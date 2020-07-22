MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika! ABD - Çin gerilimi tırmanıyor
GeriDünya Son dakika! ABD - Çin gerilimi tırmanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 22.07.2020 - 13:24,Son Güncelleme:

Son dakika! ABD - Çin gerilimi tırmanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika! ABD - Çin gerilimi tırmanıyor
Abone Olgoogle-news

Çin, ABD’nin konsolosluk boşaltma kararına karşı hamle yaptı.

ABD’nin Houston kentinde bulunan Çin konsolosluğunu kapatma kararı almasının ardından Çin’den karşı hamle geldi. Çin’in Vuhan’da bulunan ABD konsolosluğunu kapatma kararı alacağı iddia edildi.

ABD’nin Houston kentinde bulunan Çin konsolosluğunu 72 saat içinde kapatmasını istedi.

Söz konusu karar sonrası Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bu kararın ‘aniden’ alındığı ve haksız olduğu belirtilerek, “Çin, bu haksız kararı Çin-ABD ilişkilerini zedelediği için kesin olarak kınıyor. Çin, ABD'yi bu hatalı karardan derhal vazgeçmeye çağırıyor” denildi.

ÇİN’DEN KARŞI HAMLE

ABD’nin kararının ardından Çin’in karşı hamle yaparak Vuhan kentinde bulunan ABD konsolosluğunu kapatma kararı aldığı iddia edildi.

Son dakika haberi: ABD, Texas eyaletindeki Houston kentinde bulunan Çin konsolosluğunun boşaltılmasını istedi
Son dakika haberi: ABD, Texas eyaletindeki Houston kentinde bulunan Çin konsolosluğunun boşaltılmasını istedi
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle