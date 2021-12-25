Bilim insanları: Koronavirüs sonsuza dek bizimle kalacak

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Koronavirüs salgınının başlarında, birçok insan Kovid-19'un aşılar piyasaya sürüldükten sonra sonsuza dek yok olacağı umuduna sarılmıştı. Ancak beklenilenin aksine sıfır Kovidli bir ülke umudu uzun zaman önce boşa çıktı.

BİLİM İNSANLARI: GEÇMİYOR, ENDEMİK OLACAK

Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi'nden epidemiyolog Dr. Elizabeth Halloran, araştırmacı arkadaşları hakkında "Herkes Kovid'den kurtulmak hakkında konuşmayı bıraktı. Geçmiyor ve bu endemik olacağı anlamına geliyor." dedi.

SÜRESİZ OLARAK HAYATIMIZDA KALACAK

Çoğu bilim insanı, virüsün süresiz olarak daha düşük ve daha öngörülebilir vaka sayılarıyla dolaşmasını bekliyor, bu da bilimde endemik olarak adlandırılan durum. Bununla birlikte, koronavirüsün diğer endemik solunum yolu virüslerinden daha büyük bir sağlık riski olarak kalmaya devam edip etmeyeceği hala belirsizliğini koruyor.

Gözden Kaçmasın Pfizer koronavirüs için tarih verdi Haberi görüntüle

PFIZER TARİH VERDİ

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Pfizer yöneticileri geçtiğimiz hafta koronavirüsün 2024 yılına kadar endemik hale geleceğine inandıklarını açıkladı. Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü müdürü Dr. Anthony Fauci geçen hafta virüsün yok edilmesinin pek mümkün olmadığını ve "periyodik salgınlar ve endemikler" beklediklerini yazdı.

ENDEMİK KAÇINILMAZ SON OLSA BİLE TEDBİRLERE DEVAM EDİLMELİ

Uzmanlar, endemik Kovid kaçınılmaz hale gelse bile, insanların şu an için önleyici tedbirleri bırakmaması konusunda uyarıda bulunuyor.





AVRUPA PES ETTİ! ESKİ PLAN YENİDEN DEVREDE

Avrupa genelinde, yılbaşı kutlamalarının birer birer iptal edilmesi ve geçtiğimiz yılın kasvetli yorgunluğu umutları söndürdü.



Pandemi yorgunluğu ile birlikte insanlarda ve hükümetlerde başka bir duygu daha kök salıyor: Koronavirüs tamamen ortadan kaldırılamayacak, insanların belki de çok uzun bir süre bununla yaşamayı öğrenmek zorunda. İşte tam da bu noktada Avrupa geçtiğimiz yıl başarısızlıkla sonuçlanan 'Kovid'le yaşama' planını yeniden devreye sokacak.

Kontrolsüz bir şekilde yükselen koronavirüs vakaları sonrası Avrupa'nın en son salgını nasıl yönetebileceğine dair kaba taslaklar şu an için eskisinden çok farklı olmasa da tam karantinalar, yerini daha az müdahaleci ve daha az koruyucu önlemlere bıraktı. İşte son dalgaya karşı alınan yeni tedbirler ve Avrupa Ülkelerinde son durum...





İNGİLTERE

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Londra'nın Trafalgar Meydanı'ndaki yılbaşı kutlamaları iptal edildi. İngiltere'de Covid testi pozitif çıkanların 10 gün olan karantina süresi, 6'ıncı ve 7'inci günlerde negatif test sonucu almaları haline 7 güne düşürüldü. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Noel'den önce yeni Covid önlemleri getirilmeyeceğini söyledi.

İSKOÇYA

İskoçya'da 26 Aralık'tan itibaren iç ve dış mekanlarda bir araya gelebilecek kişi sayısına sınırlama geliyor.

Tüm açık hava etkinlikleri, 500 kişi ile sınırlı olacak, konser gibi iç mekan etkinliklerinde ise kişi sayısı oturarak 200, ayakta ise 100 kişi ile sınırlandırılacak.

ALMANYA

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 28 Aralık'tan itibaren gece kulüplerinin kapatılacağını ve toplanmaların 10 kişiyle sınırlandırılacağını söyledi. O tarihten sonraki futbol maçları da kapalı kapılar ardında oynanacak.

FRANSA

Paris'te Champs-Elysees Caddesi'nde düzenlenen geleneksel havai fişek ve ışık gösterileri iptal edildi.

İTALYA

İtalya, açık havada maske takmayı yeniden zorunlu kıldı. Ülke ayrıca kamusal alanlardaki yılbaşı kutlamalarını da yasakladı.

İSPANYA

Katalonya Özerk Bölgesi, Cuma gününden itibaren, nüfusu 10 binden fazla olan ve 14 gün boyunca vaka oranı 100 binde 250 vakayı aşan tüm belediyelerde gece 00:00 ile sabah 06:00 arasında sokağa çıkma yasağı getirdi.

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İspanya, Cuma gününden itibaren, spor faaliyetleri, dağlık veya deniz kenarındaki ortamlarda, yalnız veya ev halkıyla birlikte olunan durumlar dışında, ülke çapında zorunlu maskeyi yeniden uygulamaya koydu.

PORTEKİZ

Portekiz Salı günü gece kulüplerinin ve barların kapatılacağını duyurdu ve 26 Aralık'tan 9 Ocak'a kadar evden çalışmayı zorunlu hale getirdi.

Açık havada toplanmaları 10 kişi ile sınırladı.