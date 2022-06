ABD'de Demokratları kızdıran iki karar: Silaha koruma, kürtaja yasak

Haberin Devamı

ABD kamuoyunda ve siyasetinde sıkça tartışılan iki konuda peş peşe gelişmeler yaşandı. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın döneminde yaptığı atamalar sebebiyle Cumhuriyetçi üyelerin ağırlıkta olduğu Yüksek Mahkeme, “silahlanma özgürlüğü” ve “kürtaj hakkı” konularında Demokratları kızdıran kararlara imza attı.

SİLAH TAŞIMAK ANAYASAL BİR HAK

Yüksek Mahkeme, önceki gün “silah taşımanın Amerikalıların temel hakkı olduğuna” hükmetti. New York eyaleti, kamusal alanda silah taşımak için “meşru müdafaa ihtiyacının bulunduğunun” kanıtlanması gerektiğine hükmetmiş, ABD’nin etkili silah lobilerinden Ulusal Tüfek Derneği (NRA) düzenlemeyi yargıya taşımıştı. Mahkemenin NRA lehine verdiği karar, New York dışında kamuya açık alanlarda silah taşımanın kısıtlandığı California ve başkent Washington dahil 5 eyaletin düzenlemelerini iptal ediyor. New York Valisi Kathy Hochul, “Bugün kara bir gün” tepkisini gösterirken ABD Başkanı Joe Biden da “büyük hayal kırıklığına uğradığını” söyledi.

Haberin Devamı

49 YILLIK KARARA İPTAL

Yüksek Mahkeme, bu gelişmeden 24 saat sonra, dün de “kürtaja anayasal koruma sağlayan” hükmü iptal etti. Ülkede ‘Roe Wade’e karşı’ (Roe v. Wade) adıyla anılan mahkeme kararıyla 1973’te anayasal koruma altına alınan kürtaj hakkının iptali, isteyen eyaletin kendi sınırları içerisinde kürtajı yasadışı hale getirebileceği anlamına geliyor. Nitekim Missouri, Dakota ve Indiana gibi Cumhuriyetçi eyaletler, kısa süre içinde kürtajı yasadışı kılacaklarını açıkladı.

TRUMP’IN ZAFERİ

Mayıs ayında medyaya sızan belgeler Yüksek Mahkeme’nin bu yönde adım atacağını önceden haber vermiş olsa da karar Demokratlar ve kadın örgütlerinin tepkisine yol açtı. Amerikan polisi Yüksek Mahkeme binasının önünde toplanan kalabalığa karşı güvenlik önlemi aldı. Mahkemeyi “trajik bir hata yapmakla” suçlayan ABD Başkanı Joe Biden, “Ülkemizde artık kadınların sağlıkları ve hayatı tehlikede” derken, eski Başkan Trump’tan “Bu Tanrı’nın kararı” yorumu geldi.

Haberin Devamı

KONGRE’DEN SİLAHLANMA ÖNLEMİ

Yüksek Mahkeme’nin birbirini izleyen iki kararına karşın Demokratları sevindiren bir gelişme de yaşandı. Teksas’ta 18 öğrenci ve iki öğretmenin öldüğü okul katliamından bir ay sonra ABD Senatosu, 33 ‘hayır’a karşı 65 oyla silah kontrol tasarısını kabul etti. Peşinden Temsilciler Meclisi oylamasında da kabul edilen tasarı Başkan Joe Biden’ın onayına gidecek. Bu, sık sık okul baskınlarının yaşandığı ülkede silah karşıtlarının son 28 yıldaki ilk önemli kazanımı oldu.