu.

Sinistra, yaşının ve fiziksel durumunun herhangi bir Covid belirtisine karşı kendisini koruyacağını öne sürüyordu.

Belçikalı kickboksçu, Kasım ayı sonunda koronavirüse yakalandı. Bu nedenle 4 Aralık'ta Fansa'nın Nimes kentinde Fabrice Aurieng ile yapacağı karşılaşma iptal edildi.

Antrenörü Osman Yeğin'in "Hastaneye yatmazsan seni çalıştırmam" tehdidi üzerine Sinistra tedaviyi kabul etti.

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"BİN KAT DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM" DEMİŞTİ

Liege kentindeki bir hastanede tedavi altına alınan Sinistra, sosyal medya hesabından, virüs nedeniyle ciğerlerinin olumsuz etkilendiğini belirterek, "Ama daha güçlü döneceğim" mesajını paylaştı.

Ancak doktorların uyarısında rağmen Belçikalı sporcu tedaviye evinde devam etmek istedi.

Evinde oksijen tüpüne bağlanan Frédéric Sinistra, 13 Aralık'ta Facebook hesabına, "Desteğiniz için teşekkürler. Olması gerektiği gibi evde iyileşiyorum. Bin kat daha güçlü döneceğim" diye yazdı.

Avrupa kickboks şampiyonu Frédéric Sinistra koronavirüsten hayatını kaybetti...

Belçikalı sporcu, bu mesajın ardından 16 Aralık'ta solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Sinistra geçen Salı günü toprağa verildi.

Sinistra'nın Instagram hesabından bir mesaj paylaşan eşi ise, kocasının Kovid yüzünden ölmediğini savunarak, "Başına gelenlerin korku yaymak ve aşıyı zorlamak için kullanılmasını asla kabul etmezdi" dedi.

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#Koronavirüs#Kovid-19#Belçika

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