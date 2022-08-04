Çin'in öfkesi dinmiyor! ABD ve Tayvan'dan sonra bir uyarı da İngiltere'ye...

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'Tek Çin' politikası kapsamında Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası sayan Çin, ABD ve Tayvan arasındaki gerilim aylardır devam ediyordu ancak ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin adaya yaptığı ziyaret adeta kıyamet kopardı ve bölgedeki tansiyon birden yükseldi.

Pelosi dün Tayvan'dan ayrıldı ancak Çin'in öfkesi dinmedi, bu sabah 07:00 itibari ile ada çevresinde geniş çaplı bir askeri tatbikat başlatıldı. Çin'in savaş gemileri ve uçakları uluslararası ajanslar tarafından görüntülendi.

İNGİLTERE'YE GÖZDAĞI: AĞIR SONUÇLARI OLUR

Çin ABD ve Tayvan'a peş peşe sert mesajlar gönderirken hedefine yeni bir ülke daha koydu. Çin'in İngiltere büyükelçisi Zheng Zeguang bir basın toplantısı düzenleyerek İngiliz milletvekillerinin Nancy Pelosi'nin liderliğini takip edip Tayvan'ı ziyaret etmeleri halinde 'ağır sonuçlarla' karşılaşacaklarını söyledi.

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Zeguang İngiliz politikacıların Tayvan meselesi konusundaki hassasiyeti küçümsememeleri gerektiğini belirtti ve 'ABD'nin ritmine göre dans etmeyin' uyarısında bulundu.

TAYVAN'DAN SONRA İNGİLTERE DE TAYVAN ZİYARETİ PLANLIYOR

Büyükelçinin açıklaması tam da İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı olan Avam Kamarası'ndan Dışişleri Komitesi'nin bölgede artan gerilime rağmen kasım veya aralık aylarında Tayvan'ı ziyaret etmeyi planladığı iddialarının arkasından geldi.

İngiliz basınında yer alan iddialara göre Muhafazakar Parti milletvekili Tom Tugendhat'ın liderlik edeceği gezi ile ilgili net tarihler de dahil olmak üzere tüm bilgiler sır gibi saklanıyor.



Muhafazakar Parti başbakan adayları Rishi Sunak ve Liz Truss

BAŞBAKAN ADAYLARINA UYARI

İngiltere'de başbakanlık için yarışan Muhafazakar Parti adayları Rishi Sunak ve Liz Truss'ın açıklamalarında Çin ana başlıklardan biri olarak yerini almıştı. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın Tayvan'ın kendisini Çin'den koruyabilmesi için Batılı ülkeleri 'silah sağlamaya' çağırması Çin için bardağı taşıran son damla oldu.

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Başbakan adayları Rishi Sunak ve Liz Truss'ın sorumsuz açıklamalardan kaçınması gerektiğini belirterek "Çin tehdidini abartmak size siyasi kazanç sağlamaz" dedi.

İNGİLTERE'DE GÜVENLİK ENDİŞESİ: HESAPLAR KAPATILDI

İngiliz parlamentosunun Çinli teknoloji şirketi ByteDance'e ait sosyal paylaşım platformu TikTok üzerinde hesap açması geçtiğimiz günlerde ülkede büyük tartışmalara yol açtı. Milletvekilleri TikTok'un kullanıcı verilerini Çin ile paylaştığını iddia ederek hesabın derhal kapatılmasını istedi.

Bugün İngiltere Parlamentosunun TikTok hesabı güvenlik endişeleri nedeni ile kapatıldı. Geçtiğimiz günlerde Yeni Zelanda milletvekilleri de Çin'in verilere erişebileceği korkusuyla TikTok'u kullanmamaları konusunda uyarılmıştı.

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Platformun sahibi olan şirketten yapılan açıklamada gizli verilerin Çin, ABD ya da başka bir ülkeyle paylaşılmadığı iddia edildi ve bu konuda güvence teklifi yapıldı.