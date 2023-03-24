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AB liderlerinden Türkiye çağrısı

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#AB#Türkiye#Dünya
AB liderlerinden Türkiye çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2023 08:49

Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet başkanları, Brüksel’de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi’nde Türkiye için toplanan yardımların acilen gönderilmesi çağrısında bulundu.

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AB Liderler Zirvesi bünyesinde bir araya gelen AB Devlet ve Hükümet Başkanları yoğun bir gündemle Belçika'nın Başkenti Brüksel’de toplandı. İki gün sürmesi planlanan zirvenin ilk gününde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşen AB liderlerinin başta Ukrayna savaşı ve gıda krizi konuları olmak üzere iklim değişikliği ve AB’nin ilgili politikalarının ele alındığı bildirildi. Toplantıların ilk günü sonunda düzenlenen basın toplantısında ele alınan konulara ilişkin bilgiler veren AB Konseyi Başkanı Charles Michel AB’nin Ukrayna’ya desteğinin birlik içinde devam edeceğini ve AB’nin kendi imkanlarıyla mühimmat üretip Ukrayna’ya verilmesi yönünde AB liderlerinin hemfikir olduğunu bildirdi.

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AB liderler zirvesinde ayrıca AB'nin rekabet gücünü arttırıcı politikaların ele alındığı ancak İsveç Dönem Başkanlığının bu alanda çalışmalar yapmaya devam edeceği bildirildi. Basın toplantısında konuşan AB Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin rekabetçi gücünün artması için kalifiye iş gücüne ve yeni ticaret anlaşmalarına ihtiyacı olduğunu bildirdi. Göç konusunda Liderler Zirvesinde ele alındığını bildiren von der Leyen, pilot bir projeyle Türkiye ve Bulgaristan arasındaki sınır bölgesinin daha iyi korunması konusunda AB’nin çaba harcayacağını söyledi. Göç alanında herhangi bir karar alınmazken konuya dair asıl görüşmelerin Haziran ayı zirvesinde ele alınacağı bildirildi.

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TÜRKİYE YARDIMLARI İÇİN ÇAĞRI

Brüksel’de ilk günü tamamlanan AB liderler zirvesi sonuç bildirgesinde ise Türkiye'de yaşanan deprem sonrasında AB tarafından düzenlenen "AB Bağışçılar Konferansı’’ girişiminden memnuniyet duyulduğu bildirildi. Bildirgede toplanan yardımların hızlı bir şekilde Türkiye'ye gönderilmesi çağrısı yapıldı. Bildiride konuya ilişkin olarak, "6 Şubat 2023'teki trajik depremin ardından, Avrupa Konseyi Türkiye ve Suriye halkına destek için Donörler Konferansı'nı memnuniyetle karşılıyor. Konferans sonucu taahhüt edilen yardımın hızlı ve etkili bir şekilde ödenmesi çağrısında bulunur’’ ifadelerine yer verildi.

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#AB#Türkiye#Dünya

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