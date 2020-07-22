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Haber Giriş: 22.07.2020 - 11:20,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: ABD, Texas eyaletindeki Houston kentinde bulunan Çin konsolosluğunun boşaltılmasını istedi

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Son dakika haberi: ABD, Texas eyaletindeki Houston kentinde bulunan Çin konsolosluğunun boşaltılmasını istedi
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ABD, Çin'den Houston kentinde bulunan konsolosluğun boşaltılmasını talep etti.

ABD Çin’e 72 saat süre vererek 'Houston'daki Başkonsolosluğu kapatın' talebinde bulundu. 

ABD, Çin'den Teksas'ın Houston şehrindeki Başkonsolosluğu'nu 72 saat içinde kapatmasını istedi.

Çin'den gelen ilk açıklamada ABD'nin konsolosluk talebinin tek taraflı provokasyon olduğu ifade edildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin’in bu kararı şiddetle kınadığını ve talebin iptal edilmesini istediğini açıkladı.

BELGELER YAKILDI İDDİASI

Houston itfaiyecileri, Çin konsolosluğunda belge ve kağıt yakıldığını açıklamıştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde belge ve kağıtların yakıldığı iddia edildi.

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