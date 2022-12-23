ABD'de rüzgar bir anda tersine döndü! Zelenski'ye demediklerini bırakmadılar

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ABD'ye yaptığı sürpriz ziyaret Rusya'da olduğu kadar ABD'de de tartışmalara neden oldu.

Savaşın diğer bir tarafında yer alan Rusya, Zelenski'nin Washington ziyaretini beklendiği şekilde bir provokasyon ve meydan okuma olarak yorumladı. Ancak ABD'deki tartışmalar ziyaretten daha çok Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski üzerine yoğunlaştı.



Washington ziyareti kapsamında ABD Kongre'sine hitap eden ve askeri yardımların artırılması çağrısında bulunan Zelenski kongre üyeleri tarafından sık sık ayakta alkışlansa da, Ocak ayında Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu alacak Cumhuriyetçiler Ukrayna için "açık çek" vermeyeceklerini sık sık dile getiriyorlar.

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ABD Başkanı Biden, savaş sürdüğü müddetçe Ukrayna’ya yapılacak desteğin devam edeceğini vurgulasa da ABD medyası başkanları kadar Zelenski'nin arkasında durmadı.



Zelenski, Washington ziyareti boyunca yeşil bir sweatshirt, açık renk bir pantolon ve bot giydi. Buna karşın ABD Başkanı Joe Biden koyu lacivert bir takım elbise ve sarı-lacivert kravatı tercih etti.

Ukraynalı liderin ABD'ye özellikle de kongreye günlük kıyafetlerle gelmesi ABD medyasından büyük bir kesimi ve sağcı eleştirmenleri kızdırdı.

ÇOK KONUŞULACAK BENZETME

Tucker Carlson, Fox News'te yayınlanan programında, Zelenski'nin 'para talep eden bir striptiz kulübünün yöneticisi' gibi giyindiğini söyledi.



Breitbart'ın yazarı Wendell Husebo, Zelenski'nin 45 milyar dolarlık yardımdan daha fazlasını talep etmek için Beyaz Saray'a geldiğini belirterek "45 milyar dolar için biraz saygı göster ve bir takım elbise kirala." dedi.

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"NANKÖR ADAMIN HİÇ SAYGISI YOK"

Politika editörü Emma-Jo Morris, "Zelenski ABD'ye uçuyor ama yine de takım elbise giyemiyor." derken Newsmax'ın sunucusu Benny Johnson çok daha sert konuştu ve "Bu nankör adam Beyaz Saray'da takım elbise giyme nezaketini göstermiyor. Hayatta kalmasını finanse eden ülkeye hiç saygısı yok. Eşofman giyen, düzenbaz, Doğu Avrupa mafyası. Bu büyük bir hakaret" dedi.



Yine Fox Haber'den John Roberts, Beyaz Saray'da Zelenski'nin giydiği gibi giyinen birini hiç görmediğini vurgularken yorumcu yorumcu Peter Schiff de eleştirilere dahil oldu:

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"Bir savaş olduğunu biliyorum ama Zelenski şu an ateş altında değil. ABD hükümetine ait özel bir jetle Washington'a uçtu, Beyaz Saray'a şoförlü özel bir araçla geldi ancak yine de sweatshirt giydi. Uygun kıyafetin takım elbise olduğunu düşünüyorum."



CHURCHİLL'E BENZETTİLER

Tartışma ABD medyası ve eleştirmenlerle sınırlı kalmadı ve sosyal medyaya da yayıldı. Bazı kullanıcılar Zelenski'nin seçtiği kıyafetin 'saygısızlık' olduğunu öne sürerken, bazıları onu 1941 yılında askeri üniforma ile Beyaz Saray'ı ziyaret eden İngiliz lider Winston Churchill'e benzetti.



Zelenski taraftarları Ukraynalı lideri eleştirenleri Moskova yanlısı olmakla suçladı.