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Yine gemi salgını! Girişine izin verilmedi...

#ABD#Gemi#Koronavirüs
Yine gemi salgını Girişine izin verilmedi...

Omicron varyantının da etkisiyle koronavirüs vakalarının en yüksek seviyesine ulaştığı Florida'daki yolcu gemisinde bu hafta üçüncü kez Kovid-19 salgını yaşandı. Geminin iki farklı noktada girişine izin verilmezken kaç yolcunun virüse yakalandığı açıklanmadı.

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Carnival Freedom isimli gemide açıklanmayan sayıda yolcu ve mürettebatın virüs kaptığı ve bu nedenle geminin Bonaire ve Aruba'ya girişinin reddedildiği açıklandı.

HEPSİNE BİNMEDEN ÖNCE TEST YAPILDI

2.497 yolcusu ve 1.112 mürettebatı bulunan geminin 8 günlük bir yolculuğun ardından Pazar günü Miami'ye dönmesi planlanıyordu. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre yolcuların aşılı olma şartı vardı ve hepsi gemiye binmeden önce test yaptı.

Şirket sözcüsü AnneMarie Mathews "Tüm protokolleri takip ediyoruz ve gemide koronavirüs nedeniyle tecritte olan az sayıda kişi var. Protokollerimiz bu olasılığı öngörüyor ve misafirlerimizin ve mürettebatımızın sağlığını ve güvenliğini korumak için bunları gerektiği gibi uyguluyoruz."  açıklamasında bulundu.

KAPTANIN MEKTUBUNU YAYINLADI

Gemideki yolculardan biri olan Ashley Peterson, gemi kaptanının Aruba ve Bonaire'de duramadığı için özür dileyen 22 Aralık tarihli mektubunu yayınladı. Mektupta yolcuların planlanan geziler için geri ödeme alacağı belirtildi.

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BU HAFTAKİ ÜÇÜNCÜ SALGIN

Yaşanan olay Carnival ve Royal Caribbean tarafından işletilen yolcu gemilerini etkileyen bu haftaki üçüncü salgın. Gemi 18 Aralık'ta Miami'den ayrıldı ve Salı günü Curacao'da durdu. Çarşamba günü Karayip adaları Bonaire ve Perşembe günü Aruba'da planlanan duraklar girişe izin verilmediği için iptal edildi. 

BİR GÜNDE KAYDEDİLEN EN YÜKSEK VAKA SAYISI

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden alınan verilere göre, Florida'da Cuma günü 31.758 yeni koronavirüs vakası görüldü. Bu ABD'de pandeminin başından bu yana tek bir günde en fazla vaka rekoru olarak kayıtlara geçti.

Önceki tek günlük en yüksek vaka sayısı, 27.802 vakanın bildirildiği geçen Ağustos ayındaydı.

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