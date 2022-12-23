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ABD'den ortalığı karıştıran iddia! Rusya'dan peş peşe tepkiler...

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#Rusya#Ukrayna#Wagner
ABDden ortalığı karıştıran iddia Rusyadan peş peşe tepkiler...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 08:20

ABD, Kuzey Kore’yi Wagner grubuna füze vermekle suçlayıp silahların ilk teslimatının yapıldığını öne sürerken hem Kuzey Kore hem de Wagner grubu iddiayı yalanladı. Zelenski'nin ABD ziyaretinin Rusya'daki yankıları ise devam ediyor...

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ABD, Kuzey Kore’yi Ukrayna’da kullanılmak üzere, Wagner grubuna füze vermekle suçladı.

Beyaz Saray, mühimmat tedariğinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini savunurken, Wagner’e yönelik daha geniş yaptırımlar getireceğini duyurdu.

Kuzey Kore yönetimi ve Wagner haberleri yalanladı.

İngiltere hükümeti ise Ukrayna’da Wagner’e bağlı paralı askerlerin sayısının binden 20 bine yükselttiğini söyledi.

ABDden ortalığı karıştıran iddia Rusyadan peş peşe tepkiler...

İLK TESLİMAT ULAŞTI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Wagner, Ukrayna’daki askeri operasyonunu desteklemek üzere dünya çapında silah tedarikçisi arayışında” dedi.

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Kirby, Kuzey Kore’nin yapılan ödeme karşılığında ilk teslimatı Wagner grubuna ulaştırdığını belirtti.

Beyaz Saray, Wagner’in Kuzey Kore’den piyade sınıfı roketlerle birlikte füze satın aldığını söyledi.

Kirby’nin aktardığına göre Rus ordusu ile de rekabet içerisinde olan Wagner, Ukrayna’da her ay 100 milyon dolardan fazla para harcıyor.

ABDden ortalığı karıştıran iddia Rusyadan peş peşe tepkiler...

İNGİLTERE DE AYNI FİKİRDE

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, İngiltere'nin Washington'un değerlendirmelerine katıldığını ifade etti.

Cleverly yaptığı açıklamada, “Rusya'nın yardım için yüzünü Kuzey Kore'ye çevirmesi, Moskova'nın çaresizliğinin ve yalnızlığının bir işaretidir” dedi.

ABDden ortalığı karıştıran iddia Rusyadan peş peşe tepkiler...

Yevgeny Prigozhin

KUZEY KORE VE WAGNER YALANLADI

Ancak Wagner'in sahibi Yevgeny Prigozhin iddiayı "dedikodu ve spekülasyon" olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı da haberleri “asılsız” olarak yorumladı.

Kuzey Koreli bir sözcü, “pozisyonlarının değişmediğini” ve sözü edilen Kuzey Kore ile Rusya arasındaki silah alışverişinin “hiç gerçekleşmediğini” dile getirdi.

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RUSYA'DAN ABD TEPKİSİ

Öte yandan Zelenski'nin yaptığı ABD ziyaretinin Rusya'daki yankıları devam ediyor.

Ancak Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, "provoke edici eylemler” olarak tanımladığı gelişmelerin ciddi sonuçları olan bir tırmanışa yol açacağını söyledi.

Rus devlet medyasına konuşan Antonov, Moskova’nın “her düzeyde sağduyuya başvurmaya çalıştığını” belirtti, ancak patriot füze sistemini Kiev'e teslim etme konuşmasının ise “derin bir rahatsızlık” yarattığını söyledi.

ABDden ortalığı karıştıran iddia Rusyadan peş peşe tepkiler...

"SAVAŞI SÜRDÜRME NİYETİNDELER"

Moskova, Zelenski’nin ABD ziyaretinde hiçbir barış çağrısı yapılmadığının altını çizerken, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov bunu ABD'nin Rusya ile bir vekalet savaşı yürüttüğünün kanıtı olarak nitelendirdi.

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Peskov, patriot füzelerinin Rusya’nın amacına ulaşmasının engellemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da, “Washington’daki görüşmeler ne ABD’nin ne de Ukrayna’nın barış aramadığını gösterdi. Onlar sadece savaşı sürdürme niyetindeler” dedi.

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#Rusya#Ukrayna#Wagner

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