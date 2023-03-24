Fransa'da emeklilik yaşı protestoları 9. gününde: Bordeaux Belediyesi ateşe verildi

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Fransa'da tartışmalı emeklilik reformunun yankıları sürüyor.

Protestoların 9. gününde göstericiler Bordeaux kentinde belediye binasını ateşe verdi

Olayın görüntülerinde, belediye binasının ön kapısının alev aldığı görülüyor.

Ülke çapında Perşembe günü 1 milyondan fazla kişi emeklilik yaşını protesto etmek için sokağa çıktı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre başkent Paris’teki yürüyüşe 120 bin kişi katıldı.

Fransa Genel Emek Konfederasyonu’na göre ise Paris'te 800 bin kişi eylemlerde yer aldı.

Paris'te BBC'ye konuşan itfaiye memurları, başından beri eylemlere katıldıklarını ve Macron "emeklilik reformunu" geri çekene kadar da katılımlarını sürdüreceklerini söyledi.

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İtfaiyecilerden biri, "Dün Cumhurbaşkanı'nı dinledim. İnsanlar umrunda değil. Onun için, kalabalığın meşruiyeti yok. En üst düzeyde baskı yapacağız, gerekirse barikat kuracağız" dedi.

Başkentteki gösterilerde 80 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Şehirde barikatlar kuruldu, polisle eylemciler arasında çatışma çıktı.

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümeti, Salı günü Meclis’te yapılan güven oylamasını az bir farkla da olsa kazanmıştı.

Sol partilerin girişimiyle yapılan ilk güven oylamasının başarısız olması sonrası, bu partilerin vekilleri “Sokakta görüşürüz” yazılı dövizler açmıştı.

Yasanın önünde engel kalmaması sonrası sokak protestoları yoğunlaşarak devam ediyor.

Nantes kentinde polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Rennes'de ise güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için protestoculara tazyikli su ile müdahale etti.

Marsilya ve Nice'de de binlerce kişi protesto yürüyüşü düzenledi.

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Fransa'da, aralarında dünyaca ünlü oyuncu Juliette Binoche'un da bulunduğu 300 kişi de, halen AB Zirvesi için Brüksel'de bulunan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a açık mektup yazarak kanuna karşı olduklarını dile getirdi.

Fransa hükümeti, emeklilik yaşının 64'e yükseltilmesini öngören tartışmalı yasayı geçirebilmek için, anayasadaki özel bir maddeyi kullanarak Meclis’i de devre dışı bırakmıştı.

Grevler ve protestolar sonrası hükümet geri adım atmamış Başbakan Elisabeth Borne, emeklilik yaşının yükseltilmesi için “Tartışmaya açık değil” demişti.

Fransa hükümeti, mevcut sistemin maddi olarak daha fazla sürdürülemeyeceğini savunuyor ve emeklilik yaşını 62’den 64’e çekmek istiyor.

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Aynı zamanda, emeklilik maaşı için verilen katkının süresi ve miktarı da artırılıyor ve bunlar tamamlanmadan emekli maaşı alınması engelleniyor.

Kamuoyu araştırmalarına göre halkın üçte ikisi bu değişikliğe karşı.

Fransa, büyük Avrupa ekonomileri arasında emeklilik yaşının en düşük olduğu ülke.