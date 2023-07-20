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AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrel'den flaş Türkiye açıklaması

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#AB#Schengen Vizesi#Dünya
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrelden flaş Türkiye açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 15:18

Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrel, “Bugün Türkiye, Ukrayna, Rusya, Lincoln ve Çin ile birlikte ana gündem maddelerimizden biri. Önce Gümrük Birliği’nin modernizasyonuna ve vize sorunlarına bakmak zorundayız” dedi.

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AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrel, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Borrel, toplantıda Çin, Ukrayna’ya desteğin sürdürülmesi ve AB ile Türkiye ilişkilerinin ele alınacağını söyledi.

'Yaz aylarının ardından tekrar toplanacağız ve Türkiye yeniden gündemimizde olacak' diyen Borrel sözlerine şöyle devam etti;

'Bugün de Türkiye ile ilişkilerimizi nasıl yeniden ele alacağımızı konuşacağız. Türkiye hakkında konuşmayalı uzun süre oldu. Bugün Türkiye, Ukrayna, Rusya, Lincoln ve Çin ile birlikte ana gündem maddelerimizden biri.'

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Türkiye’nin AB’ye üyeliğine değinen Borrel, 'Ukrayna’nın AB’ye üyeliği bütün komşularımızda yeni dinamikler oluşturur. Eğer Ukrayna üye olursa bu tüm Balkanların üyelik sürecini hızlandırır. Tabii özellikle Türkiye de bu oyunun bir parçası olmak istiyor. Önce Gümrük Birliği’nin modernizasyonuna ve vize sorunlarına bakmak zorundayız' şeklinde konuştu.

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Karadeniz'deki Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili Borrel, 'Karadeniz limanları kapatılırsa o zaman biz de limanlarımızdan Ukrayna’ya ve komşu ülkelere tahıl ihracatı kapasitemizi arttırmak durumunda kalırız' dedi.

Bu durumun Ukrayna için büyük çaba anlamına geldiğinin altını çizen Borrel 'Ukrayna’ya tahıl sevkiyatı konusunda sınırların açılmasını sağlayarak daha fazla katkıda bulunmak zorunda kalacaklar” dedi.

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İsveç’in NATO üyeliği hakkında da konuşan Borrel, 'Türkiye sonunda İsveç’in NATO’ya üyeliğini kabul etti' dedi.

AB 'TÜRKİYE'YE ÖZEL DEĞİL' DEMİŞTİ

Türk vatandaşları Schengen vizesi almakta zorluk yaşarken AB Komisyonu, sorunun Türkiye’ye özel bir durum olmadığı mesajını vermişti.

Borrel'in 'vize sorunlarına bakmak zorundayız' açıklaması ise aylar sonra AB'nin sorunu kabul ettiğinin ilk işareti olarak yorumlandı.

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#AB#Schengen Vizesi#Dünya