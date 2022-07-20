ABD meydan okudu: Rusya'nın planını deşifre ediyoruz! 2014 senaryosu yeniden devrede...

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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın ilhak için zemin oluşturmaya başladığını öne sürdü. İddiasını ABD istihbaratına dayandıran Kirby, Eylül ayında Ukrayna’da Rusya’nın işgal ettiği bölgelerde, Rusya’ya katılma konusunda “düzmece” bir referandum yapılabileceğini söyledi.



"KİMSEYİ KANDIRDIKLARINI SANMASINLAR"

Kirby, “Amerikan halkına açıkça söylemek istiyoruz. Kimseyi kandırdıklarını sanmasınlar. Rusya lideri Vladimir Putin 2014’teki senaryoyu tekrar yürürlüğe koymaya hazırlanıyor” diye konuştu.

Rusya’yı Ukrayna’da işgal ettiği toprakların yönetimine hukuksuz yollarla Rus yanlısı kişileri getirmekle suçlayan Kirby, bu kişilerin Rusya’nın ilhakına zemin hazırlayacak referandumun hazırlığını yapmakla görevlendirildiklerini öne sürdü.



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Kirby, referandum sonuçlarının bağımsız Ukrayna topraklarının Rusya’ya katılması için gerekçe olarak kullanılacağını savundu.

Rusya, halihazırda işgal altında tuttuğu Ukrayna topraklarında kendi belirlediği bölgesel ve yerel yöneticileri atamış durumda.

Kırım’da 2014’te düzenlenen ve uluslararası toplum tarafından tanınmayan referandumda halk Rusya’ya katılım yönünde oy kullanmış, ardından Rusya Kırım’ı ilhak etmişti.

Ukrayna’nın işgal altındaki bölgelerinde düzenlenecek bir referandumun da büyük ihtimalle benzeri bir sonuç doğuracağı tahmin ediliyor.



Rusya, Kırım’ı 8 yıl önce düzenlenen referandumun ardından ilhak etmişti./AFP

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın planlarını deşifre ettiğini, böylece “dünyanın kalkışılacak bir ilhak girişiminin önceden planlandığını, yasa dışı ve gayrimeşru olduğunu göreceğini” söyledi.

Rusya’nın işgal etmeyi planladığı bölgelerin Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporizhzhia’yı da kapsadığını belirten Kirby, ABD ve müttefiklerinin böylesi bir durumda tepkilerini hızla gösterecekleri sözü verdi.

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Rusya'nın 2014 yılında Kırım'da düzenlediği referandum 15 ulustan oluşan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 13 üyesi tarafından geçersiz sayıldı. Geçersiz ilan edilen bir karar, konsey üyesi Rusya tarafından veto edildi. Çin, oylamada çekimser kaldı.

YAPTIRIM TEHDİDİ

Kirby Rusya'nın böyle bir adım atması durumunda daha ağır yaptırımlar uygulanacağı tehdidinde bulunurken "Zorla ilhak, BM tüzüğünün ağır bir ihlali olur ve bunun sorgusuz sualsiz veya cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



Kremlin'den Kirby'nin açıklamalarına henüz bir cevap gelmedi.