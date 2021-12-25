ABD Başkanı Biden'a tuhaf şaka! Bağlantı anında kesildi...

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ABD Başkanı Joe Biden karısı Jill Biden ile Cuma günü Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı Santa Tracker'da katıldığı canlı yayında Noel hediyelerini alan çocuklar ve aileleri ile görüştü.

HAYDİ GİDELİM BRONDON

Gelen aramaların birinde Jared isimli bir baba Biden çiftine iyi Noel dileklerini sunduktan sonra "Let's go Brandon" (Haydi gidelim Brandon) dedi. Bu ifade ABD'de Biden karşıtı kesim tarafından bir hakaret unsuru olarak kullanılıyor.

BIDEN SAKİN KARŞILADI ANCAK ÇAĞRI KESİLDİ

Biden adamın kullandığı bu ifadeye sakin bir şekilde "Evet katılıyorum, Haydi gidelim Brandon " yanıtını verdi. Oluşan kısa bir sessizlikten sonra telefon bağlantısı aniden kesildi.



BEYAZ SARAY YORUM YAPMADI

Arayan kişinin ne amaçladığı, Biden'ın sloganı neden tekrarladığı ve her ikisinin de ifadenin kökenini bilip bilmediği de dahil olmak üzere bir çok soru cevapsız kalırken Beyaz Saray konu ile ilgili yorum taleplerini geri çevirdi.

"HAYDİ GİDELİM BRANDON" NE ANLAMA GELİYOR?

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Bir NASCAR yarışı sonrasında müsabakanın galibi yarış pilotu Brandon Brown'la konuşmak isteyen bir muhabir tam o sırada Biden ile ilgili hakaret içeren sloganları duyup Brown'a tribündekilerin kendisi için tezahürat yaptığını söyleyip "Haydi gidelim Brandon" demişti.

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TRUMP KARŞITLARI KULLANIYOR

Söz konusu cümle o günden beri internette popüler hale geldi ve Trump destekçileri tarafından mitinglerde kullanıldı.

Brandon Brown ise adının Biden karşıtı bir slogan olarak kullanılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş ve “Küfür kelimelerinin yerini almak istemiyorum” demişti.



