Sıcak hava dalgası yangınlara yol açtı! İngiltere'den korkunç görüntüler...

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Avrupa'yı saran sıcak hava dalgasının en çok etkilediği ülkelerden biri olan İngiltere dün 40.2 derece ile tarihinin en sıcak gününü yaşadı. Sıcak hava ülkede hayatı felç ederken Wennington bölgesinde çıkan bir yangın dramatik görüntülere sahne oldu.



Londra'nın doğusundaki bölgede çıkan yangında 6 ev, 12 ahır ve beş araba küle döndü. İnsanlar aşırı sıcak havanın etkisi ile çıktığı düşünülen yangında çocuklarını ve evcil hayvanlarını alarak canlarını son anda kurtardı.

Ülkede çıkan yangınlar Wennington bölgesi ile sınırlı değil. Kavurucu sıcaklıklar ve aşırı kuru zemin Londra, Hertfordshire, Buckinghamshire, Güney Yorkshire ve Leicestershire'da büyük olaylara neden oldu.



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Londra İtfaiye Teşkilatı İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana en yoğun gününü geçirdiğini belirtti ve başkentin dört bir yanına en az 110 itfaiye aracının gönderildiğini açıkladı.

Wennington'daki yangına 100 itfaiyeci ile müdahale edilirken, rüzgar nedeni ile kontrol altına alması saatler süren yangına müdahale eden bir itfaiyeci durumu 'mutlak cehennem' sözleri ile tanımladı.



Yerel meclis üyesi Susan Ospreay köylerinin yangın sonrası tamamen harap olduğunu açıklarken bölgeden gelen görüntüler yangının büyüklüğünü ortaya koydu.

Kent sakinlerinden 55 yaşındaki Ray Smith "Hayatımda daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Arabama bindim ve oradan çıktım. İnsanlar korkmuştu. Sanırım her şeyimi kaybettim." dedi.



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İngiltere'nin bazı kesimleri dün gece başlayan sağanak ve gök gürültülü yağışlarla birlikte yakıcı sıcaktan bir miktar kurtuldu. Meteoroloji ofisi bugün Londra ve güney doğunun bazı bölgeleri için gök gürültülü fırtınalar beklendiğini açıkladı ve sarı bir uyarı ile potansiyel sel uyarısında bulundu.

Başka bir sakin iseifadelerini kullandı.

LONDRA'DA 'OLAĞANÜSTÜ DURUM' İLAN EDİLDİ

Aşırı sıcaklar sonrası Londra'da 'olağanüstü durum' ilan edildi, başkent yakınlarındaki çayırlık ve ormanlık alanlarda çıkan yangınlarla 250 itfaiyecinin mücadele etti. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, durumun 'kritik' olduğunu söyledi.



Twitter/ Matthew Goodwin-Freeman

ÖLÜMLER ARTABİLİR

İngiltere'de sıcak hava dalgasının etkisini sürdürmesi, gece sıcaklıklarının dahi 25 derece civarında seyretmesi ve Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklarda düşüşün başlaması bekleniyor.



Yetkililer sıcakların ölümleri 3 katına çıkarabileceği uyarısında bulunarak insanlardan dikkatli olmalarını istedi. Sağlık Bakanı Steve Barclay, sıcak hava dalgası nedeniyle ambulans kapasitelerinin arttırıldığını açıkladı. Telefon yardım hatlarına da destek verileceği belirtildi.

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