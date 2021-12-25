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Şaşırtan karar! 8 bin yıl boyunca İsrail'de mahsur kaldı

#İsrail#Mahkeme#Boşanma Davası
Şaşırtan karar 8 bin yıl boyunca İsrailde mahsur kaldı

İsrailli karısının kendisine boşanma davası açmasının ardından ülkeden çıkması 9999'a kadar yasaklanan Avustralyalı adam 8000 yıllığına içeride mahsur kaldı.

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İsrail mahkemesi çok tartışılacak bir karar imza atarak, İsrailli eşinin boşanmak istediği Avustralya vatandaşı Noam Huppert'ın çocuk nafakalarına mahsuben 3 milyon dolardan fazla para ödemesine, ödememesi durumunda da 31 Aralık 9999'a kadar ülkeden çıkışının yasaklanmasına karar verdi.

TATİL YA DA İŞ İÇİN BİLE ÇIKAMIYOR

News.com.au'nun haberine göre mahkeme adamın 2 çocuğu 18 yaşına gelene kadar bakımları için gereken parayı ödeyene kadar, tatil ya da iş için bile olsa ülkeyi terk etmesini yasakladı.

"İSRAİL ADALETİNİN ZULMÜNE UĞRAYAN KİŞİLERDEN SADECE BİRİYİM"

İnsan hakları aktivistleri tarafından "baskıcı ve aşırı" olarak nitelendirilen kararı dünyaya duyurmak isteyen Huppert, "2013'ten beri İsrail'e kısılmış durumdayım. İsrailli bir kadınla evli olduğu için İsrail adalet sisteminin zulmüne uğrayan kişilerden sadece biriyim" dedi.

44 yaşındaki Avustralyalı adam karısının boşanma kararı alıp ülkesine dönmesinin ardından çocuklarına daha yakın olabilmek için 2012 yılında İsrail'e taşındı.

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ERKEKLERE KARŞI AŞIRI DERECEDE AYRIMCI YASALAR

Konuyla ilgili araştırma yapan İngiliz bir gazeteci, aynı sorunla karşı karşıya kalacak yüzlerce kişinin olabileceğini düşünüyor.

Adam Herscu ise 2013'te Times of Israel'deki yazısında yabancılara yönelik seyahat yasaklarını "baskıcı" olarak nitelendirip "İsrail'e taşınmayı ve orada bir aile kurmayı planlıyorsanız, aile yasalarının baskıcı ve erkeklere karşı aşırı derecede ayrımcı olduğunu unutmayın. " uyarısında bulunmuştu.

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