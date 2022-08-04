ABD genç pilotun gizemli ölümünü konuşuyor! Uçak havadayken aşağı atladı...

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Geçtiğimiz hafta Cuma günü, ABD'de uçuş sırasında tekerleklerinden biri düşen ve hasarlı olduğu bildirilen küçük bir uçak Raleigh Durham Uluslararası Havalimanı’na acil iniş yaptı.

İKİ PİLOTLA KALKIŞ YAPTI, TEK PİLOTLA DÖNDÜ

Uçağın havaalanına yaptığı iniş başta 'büyük bir tehlikenin atlatıldığını' düşündürse de kısa bir süre içinde iki pilotla kalkış yapan uçağın tek pilotla havalimanına döndüğü ortaya çıktı.

Ajansların ilk geçtiği bilgide 23 yaşında olduğu öğrenilen yardımcı pilot Charles Hew Crooks'un uçaktan düştüğü, diğer pilotun hafif yaralı olduğu ve hastanede gördüğü tedavi sonrası taburcu edildiği açıklandı.



Acil iniş yapan uçaktan bir görüntü-Twitter/Simon Palmore

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CANSIZ BEDENİ BİR EVİN ARKA BAHÇESİNDE BULUNDU! ÜZERİNDE PARAŞÜT YOKTU

Olayın ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonrası yardımcı pilotun cansız bedeni uçağın indiği noktaya yaklaşık 50 km mesafedeki bir evin arka bahçesinde bulundu.

Evin sahibinin bahçesinde bir gürültü duymasının ardından kurtarma ekiplerine haber verdiği belirtilirken cansız bedeni bulunan Charles Hew Crooks'un üzerinde paraşüt olmadığı açıklandı.

SİS PERDESİ YAVAŞ YAVAŞ ARALANIYOR

Federal Havacılık İdaresi konu ile soruşturma başlatırken, ABD'nin konuştuğu olaydaki sis perdesi de yavaş yavaş aralanmaya başladı.

Wake County Acil Durum Yönetimi CASA 212-200 tipi uçakla ilgili gelen yardım çağrısının cuma günü 14:30'da alındığını, uçağın çağrıdan yaklaşık 18 dakika sonra iniş yaptığını açıkladı.

"PİLOT UÇAKTAN ATLADI, HAYATIMDA DUYDUĞUM EN ÇILGIN ŞEY"

13 dakika sürdüğü belirtilen konuşmanın kaydında, Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) bir hava kontrolörü, "Raleigh Havaalanı'ndan arıyorum. Sahaya gelen bir pilotumuz var. Yardımcı pilotu uçaktan atladı ve paraşütü olmadığı için yere çakılmış olabilir. İşte koordinatlar...” ifadelerini kullandı.

FFA çalışanının da olay karşısında şoke olduğu görülen konuşmada, "Ne olduğunu bilmiyorum. Pilot tam anlamı ile 'pilotum atladı' dedi. Bu duyduğum en çılgın şey" dediği duyuluyor.



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Yetkililer pilot uçaktan indikten sonra, yardımcı pilotun atladığının tekrar teyit edildiğini belirttiler. Ancak uzmanlar söz konusu rapora şüphe ile yaklaşıyor...

23 yaşındaki Charles Hew Crooks, 29 Temmuz'da uçaktan düşerek hayatını kaybettiğinde ismi açıklanmayan diğer pilot ile birlikte hasarlı bir uçakla uçuyordu.

Pilot ve aynı zamanda avukat olan Fred Tecce Fox News'e yaptığı açıklamada Crooks'un atlama ihtimalinin düşük olduğunu belirterek "Herhangi bir pilot iniş takımı arızasının önemli bir şey olmadığını bilir. Uçak yanıyorsa veya düşüyorsa bu farklı bir hikaye ancak iniş takımı arızası kontrolü elinizde tuttuğunuz sürece endişelenecek bir durum değildir" dedi.

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"PİLOT VE YARDIMCI PİLOT ARASINDA BİR ŞEYLER YAŞANMIŞ OLABİLİR"

Tecce açıklanan rapora karşılık daha olası senaryonun Charles Hew Crooks'un bir kazaya kurban gitmesi olabileceğini öne sürdü ve "Pilot ve yardımcı pilot arasında bir şeyler yaşanmış olabilir. Pilot kapıyı açmaya çalışmış ve kayarak düşmüş olabilir" dedi.

KAZA MI, HAİNLİK Mİ?

Olayı hafif yaralarla atlatan pilotun çok fazla soru ile karşı karşıya kalacağının altını çizen Tecce, "Crooks'un başına gelenler bir kaza mı yoksa bir hainlik mi göreceğiz. Avukatlık için ilginç bir dava olacak çünkü şu anda yanlış bir şey yaptığına dair bir kanıt yok." ifadelerini kullandı.



Tahlisiz adamın 3 bin 500 fit yükseklikten yere çakıldığı tahmin ediliyor.

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Polis hala olayı soruşturuyor ancak soruşturmanın suç niteliğin taşıdığına dair bir kanıt bulunmadı. Ön bilgiler, uçağın iniş takımlarında ve gövdesinde ciddi hasar olduğunu ve bu durumun pilotun acil iniş yapmasını istemesine neden olduğunu gösteriyor.

AİLESİ VE ARKADAŞLARI ŞOKTA! İŞİNİ ÇOK SEVİYORDU, HER KURALA HARFİ HARFİNE UYUYORDU

Crooks'un babası, oğlunun neden uçaktan atlamış olabileceğini anlayamadığını belirterek, "Bir kaç hafta önce konuştuğumuzda bulunduğu yeri çok sevdiğini ve hayatını asla değiştirmek istemediğini söylemişti. Neler olduğunu anlayamıyorum" dedi.

23 yaşındaki Charles Hew Crooks'un üniversite mezunu olduğu ve aynı zamanda sertifikalı bir uçuş eğitmeni olduğu öğrenildi. Crooks'un arkadaşları genç adamın son derece iyi bir pilot olduğunu ve her kuralı harfi harfine uyguladığını belirtti.